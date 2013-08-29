《阳歌专栏》中石油和兰亭集势面临股东起诉

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中石油和兰亭集势面临股东起诉**

我将今天称为“诉讼的周四”，因有报道称中国石油(0857.HK)(601857.SS)和电商企业兰亭集势(LITB.N)面临股东起诉。过去两周以来，这两家公司的股票都经历了大幅下挫。这些诉讼可能仅仅是更大规模类似行动的前奏，代表股东的律所将指控公司方隐藏可能导致股价暴跌的信息，导致投资者遭受数以百万计美元的巨额损失。尤其值得注意的是，如果中国当局继续近期针对企业实施的反腐调查，其他重要的上市国有企业的股价也可能下挫，并面临法律诉讼。

先来看看过去两周中国石油和兰亭集势股票的走势情况及其对投资者的影响。兰亭集势股价过去两周跌去逾一半，市值较暴跌前下降了2.5亿美元左右。中国石油在纽约市场的股价同期也下跌了10%，市值被抹去200亿美元。

上述两只股票遭抛售的原因各不相同。兰亭集势6月在纽约上市，投资者对该公司通过互联网在全球销售低价中国商品的商业模式青睐有加，因此股价大幅上涨。但是，该公司公布的首个季度获利报告和第三季营收预估令投资者大失所望，公司遭遇重大挫折。

中国石油的情况相比之下显得更为严峻，在中国政府推进的反腐调查中，中国石油成了首个被揪出来的大型国企。中国新一届领导层就任之后即开展了全国范围的反腐调查，最初的调查对象多数为涉嫌贪腐的政府官员。上月，有迹象显示反腐调查开始转向企业，已有多家外资药厂受到调查。本周，中国石油成为首家卷入调查漩涡的大型国企，上市公司及其母公司的四名高管相继接受调查。

在股价暴跌后，兰亭集势宣布自己在纽约遭起诉，可能是由于首次公开招股（IPO）前的公司报告夸大了业务发展前景，误导了投资者。同时，两家律所宣布他们正在发起对中国石油股价暴跌的调查，这几乎肯定会导致股东对这家石油巨头发起集体诉讼。

在公司股价受到意外的坏消息打击重挫之后，这类诉讼都是不可避免的。因此，这都不应该令人大感意外。兰亭集势的情况较为常见，公司方在IPO阶段很可能为燃起投资者的兴趣而发布一些夸张的信息。这些诉讼及其很可能出现的后续事件可能会略微影响到未来的IPO活动，至少会促使将来的上市企业在向投资者披露信息时更为谨慎。

中国石油的情况更为引人关注，尤其要看这家公司最后是否会就大规模诉讼支付数百万计美元的赔偿以求达成和解。大型中资企业通常不习惯于这种破财免灾的做法，可能会拒绝为和解掏钱。我猜更有可能出现的情况是，继中国石油之后，可能更多大型国企纷纷被卷入反腐调查漩涡。若真如此，未来几个月会看到很多类似的企业股价重挫，之后甚至引发更大规模的股东诉讼案件。

一句话：股东对兰亭集势的诉讼可能伤及中资企业赴美IPO的人气，中国石油面临的诉讼威胁则可能预示会有更多国企会面临股东起诉。

**中国电商蓬勃发展 谁会是大赢家？**

有报告称，中国电商市场呈爆炸式增长，从长远潜能及整个行业看，这似乎是一大良机，有些企业可借此成为大赢家。最新数据显示，中国电商市场蕴藏着巨大的潜能，意味着最终会有两三家企业在该市场取得成功，同时也会有至少三四家企业沦为当前这波争霸战的牺牲品。目前卷入这波争霸战的大约有六七家资金充裕的电商企业。

我们先来看看贝恩（Bain & Co）的最新报告。该报告称，中国将超越美国，成为全球最大的电商市场。不过，鉴于美国人口大约只有中国人口的四分之一，意味着中国消费者的平均网购支出可能大约只有美国消费者的四分之一。然而，中国消费者的平均工资远远占不到美国消费者的四分之一，从而表明中国消费者的网购支出在其工资中占更大的比例。

电脑10年前在中国仍不普及，电商5年前在中国整体零售销售中所占比例可能还是微不足道。在这样的背景下，上述种种可谓翻天覆地的变化。贝恩报告称，2009-2012年期间，中国电商市场平均增速达71%，市场规模到2015年有望达到3.3万亿元。报告还称，接下来10年，电商销售在中国零售活动中可能会占半壁江山。

对于普通读者而言，这些或许只是数字，但电商市场爆炸式增长的迹象在中国却处处可见。近些日子，要是在上海的街头没有看到各种快递车辆穿梭，那么几乎就算不上上过街。这些快递车辆中，有小快递公司的自行车和电动车，也有来自像联合包裹（UPS）(UPS.N)等大快递公司的货车。

我住的楼外门岗处，总是堆满了各种等待来取的网购包裹，而在我任教的大学则有许多取货点，送货员则耐心地等着学生们来取类似包裹。互联网应用和智能手机的快速普及，只会进一步助涨该趋势，让更多的消费者接触电商，无论在家还是外出都能进行网购。

这就引出了我上文提到的重要问题，即从长远看谁会是这一趋势的最大受益者。对于唯品会(VIPS.N)和凡客这种专注细分市场的电商企业而言，如果他们的重心放在核心业务上，同时培养忠实的客户基础，此类企业最终会获得很好发展。正如我在上文所言，我觉得电商市场会支持两三家销售日用品的大型企业，即使是在包括阿里巴巴、京东、苏宁(002024.SZ)、沃尔玛(WMT.N)旗下一号店、亚马逊(AMZN.O)及腾讯(0700.HK)等企业在内的更大范围内。

如果非得赌哪家企业从长远看能取得成功的话，那我会对阿里巴巴、亚马逊和腾讯下注，其中涉及的原因则各不相同。阿里巴巴是电商龙头企业，从业时间长，该公司成功的可能性最大；亚马逊的主要实力在于全球的主导地位和从业经验。腾讯看似不太可能成为赢家，但其拥有雄厚财力，且在社交网络服务领域拥有良好的发展记录。

究竟会是哪家企业获胜，最终只有时间能证明，而一些企业最后决定退出或是缩减业务规模，可能还得四五年的时间。与此同时，随着市场继续强劲增长，大型电商企业将会竞相争夺网购消费者，因此还会出现更多的价格战。

一句话：未来10年，电商有望在中国零售领域唱主角，而最有可能成为市场大赢家的企业将是阿里巴巴、亚马逊和腾讯。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：程芳

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