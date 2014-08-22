《阳歌专栏》邮轮业者大举押注中国市场

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**邮轮业者大举押注中国市场**

我常在博客里提起旅游和休闲产业，并特别关注酒店和在线旅游服务业，中国中产阶级队伍快速壮大，用于度假的开支水平非常可观，让上述相关行业获得了大量盈利。现在，邮轮行业也将加入这场分食中国旅游市场的竞争，因为中国人开始喜欢上乘邮轮旅行。有关这一趋势的最新报告似乎是我们聚焦邮轮旅游市场的一个好机会。邮轮运营商Carnival(CCL.N)和Royal Caribbean(RCL.N)料获得巨大成长潜力。

这两家美国邮轮运营企业正在中国投入巨资，选定上海为其快速成长的新船队的母港。多份行业预测看法不尽相同，但是无论你相信哪一家，数据都很不错。亚洲邮轮协会预计，到2020年亚洲邮轮市场年游客量将增长到380万，几乎是2012年水平的三倍，届时中国游客量将占到总数的40%多。Royal Caribbean的预测更为乐观，预计到2020年亚洲邮轮市场年游客量将增长到700万，约占全球市场的五分之一左右。

我最近更多以当地视角来写邮轮产业，很多公司的中国市场业务均以上海为基地。Carnival是其中行动最积极的一家，明年4月将引入一艘新船，届时该公司将在中国拥有四艘船只。Carnival预计其中国游客接待量明年将增长到50万，较今年的35万增长42%。

Royal Caribbean也预计游客接待量将强劲增长，明年在中国的游客将达到40万，是两年前水平的两倍。Royal Caribbean也在快速扩充其中国船队，明年将有一艘新船加入，届时其在中国的船队将包括三艘邮轮。

投资者似乎对Carnival的中国计划并不十分感兴趣，该公司股价较一年前几无变动。这或许跟其他的问题有关，特别是两年前在意大利发生的事故导致的大规模负债。Royal Caribbean的股价表现要好很多，较去年增长了70%左右，有关中国市场增长的前景无疑助长了该股票的涨势。

作为生活在中国的一名普通人，我完全同意邮轮行业发展潜力巨大。中国人总在寻找旅行的新潮流，并很愿意把辛苦挣来的钱花在尝试新鲜事物上。这种旅行观念推动了国内酒店行业的大发展，过去十年无论是国内还是国际酒店品牌都实现了可观的成长，有的甚至是三位数增幅。

然而，正如中国发生的很多事一样，太多热情往往导致过度发展，眼下很多酒店的盈利能力都受到极大影响。相比之下，邮轮产业略有不同，因其从业者相对很少，中国市场也处于相对初期阶段。出于这方面的原因，我预计未来十年中国邮轮市场将表现出强劲的年度增长，增幅可能介于30-50%之间。这种增长可能给邮轮运营商在未来三至五年带来类似的盈利增长，但是当中国市场步入供应过剩阶段，其利润贡献能力也将放缓。

一句话：未来三至五年，邮轮运营企业将因中国市场业务录得可观的盈利增长，但是在中国市场陷入供应过剩之后，这部分盈利贡献将放缓。

**私募股权迎来“新星”中民投**

中国私募股权行业新一代更具进取精神的企业已经活跃在国际舞台，与凯雷集团、KKR和德太投资(TPG)等传统巨头展开正面竞争。复星集团是其中最活跃的一家，近期多宗全球性并购常获得媒体关注。如今，有消息称该公司或许很快跻身少数几家获准在中国运营私营银行的企业行列。此外，中国首家“国字号”民营大型投资公司中民投周四在上海揭牌。

这两则新闻都与位于上海的企业有关，这或许不是偶然，因为上海已经是中国的金融中心，也为发展私营金融企业的温床。相比之下，曾主导该行业的中国老牌私募公司都位于北京，如主权财富管理基金中国投资公司和中信集团旗下中信资本，它们都有很强的政府关系。

我们先从中民投周四举行的揭牌仪式说起。这间新成立的公司与民生银行有很密切的关系。中民投的董事长由刚辞任民生银行董事长的董文标担任。

中民投注册资本为500亿元人民币，59家发起人。成立中民投的消息最早出现在今年4月，随后的报导称新能源行业将成为其重点关注的领域之一。其他受重点关注的领域包括钢铁、矿产、房地产和航空。该公司定然会有一些“牛人”，其政府关系可能有助于它从一开始获得国内一些有利可图的交易。我预计，中民投第一年会在全球大型并购领域进行尝试，但达成第一笔交易或许还需要更长一段时间。

接下来我们再看看复星集团。最新报导称，复星集团或许会成为第二批获得民营银行执照的企业之一。中国政府试图为银行业注入更多民间资金和进取精神。

中国上月发放了三家民营银行拍照，腾讯控股是获得该牌照的三家之一。电子商务领头羊阿里巴巴也申请了民营银行执照。最新报导中没有涉及更多新闻，仅提到复星集团不再与均瑶集团联手申请民营银行执照。

复星集团看似是获得新执照的一个良好选择，因为该公司拥有可以运营新银行的大量资金，甚至可能从其私募股权业务中吸收资金。复星集团在金融业也有很丰富的经验，这让它拥有腾讯和阿里巴巴等公司没有的优势。拥有这些优势，我相信，复星会在拿到执照后迅速成立自己的银行，初步资本介于10-20亿美元之间。

一句话：新成立的中民投将在未来1-2年时间中成为国内私募股权市场中的一个重要力量，而复星集团会在获得执照后在今年迅速成立一间民营银行。（完）

编译：王凤昌/靳怡雯 发稿：程芳/王凤昌

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