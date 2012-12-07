《阳歌专栏》中国红酒电商：“跟风潮”来袭？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国红酒电商：“跟风潮”来袭？**

红酒行业的两则新闻占据了今天的媒体头条，使这个热门行业成为关注焦点。中国数以百万计的新兴中产阶层人士愿意出高价购买红酒和咖啡等优质产品，点燃了红酒行业的快速成长。但两宗最新交易也反映出该行业不断强化的竞争态势。这里很容易成为中国新兴企业下一个血拼战场，导致其大规模亏损，并最终归于整合。

这种快速杀入新的热门行业的“跟风潮”在中国企业中是常有的事，往往表现为大规模投资和企业数量猛增。随後，激烈的行业竞争引发大规模破产和整合，直至进入到下一个可持续发展的阶段。不幸的是，市场上的巨额投资往往令这种循环经历十年才会结束，投资者很难辨别出那些经营良好且潜力巨大的企业。

言归正传，让我们先看看有关酒美网和酒仙网的最新消息。酒美网宣布已完成B轮融资，但并未公布投资方、融资金额在内的更多详情。尽管数目不大，但我之前说过，这笔融资看似是个积极信号，因为毕竟还有人愿意提供融资。相比之下，其他行业的电商企业则基本没有新融资进来。一年多来，中国的电商业深陷无序竞争和主要企业的亏损漩涡。所以，酒类电商依然能拿到融资看似是个积极迹象。

同时，媒体还报导称，随着红酒需求的增长，酒仙网今年的营收将大增300%。但酒仙网执行长也表示，该公司无法实现其今年20亿元的销售目标。这名高管没有提及酒仙网的营收离目标还有多远，但他讨论这一话题的事实或许说明，酒仙网的营收远远不及其目标水准，或许只有15亿元或更少。

他公开讨论没能达标一事或许也反映出该行业的竞争日趋激烈。红酒业的竞争迅速升温，不仅有来自新兴企业的挑战，还有来自过去两年进入该领域的其他既有企业。受进口及中国产红酒质量的不断提高，中国红酒业去年大约增长60%，2012年的增幅类似。

仅去年一年，京东商城和苏宁易购(002024.SZ) 等主要电商均宣布启动酒类销售计划。今年早些时候，上海光明食品也宣布收购一家法国红酒企业。

我知道，所有这些活动都意味着价格战和激烈竞争或许已然对这个新兴行业构成打击。这意味着，如果投资者对这个行业失去兴趣，那些希望迅速盈利的新兴企业或许很快会遭遇资金紧张局面。

在局面还没有过热前，我们可能会在明年看到1-2家企业进行首次公开募股(IPO)，这可能会为投资者提供一个涉足该行业的良机。然而，该行业企业至少要等2-3年才有获得可观回报的可能，需要等到当前投资热潮退去，并步入一个更可持续的阶段。

一句话：随着大量资金涌入，中国红酒业未来两三年似将进入激烈竞争和行业整合阶段。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在於简单报导新闻事实与市场热谈，而在於用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。