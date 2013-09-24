《阳歌专栏》尚德重组进程或延缓

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**尚德重组进程或延缓**

有人应就光伏行业昔日超级明星尚德电力STP.N写一本书，该公司曾以不可思议的方式崛起，而后又悲壮地衰落，情节可谓跌宕起伏。如今，该公司再出引人关注的状况，有消息称其部分主要资产遭到意大利一家法院查封。这是尚德电力在国际市场遭遇的最新挫折，受整个行业不景气影响，该公司旗下的无锡尚德之前破产。从更实际的角度看，鉴于债权人希望清算上述意大利资产以偿还部分债务，上述状况会延缓无锡尚德的破产重组脚步。

上述资产属于Global Solar Fund（GSF），其正在包括意大利在内的欧洲建设光伏电站。从诸多方面看，GSF可谓是尚德电力的一大要害，一直给该公司造成困扰，最新事件便是其中之一。GSF由尚德电力创始人施正荣创立，他希望借助该公司在欧洲建设和经营使用尚德光伏组件的光伏电站。

但问题是，施正荣一直拒绝透露尚德电力与GSF之间的密切财务关系，即使在尚德电力向后者出售了数百万美元光伏组件且将这些销售记为营收的情况下，施正荣也没有对两公司间的关系进行披露。理论上讲这种销售行为是合法的，但多数人事后会觉得这样的关系有问题，因为尚德电力实际上是在向一家自己控制的公司销售产品。由于涉及到贷款保险问题，去年夏季在迫于无奈的情况，尚德最终公开了两家公司的关系，从而也打开了尚德电力走下坡路的闸口，该公司旗下的无锡尚德最终在今年3月宣布破产。

无锡尚德宣布破产不久后，便有报道称尚德电力寻求出售GSF持股，以偿还债务并进行资本重组。根据相关报道，GSF的企业价值为8亿美元，但由于旗下的许多光伏电站是在整个行业陷入低迷前建设的，因此该公司的实际价值可能要比这低出许多。受光伏行业不景气影响，光伏产品价格在过去两年的跌幅超过50%。

尚德电力的最新公告显示，近期出售GSF持股可能存在困难或很难进行，因为被意大利法院查封后，许多GSF资产眼下处于不确定状态。根据公告，意大利法院查封了GSF旗下大约37个光伏电站，占该公司总体装机容量的五分之一左右。

GSF资产遭查封基本上与尚德电力的困境没有关系，而是和不当授权、污染等一些当地问题有关。不过，由于无锡尚德正在重组且急于结束破产状态，出现这种情况是该公司最不愿看到的。鉴于GSF一案在意大利法院进行，对于希望通过出售GSF股权偿还债务的债权人而言，如今可能不得不搁置这样的计划了，而且有可能是搁置好几年。

本月早些时候有报道显示，无锡尚德破产重组接近尾声，已与主要债券持有人达成协议，正为在中国的主要资产寻找新投资者。我觉得，这些债权人指望通过出售GSF持股至少获得一些资金，可能希望获得2亿美元甚至更多的资金。但GSF资产遭到查封，可能会令这一重组进程放缓，意味着无锡尚德或许要到明年才能结束破产状态。

一句话：尚德电力旗下的GSF资产遭到意大利法院查封，可能导致无锡尚德的破产重组进程延缓数月。

**4G将至 首年或遇坎坷**

国内媒体几乎每周都在报道4G牌照发放的最新进展，我也写得越来越频繁。最新的报道援引监管消息人士称，本月将发放牌照的传言可能不实。中国移动(0941.HK)(CHL.N)似乎不在意牌照发放的时间，已经开始在上海等大城市积极宣传预订4G服务。我认为，4G技术在第一年里将经历波折。

报道援引工业和信息化部官员称，4G牌照有望9月28日发放的传言基本属于误传，这个消息90%是虚假的，目前工信部正在征求相关司局的意见，何时发放还没有确切消息。

对于没有时间表的说法，我一点都不奇怪，因为工信部是出了名的谨慎，重大决策都很缓慢，4G当然是今年重大决策之一。我觉得工信部面临尽快发放牌照的巨大压力，其他很多国家已经开放4G服务一两年了，中国三大电信运营商也渴望推出4G服务。我猜测4G牌照将于10月发放，可能就在国庆假期之后。

中国移动似乎预期4G牌照会很快下发，本周在陆家嘴地铁投放了大量4G广告。广告称，中国移动将很快开启4G时代，与3G技术相比，移动互联网和数据使用者的速度将得到大幅提升。广告称，中国移动正在接受4G预订，但没有给出具体的4G服务启动日期。

大多数行业观察者预计，工信部10月将仅颁发基于国产TD-LTE技术的4G运营牌照。他们预计基于全球4G标准FDD-LTE的运营牌照将在明年下发，或许要等到明年下半年。

我预计TD-LTE服务正式启动初期将会面临重重问题，以至于削弱其发展潜力。新的服务通常会出现问题，而TD-LTE特别复杂，因为这是国产和全球技术独一无二的组合，将给产品开发商带来很多挑战。

下周4G牌照发放后料出现铺天盖地的宣传，而中国移动也将高调刮起市场营销风暴。前期料出现很多问题，4G服务推出第一年里，预计可获得1,000-2,000万新用户。

一句话：中国很可能在10月上半月发放4G牌照，但启动初期可能遇到的诸多问题料将影响其发展，因而第一年用户数量或仅有一两千万。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：程芳/王凤昌

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