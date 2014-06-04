《阳歌专栏》美国将向中国输美光伏组件征收反倾销关税

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点） -

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**美国将向中国输美光伏组件征收反倾销关税**

美国宣布将对中国制造的光伏产品征收新的高额惩罚性关税，以堵住此前裁决遗留的漏洞，这丝毫不会令人感到意外。没有人会从中受益，且在光伏产业初露复苏势头之际，此举可能会严重阻碍光伏产业的发展。从更宽的视角来看，有迹象显示，中国的光伏产品可能也会在印度和日本遭拒。这对中国光伏企业来说无疑又是一桩令人担心的事。日本和印度是全球另外两大颇具前景的光伏电站建设新兴市场。

在继续谈论日本和印度市场之前，先说说美国国际贸易委员会(ITC)的最新裁定。一个专门委员会今年早些时候建议ITC向中国产光伏组件产品征收反倾销关税，即便其中使用的光伏电池产自台湾等中国大陆之外地区。光伏电池是生产光伏组件的主要原料。

2012年，ITC裁定中国光伏组件厂商通过国有银行的低息贷款和出口退税获得了政府的不公平支持，于是ITC决定向这些产品征收反倾销关税。但中国制造商钻了空子，避开了惩罚性关税，因为当时规定使用在中国大陆之外生产的光伏电池制造的光伏组件产品不在制裁之列。现如今，ITC准备堵住这个漏洞。

根据最新的初步裁定，美国商务部建议对中国产光伏组件实施最高达35.21%的关税。部分厂商适用的关税税率可能会稍低一点，有报导指出，天合光能TSL.N生产的光伏组件将会被征收18.56%的惩罚性关税，实际数字可能稍有不同，但我预计今年晚些时候将最终敲定税率，中国光伏组件制造商将由此面临新的打击。

预计中国光伏组件厂商会很快发表一连串表示失望的声明，而发起多数指控的德国企业SolarWorld也会马上表示欣赏这一最新裁决。在最终确定税率水平之前，双方依然有时间进行谈判。但基于中美两国近期的敌对气氛，我预计双方不会做出这种和解行为。

印度上月末宣布将针对中国和美国光伏产品征收反倾销关税。这一看似极具贸易保护主义的举动，旨在支持印度规模较小的本土行业的发展。

与此同时，我听说，日本各家银行也采取了类似的保护性措施，拒绝向日本新的光伏发电项目提供融资，除非这些项目使用日本公司生产的光伏组件。这的确不是个好消息，因日本正在快速崛起为世界最大的光伏电站建设热点地区之一。日本寻求摆脱此前严重依赖核电的局面。

最后，所有这些保护性措施都将使全球光伏产业发展步伐放缓。美国和欧盟的企业应利用对彼此市场的开放，中国和日本企业将不可避免地在各自的本土市场主导光伏发电项目建设。但缺乏市场竞争意味着在很多市场，光伏组件的价格可能依然会虚高，这使得建设新电站变得不那么具有商业吸引力。

一句话：美国针对中国产光伏组件产品做出反倾销裁定，显示该行业的贸易保护主义再次迅速抬头，这将导致光伏组件价格虚高，并遏制光伏产业的发展。

**百度、大众准备融资**

百度(BIDU.O)和大众汽车(VOWG.DE)都准备融资，百度可能发行债券，大众将发行中国汽车贷款支持的人民币证券。

这两家公司的融资计划反映外国投资者投资中国市场面临越来越多的选择。这些选择也会带来新的风险，特别是中国经济出现放缓的迹象，可能引发地方政府、企业甚至消费者的违约。

百度宣布，向美国证券交易委员会提交了发行优先票据的申请。百度并未提到发债规模，只说资金将用于一般公司运营。

百度似乎不缺钱，因此发债计划很有趣。百度最新的季度业绩显示，截至一季度末，百度拥有64亿美元现金和现金等价物，应足以支付未来一两年的并购。

不到两年以前，百度曾发债融资15亿美元。很多中国互联网企业随后也进行了类似发债。腾讯(0700.HK)近期宣布融资最高50亿美元的发债计划。

百度可能不会很快宣布任何新的计划。或许百度、腾讯或中国另外一家互联网巨头今年晚些时候会宣布一项大规模全球并购，这是我能为这么多融资想到的唯一用途。

匿名人士称，大众计划发行汽车贷款支持的证券，融资8亿元。今年早些时候，福特(F.N)和丰田(7203.T)也都发行了ABS，各筹集了8亿元。

三家公司发债规模一模一样暗示他们在与中国政府合作，推动人民币国际化。大型车企发行规模一般的ABS暗示，国际买家对这些ABS可能会有较强劲的需求。

百度的优先票据和大众的ABS看起来都相对安全，但也可能变得危险。百度几乎肯定会追随趋势发行可转债，这意味着如果百度股价未来几年徘徊不前，投资者可能会失望。如果中国经济继续放缓，消费者偿还贷款出现困难，大众发行的ABS可能也会面临一些风险。

一句话：百度可能发行新的债券，大众将发行人民币ABS，这些都是新的投资中国的产品，既向西方投资者提供新的选择，但也有风险。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：程芳/王凤昌

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