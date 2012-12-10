《阳歌专栏》加拿大批准中海油收购Nexen

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中海油竞购Nexen获批**

中海油(0883.HK)(CEO.N)竞购加拿大能源公司NexenNXY.TO取得成功後，又有消息称中国企业准备再碰运气，发起另外一次敏感尝试，从美国国际集团（AIG）(AIG.N)收购国际租赁金融公司（ILFC）。ILFC是美国最大的飞机租赁公司之一。

我之前曾预测，加拿大政府最终会为中海油收购案放行，哈珀政府在拖了数月後确实批准了这项交易。不过，对於准备收购ILFC的中国财团而言，他们应当仔细看看Nexen收购案的最终获批细则，或预示他们未来的竞购之路坎坷不平。这个财团由中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)等有政府背景的买家组成，他们计划斥资55亿美元竞购ILFC。

我们先来看看中海油竞购Nexen的交易。今年夏季，中海油以约150亿美元的金额向Nexen意外发出竞购要约，同时也宣布接受许多让步条件，比如保留多数Nexen高管、安排中海油在加拿大上市等。

为了能让交易获得加拿大政府的批准，中海油此後还作出了更多努力。尽管中海油收购Nexen不会对加拿大的国家安全构成威胁，但一些加拿大人却抵制这项交易。加拿大政府在批准的同时，对马来西亚国家控股企业Petronas收购另一家加拿大公司Progress Energy亦予以放行，而这也是一项存在争议的交易。

我对Petronas的收购交易并不是很了解，但也觉得该交易不会对加拿大的国家安全构成影响。当然，加拿大政府为这两项交易放行属於明智之举，可令被收购的两家急需资金的企业分别从中海油和Petronas获得资金，从而助其发展各类资产业务，当中包括在世界各地寻找石油和其他资源权益。

但哈珀政府在批准上述交易的同时也发表了不同寻求的言论，即不会再为类似他国政府控股企业收购本国能源公司放行。这一点十分重要，表明对於允许他国国有企业控制本国的大型公司，加拿大政府在一定程度上仍心存戒备。

在中国财团洽商收购AIG所持ILFC的90%股权交易中，这种忧虑将体现得尤为明显。AIG出售所持ILFC股份本身并无意外之处，该公司一直在缓慢地出售许多非核心资产，以偿还2008年全球金融危机最深重之际从美国政府获得的1,820亿美元援助款项。不过，美国政府近期以国家安全为由，做出了一系列旨在封杀涉及中国企业交易的争议决定，从这样的大背景下看，AIG将ILFC出售给一家中国财团，则令人颇感意外。

今年10月，美国政府禁止中国电信设备企业华为和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)在本土销售产品，理由是担心这两家企业为中国政府从事间谍活动，这是其中最为高调的一项决定。最近，美国一个行业集团再次以国家安全为由，游说政府阻止中国买家收购破产电池厂商A123，原因是A123是一家国防承包商。

由此可见，眼下的主要问题是AIG向这家中国财团出售ILFC能否获得美国政客的批准。AIG正在冒险谈判这项交易，并觉得最终能够获得成功。众所周知，美国人希望AIG偿还所欠政府的高额债务，而中国买家明显也愿意出高价收购ILFC。

不过，我还是觉得AIG低估了这项交易的敏感性，ILFC向大多数美国航空公司提供飞机租赁服务，在美国航空业中堪称权重企业。因此，我对这项交易能否获得政府批准表示严重怀疑，并觉得AIG最终可能会低价将ILFC出售给其他公司。

**分众传媒私有化遇阻**

中国广告市场迅速疲软或对分众传媒FMCN.O私有化进程产生负面影响，报导称参与私有化的一家私募股权公司或已退出。如果消息属实，将凸显出此类私有化的艰难，中国经济不稳或导致未来类似的私有化更加困难。不过我猜测分众传媒私有化最终仍会完成，因很多海外投资者仍非常看好中国。此外，尽管分众传媒正在进行重组，该公司仍将成为中国户外广告行业的领军者之一。

媒体报导，有消息人士称，中国私募公司鼎晖投资已退出分众私有化交易。报导称，鼎晖投资原计划向此交易投入约2亿美元，但考虑到回报问题遂放弃出资。

鼎晖可能做过测算，认为中国广告市场加速放缓的状况在未来两年左右不大可能改变，两年或是私有化买家可能退出分众的时间框架。鼎晖的退出对分众私有化以及很多在美上市的中国企业私有化都可能产生影响。

根据报导，此前欲联合出资收购分众的企业包括凯雷、鼎晖投资和方源资本等。私有化出价较宣布时分众的股价溢价15%，分众的估值为37亿美元左右。这意味着鼎晖原本准备投入的2亿美元相对较小，只占总额的5%多一点。

更大的问题是，鼎晖的做法是否反映了投资者对私有化中国企业进行重新考虑。这种人气可能在过去几周有所增长，因中国中央电视台上个月底举行了大规模年度广告招标，结果显示需求增速为10多年来最慢。

如果人气确实在改变，其他私有化投资者也可能重新考虑，或导致私有化搁浅。我猜测私有化仍会完成，因为分众仍是行业内的领军企业，是中国媒体领域有吸引力的资产。不过股东们显然担忧私有化失败的可能性，鼎晖退出的报导出现後，分众传媒股价曾一度大跌9%。

盛大和阿里巴巴等企业今年也采取了私有化行动，因私募股权投资者试图利用信任危机导致的低估值。不过鼎晖的退出或意味着连私募股权投资者都对这些企业失去了兴趣，明年类似的私有化动作料难出现。

一句话：分众传媒私有化料会完成，但是面临的新问题或反映私募股权投资者对此类私有化的热情下降。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌

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