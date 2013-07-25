《阳歌专栏》中国电信联手网易挑战微信

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国电信联手网易挑战微信**

今年早些时候中国移动互联网领域发生冲突，现在我高兴地看到相关各方都在推出新产品，进行更加市场化的竞争。我所指的冲突是中国移动(0941.HK)(CHL.N)和腾讯(0700.HK)之间的口水战，涉及非常受欢迎的移动即时通讯产品微信。媒体报道称，中国电信(0728.HK)(CHA.N)将联手网易(NTES.O)推出他们自己的类微信产品。

这种合作正是市场所需要的，因为这将为中国消费者提供更多选择，推动研发出更新更好的产品，这可能有助于中国成为移动互联网的领军国家。中国移动和中国联通(0762.HK)(CHU.N)都采取不同的方式来应对微信对其构成的挑战。

先来仔细看看中国电信和网易准备联手推出类微信产品叮叮的消息。这款新产品基于中国电信手机聊天软件翼聊，将于下个月正式推出。中国电信将主要负责运营和推广方面的事务，而网易则着重推广和产品设计。

我认为中国电信和网易的合作很明智，结合了中国电信的技术和庞大客户群以及网易在社交网络方面的长处。网易是中国最大的网络游戏运营商之一，可以鼓励其游戏用户使用叮叮。中国电信则可以通过在手机中预装叮叮的方式进行推广。从更广的层面看，这一合作可能给寻求多元化的网易带来新的增长领域。

即时通讯已经成为移动互联网增长最快的领域之一，随着越来越多的人使用智能手机上网，该领域蓬勃发展。这一趋势令微信在推出后不久出现爆炸式增长。微信在推出后不到三年的时间里，注册用户数量突破了3亿。

中国移动抱怨微信占用其带宽并影响其传统的短信业务。中国移动曾试图迫使腾讯对微信进行收费，然后与其进行收入分成。但是腾讯拒绝这么做，中国移动甚至让工信部介入到此事中来。

但工信部表示将不介入此事，而是让市场来解决，此次冲突最终平息。随后中国移动通过重构飞信和推出Jego，开始研发自己的竞争产品。中国联通则通过与腾讯建立友好的合作关系，推广微信来解决这个问题。

中国电信与网易联手后，三大电信运营商都采取了各自的方式，以在即时通讯领域更加活跃。现在判断飞信、Jego或叮叮能否挑战微信还为时尚早。我认为叮叮成功的机会最大，因为网易在类似产品上拥有专业技术。但中国移动重构后的飞信和Jego也拥有一些优势，也可能对微信构成严重挑战。

一句话：中国电信将联手网易推出即时通讯产品叮叮，或对腾讯微信构成严重挑战。

**马化腾登顶中国家族财富榜**

腾讯(0700.HK)今天凭借马化腾成为中国首富、与美国艺电（EA）(EA.O)签署游戏代理权协议这两条消息，登上了各大媒体的头条。马化腾成为中国首富，也是腾讯过去10年快速崛起的写照，该公司利用发家业务QQ，成为在中国市场占主导地位的在线游戏和社交网络公司。与此同时，与EA的合作交易显示腾讯寻求多元化发展。该公司按照全球化发展策略，此前曾与动视暴雪达成合作关系。

鉴于腾讯股价自10年前在香港上市以来的持续上涨，马化腾成为中国首富应当不算特别令人感到意外的消息。如今，该公司股价已涨至330港元左右，较当初的发行价3.70港元上涨了近100倍，当初购买该公司股票的投资者应当也是收益颇丰。

根据《理财周刊》发布的“3000中国家族财富榜”，随着腾讯股价大涨，马化腾的个人财富也是水涨船高，目前他的身家达467亿元（约合75亿美元）。还有媒体报道称，马化腾成中国首富消息发布时，恰逢微信因技术原因出现首次大面积故障，这可能是不祥之兆。

马化腾在该榜单高居第一在很大程度上具有象征性意义，而且可能很快会被阿里巴巴创始人马云取而代之。鉴于阿里巴巴尚未上市，马云的身家目前仍不是很清楚，但随着该集团筹备上市，情况很快就会发生变化。阿里巴巴可能在今年晚些时候上市，应当会是迄今中国互联网企业最大规模的首次公开募股（IPO）。

马化腾成为中国首富，意味着腾讯在商界和政界都难免会引起竞争对手的太多关注，而他本人的个人财富也会面临挑战。近期，腾讯与中国移动(0941.HK)(CHL.N)和奇虎QIHU.N等公司出现了一些冲突，这可能会引起对手的更多关注。不过就目前而言，马化腾的首富地位似乎相对安全，尚未有任何迹象显示他会遇到政治麻烦。

腾讯获得EA旗下足球游戏《FIFA Online 3》在中国大陆地区代理权的消息，也是各大媒体的头条。腾讯将拥有这款游戏在中国大陆的独家代理权，并会在四季度开始对这款游戏进行测试。

从更宽的视角看，这项新的合作交易似乎表明腾讯计划对海外合作业务作多元化拓展，以便令公司成为更加国际化的企业。腾讯去年与动视暴雪达成战略合作，当时的报道显示腾讯甚至有兴趣收购动视暴雪。

但动视暴雪仍未被出售出去，而且还在本月早些时候与网易(NTES.O)达成了一项新交易，这令我觉得腾讯与动视暴雪的战略合作并不像双方期望的那么强烈。腾讯与EA的合作令我更加确信，该公司将按照全球化发展策略，与全球多家游戏开发商建立合作关系。鉴于此，预计腾讯还会进行更多此类授权交易，并且可能借助这些合作关系，最终进军中国以外的其他市场。

一句话：腾讯大力推进全球化战略，与更多外国公司建立合作关系，马化腾看似在一段时间内有望稳坐中国首富的宝座。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：程芳/王凤昌

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