《阳歌专栏》中国科技公司日益青睐赴港上市

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国科技公司日益青睐赴港上市**

媒体报道称，网络游戏研发企业苏州蜗牛数字科技股份有限公司正在考虑到香港进行首次公开招股（IPO），计划筹资1亿美元。这则消息可能会令身在纽约的两家交易所感到担心，它们曾经是中国互联网和创业科技企业青睐的上市场所。中国大型互联网企业目前多数都是在纽约上市，其中包括搜索巨擘百度(BIDU.O)和在线旅游服务企业携程(CTRP.O)。但是，纳斯达克和纽交所的吸引力在过去两年里明显下滑，因投资者的兴趣下降且美国证券监管机构在中资企业曝出会计丑闻后加强了监管力度。

纽约上市环境变冷，导致为数不多但却具有重要意义的互联网企业纷纷公开表示将寻求到香港上市，在香港，投资者对中资企业的认可度更高，且监管没有美国那么严苛。苏州蜗牛数字科技就是这一潮流的最新代表。据媒体援引未具名消息的报道称，该公司计划最早于明年进行IPO。

报道没有提供太多详情，只是说计划筹资1亿美元。这将是中国互联网公司在香港进行的最大发行规模之一。报道还称，苏州蜗牛数字科技正在选聘投资银行，显示其对推进上市活动的认真态度。苏州蜗牛数字科技考虑到香港上市，这意味着该公司可能至少自2011年以来都保持盈利状态，因为只有连续三年盈利的企业才能在香港联交所上市。

中国B2B电商龙头阿里巴巴2007年在香港上市，融资15亿美元，不过该公司后因投资者兴趣不足而于去年退市。接下来，在香港创下次高IPO规模的中国互联网企业就是腾讯(0700.HK)，该公司在2004年的IPO中筹资2亿美元。自此之后，腾讯的股价上涨了90倍，市值达到800亿美元，成为中国最有价值的互联网公司。

媒体上月报道了另一家科技公司--出口软件公司Skysoft也在计划到香港上市，计划筹资最多6,000万美元。今年稍早时候，媒体还报道称电商网站科通芯城（Cogobuy）希望明年到香港上市。

科通芯城、Skysoft和苏州蜗牛数字科技与从前选择赴美上市的公司并无二致，但现在却都选择到更具友好人气的香港上市。香港越来越成为中国科技和互联网企业青睐的IPO场所，可能在今年稍晚些时候迎来最大的考验，届时阿里巴巴可能在此筹资至少100亿美元，公司估值约在800亿美元左右。

阿里巴巴仍未明确表示最终去哪里上市，但是几乎所有人都认为这家公司将选择纽约或是香港。但是，越来越多的媒体报道称，阿里巴巴强烈倾向于香港市场，这将是香港联交所取得的一项重大胜利，并将由此成为中国两大互联网巨头的上市地。

美国市场未来仍将保持一定的吸引力，尤其是对那些不能满足连续三年盈利的企业。但是，未来几年，将有更多中国科技和互联网公司选择赴港上市，至少在美国市场人气恢复之前是这样。

一句话：苏州蜗牛数字科技的IPO计划显示，在纽约证券市场对中资企业人气冷淡之际，这些科技公司正益发青睐到香港上市。

**联想学会了说“不”**

我经常对联想(0992.HK)过于大刀阔斧的并购和扩张政策加以指责，但其最近在两项交易上的突然说“不”却值得称赞。过去两周，联想相继搁置了收购日本NEC (6701.T)手机业务的计划，同时还卖掉了Eedoo游戏机业务。以前，该公司绝不会放弃任何扩张交易。

目前断言这两件事标志联想策略大转变可能还为时尚早。该公司更多情况下表现出不愿错过并购机会和出售表现不佳业务的趋势。但更多类似目前这种处置资产的方式以及未来对并购机会作更仔细甄别的做法无疑是鼓舞人心的迹象，展现了一个致力于最大化现有业务的成熟企业风范。

先来看看相关的最新消息。有消息称，联想与NEC组建智能手机合资公司的谈判破裂。该消息最早于上月传出，双方谈判组建的合资公司以NEC陷入困境的手机业务为主要资产。

这项交易基本上说就是联想接手NEC的手机业务，所建的合资公司与两年前联想通过组建另一家合资公司接手后者PC业务的方式如出一辙。联想希望借助NEC这个相对高端、但又困难重重的日本品牌，助力自己近期启动的进军智能手机计划。

最新报道称双方的谈判破裂，具体原因不详，NEC因此决定退出手机业务。NEC的这一决定标志着其手机业务的终结。NEC手机业务在衰败前曾是日本的主要手机品牌，在国际市场也一度享有盛名。

联想的收购方式可能与以前的收购模式类似，即从德国、巴西至日本等众多市场的其他公司手中收购身陷困境的资产。我对大多数此类交易一直都持批评意见，这些交易涉及的资产本身状况艰难，极难修复。据报，联想还曾对与夏普(6753.T)联姻表示出兴趣，但这已是几个月前的事了，意味着联想可能已经决定放弃这项交易了。

还有媒体报道称，联想悄无声息地将Eedoo游戏机业务出售给了一家软件公司。报道没有提供太多细节，这可能与Eedoo业务本身也不重要有关。由于面对微软(MSFT.O)和索尼(6758.T)的激烈竞争，该业务一推出便注定会失败。Eedoo游戏机业务是2010年推出的。此外，中国消费者青睐高端游戏机上的在线游戏，加上盗版在中国十分猖獗，也是该业务自推出以来便面临的棘手问题。

当然，在联想的扩张版图中仍有一大并购机会，即收购IBM(IBM.N)的低端服务器业务。双方今年早些时候开始谈判，后来因价格分歧谈崩。我觉得这项交易对双方都有意义，并曾预测他们会重启谈判。如今我依然觉得他们会重启谈判，时间可能就在今年晚些时候。与此同时，联想的并购策略及涉足新业务领域的扩张活动变得更有选择性，这也让我颇感高兴。

一句话：联想放弃与NEC的手机合作交易并退出游戏机业务，表明该公司在业务扩张和并购方面的选择性。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：程芳

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