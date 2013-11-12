《阳歌专栏》4G、VNO和新有线宽带网

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**4G、VNO和新有线宽带网**

说到中国电信行业时，我有时感到周围发生的一切似乎无一不是慢动作，行业重大进展经常会比预期时间晚上几个月。外界传闻4G、虚拟电信运营商（VNO）和新宽带网的面世日期一拖再拖，即是活生生的例子。最近又出现相关消息，意味着我们也许在不久的将来会看到政府给4G移动网络服务和VNO服务发放牌照，全国新宽带网络运营商也将问世。

中国电信监管者推出新计划的动作慢得出奇，因此电信行业从业者应该非常有耐心才行。过去几个月甚至几年来，外界有关传闻不断，很多人预计中国工信部（MIIT）会在今年10月发放VNO和4G牌照，结果又落得一场空。

发放VNO牌照将催生6-12家电信运营商，它们可以从现有的三巨头手中租用网络服务设施。4G服务将大大提高移动网络的数据传输速度，使视频流和大型文件下载变得非常容易。通过整合现有的众多地区性有线电视运营商，组建一家全新的全国宽带网络服务企业，将给中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)带来重要的竞争者。

近一年来有关VNO的消息频现报端，让我们来看看最新进展。工信部已经要求三大国有电信企业递交潜在合作伙伴的名单。工信部可能会从每家的名单中选择2-4家发放牌照。现在，媒体报道称中国联通已经提交了名单，其中包含九家合作伙伴，中国电信递交的名单中包含16家合作者。

过去一两个月来，外界已经流传着其中很多家公司的名字，最终入围者包括苏宁云商(002024.SZ)、国美电器(0493.HK)和京东。但是，电信三巨头上报合作伙伴名单的事实意味着这件事确实在向前推进中。鉴于工信部做事一贯缓慢，可能需要花几个月时间对所有获提名的企业进行审查，也就是说最早要到明年第一季度才有可能发放牌照。

有关4G网络的媒体报道称，工信部将于12月18日发布首批4G牌照。这方面没什么太多好说的，传闻的上个发牌日期已经过去一个多月了，结果什么也没有发生。尽管4G牌照发放已一拖再拖，中国移动(0941.HK)(CHL.N)已经在为4G服务大张旗鼓地造势。但是最终实际启动4G移动通信服务，中国移动可能还得再等一个月甚至更长时间。

最后再看全国宽带网络，这个话题至少已经讨论五年了，但是约两年前才取得些进展。据媒体报道称，国家广电网络公司成立风声再起，中国移动可能入股。最让人感兴趣的消息要算是中国移动可能入股。中国移动曾经大力游说政府部门，争取入股新的国家广电网络公司。中国移动是国内电信三巨头中唯一没有有线宽带网络的一家。

但是，有报道称工信部拒绝了中国移动的请求。最新的消息意味着工信部可能已改变主意，或允许中国移动入股这家新公司。这可能为中国移动带来颇有价值的新业务来源，也会给中国联通和中国电信的有线宽带网络服务带来竞争者。

一句话：中国工信部可能在年底前发放4G牌照，但是VNO牌照恐怕至少要等到明年一季度。

**商标纠纷阻碍Tesla入华**

美国电动汽车生产商Tesla(TSLA.O)在中国遭遇商标纠纷，凸显中国仍需在知识产权保护方面再进一步。过去五年里，中国在知识产权保护上取得了巨大进步，创造了更为健康的商业环境，让中外企业对自己的商标、版权和产品设计更有安全感。

但是Tesla商标之争表明中国还有更多工作要做，特别是中文商标领域。媒体最初于8月报道了Tesla商标纠纷，称中国商人占宝生于2006年在国内注册了Tesla和特斯拉商标。占宝生还注册了tesla.com.cn域名，该网站和Tesla的网站几乎一样，宣称销售自己的电动汽车。

报道称，占宝生要价3,000万美元。Tesla高管上周表示，商标问题是该公司进军中国的最后阻碍之一，此前中国政府批准了该公司在国内销售其电动汽车。

去年苹果(AAPL.O)也曾因iPad商标问题遭遇挫折，最终在法院的调停下达成和解，有报道称苹果支付了6,000万美元。去年，奢侈品厂商爱马仕与广东达丰制衣公司产生商标纠纷，最终爱马仕未能赢得官司。爱马仕早在1977年就在中国注册了自己的法文名称，但是没有注册对应的中文商标，因当时中国奢侈品市场还很小。

随着中国经济的快速发展，中国奢侈品市场呈现出爆炸式增长，现在已经跃居全球领先行列。爱马仕数次将该广东公司告上法庭，希望法院撤销商标委的不利裁定，但是去年北京一家法院作出不利于爱马仕的判决，因其无法证明自己在1995年前在中国市场已属知名品牌，而达丰制衣公司就是在当年注册了“爱玛仕”中文商标。

这三起事件都属于商标抢注。这种问题在西方也存在，但西方语言复杂程度更低而且法律系统更为完善，因此商标抢注问题不那么严重。

中国已经作出很大努力解决商标抢注问题，更加与国际接轨。如果一家公司能够证明商标被抢注前已经是国内知名商标，可以通过法律手段赢回商标。但法律专家称，Tesla很难说服法官2006年占宝生注册商标时，Tesla就已经在中国驰名。爱马仕即面临类似的问题。

中国近期促进商标保护和保护知识产权的行动值得赞赏，为所有企业创造了更加公平的竞争环境。但正如Tesla案例所示，仍有很多漏洞需要修复，这对民间行业有序发展至关重要。

一句话：中国需要进一步改进商标注册体系，解决商标抢注问题。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：程芳

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。