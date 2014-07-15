《阳歌专栏》中国电信运营商或迎来牛市

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国电信运营商或迎来牛市**

中国三大电信运营商股价周一在纽约市场飙升，这也引发了一个有趣的问题：这三家的涨势能否持续。与三巨头相关的多方面进展可能有助于其降低成本、提升营收、增加利润。有媒体报导称，中国移动(0941.HK)(CHL.N)、中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)宣布将以现金方式出资设立中国通信设施服务股份有限公司。实际上,还有更多因素有助于这三家公司提升获利。

这三家公司股价周一在纽约市场的涨幅达到3%以上。中国联通劲扬5.1%，触及去年10月以来的高位。中国移动和中国电信也分别录得3%和3.7%的涨幅。在香港上市的中国移动周二早盘延续升势，中国电信和中国联通的股价几无变动。

推动这三家公司股价周一飙升的动力最有可能来自它们上周宣布成立中国通信设施服务股份有限公司的消息。过去几个月坊间不断传出有关该协议的消息，即三公司将把基站放入同一家公司。

新的铁塔设施公司注册资本为100亿元人民币。这种基站运营商在西方十分常见。通过允许多个运营商在同一个地点修建基站，这些基站运营商能极大地降低成本。过去，电信运营商拥有各自的基站，因此各运营商不得不各自寻找地点，而这是一个相当耗费成本的过程，迫使每家运营商寻找并开发自己的地点。

共组铁塔设施公司不仅有助于这三家电信运营商降低成本，还有助于他们提高信号覆盖率。坦白地说，我对此事到现在才发生有点意外，因为这在西方已经不是什么新鲜事了。当然，中国电信行业不是以市场为驱动，此事或许是监管机构出面干涉才得以达成。

该行业其他领域也会出现政府干预。上月有报导称，政府要求三大运营商大幅削减营销开支。此举旨在迫使三大运营商能同时控制大范围的营销活动，后者已成为中国电信业的常态。这种优惠促销的害处日渐突显，因为多数中国人均已入网。因此各大运营商的重点就放在了采取各种手段从竞争对手那里获得客户。

中国推出了4G服务，中国移动已经推出该服务，而中国联通和中国电信预计也将很快跟进。这将引发对新建设施的大规模投入，也将从移动端带来大量的新收入。所有这些迹象都利好电信业，或者为该行业股价的长期牛市作好铺垫。

一句话：共组基础设施公司、削减营销开支以及4G服务的推出可能都会为中国三大电信运营商未来两年利润的强劲增长奠定基础。

**弘毅收购PizzaExpress 红牛母公司引入Vita Coco**

餐饮行业两宗交易凸显中国对外国产品的渴望，以及中国期待引进更好运营方式对抗不停出现的食品安全丑闻。私募股权企业弘毅投资出资16亿美元收购正在中国进行扩张的英国快餐连锁店PizzaExpress。红牛母公司华彬集团入股Vita Coco母公司，并将该公司的旗舰椰汁产品引入中国。

过去三年里，在中国政府的鼓励下，中国企业在食品行业的海外并购大幅增加，一些大企业意图在全球范围内进行扩张，并引进外国的专业知识和产品。光明食品近期斥资14亿美元收购以色列Tnuva的56%股份。猪肉食品企业万洲国际（前身为双汇国际）去年出资47亿美元收购美国猪肉食品企业史密斯菲尔德，这是中国企业收购美国企业规模最大的一次。

联想旗下的弘毅投资收购PizzaExpress。私募股权企业Cinven于2007年以18亿美元的价格收购了PizzaExpress母公司Gondola Group。这些企业称，弘毅投资收购PizzaExpress是过去五年里欧洲餐饮行业规模最大的并购。

PizzaExpress名气不小，全球拥有约500家店，主要在英国。该公司在中国做得并不大，在香港有12家店，上海有9家店，在北京刚刚开店。该公司在亚洲还涉足印度和印尼。

5月，PizzaExpress宣布在北京开设第一家店，管理层强调为北京第二家店选址将很缓慢，凸显该公司在扩张时非常谨慎。弘毅的入股或许会让PizzaExpress的扩张有所加速。弘毅的总部在北京。

红牛母公司华彬集团将收购All Market的25%股份，并将该公司旗下的Vita Coco椰汁引入中国。双方没有透露交易条款，但指出给Vita Coco的估值为6.65亿美元。

双方的合作看起来潜力很大。外资饮料生产商在中国已取得巨大成功，可口可乐(KO.N)和百事可乐(PEP.N)在中国获得了很大的市场份额。椰汁饮料在中国也很受欢迎。

不过最为重要的可能是红牛已经在中国取得的巨大成功。我对红牛兴趣不大，因为咖啡因含量很高。不过红牛在中国的形象和在西方一样，是针对有活力的年轻人的产品。华彬集团对市场营销的精通加上其分销渠道，以及中国人对椰汁的喜爱，可能让Vita Coco在中国市场获得不错的商机。

一句话：弘毅投资收购PizzaExpress，可能加速后者在亚洲的扩张；红牛母公司华彬集团将引入美国椰汁品牌Vita Coco，似乎能取得成功。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌/王琛

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