《阳歌专栏》携程网大手笔回购股票

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**携程网大手笔回购股票**

20亿美元现金会成为负担吗？对于在线旅行服务公司携程网(CTRP.O)来说，在目前的环境下是的；该公司刚刚宣布回购高达6亿美元股票的计划。作为一个长期关注企业的人，我有信心地说携程目前的股价很强劲，没有回购股票的必要，往往那些股价低迷的公司才会回购股票。因此我认为携程就是现金太多了，不知道该怎么用。

中国在线旅行服务行业增长潜力巨大，但近期很多新公司的崛起引发整合的必要性。携程和艺龙旅行网LONG.O是多年的行业龙头，但百度(BIDU.O)控股的去哪儿网QUNR.O迅速崛起。

途牛旅游网也是后起之秀，已经委托投行赴美上市，筹集高达1亿美元。同程旅游近期获得5亿元人民币投资，投资者中包括腾讯(0700.HK)。京东商城也将试水在线旅行服务。

竞争加剧引发去年出现数轮价格战，每家企业都承受着压力。携程去年秋天成功发行8亿美元债券，成为理想的行业整合者。去年底，携程座拥19亿美元现金。

在这样的背景下，携程回购6亿美元股票似乎意在用掉一些现金。但携程的股票几乎不需要这样的支撑。最近一个交易日，该公司股价上涨1.4%，好于大盘，但在回购消息下这样的涨幅并不大。过去一年里，携程股价上涨了一倍还多；年初一度下跌，但过去两个月强力上行。

去年发行债券后，我曾预测携程会使用现金收购一些竞争对手；很多在线旅行网站都在亏损。携程选择回购股票似乎表明寻找并购目标的努力无果而终。这样的结果也并不特别令人意外，因为很多大的竞争对手已经获得资金雄厚企业的支持，可能不愿被收购。去哪儿网有百度，同城旅游有腾讯，艺龙旅行网有全球在线旅行巨头Expedia(EXPE.O)。

这对未来一两年里携程和中国在线旅行行业意味着什么呢？携程回购股票似乎暗示行业整合阻力很大，未来一两年竞争还会非常激烈。这意味着携程的获利可能开始下降，去哪儿网短期内无法实现盈利，途牛网上市可能面临很大阻力。

一句话：携程网大规模回购股票的计划暗示在线旅行行业整合阻力很大，未来一年竞争可能加剧，利润率可能下降。

**迅雷和窝窝团寻找买家**

迅雷和窝窝团成为各自行业整合的弃儿，需要寻找合作伙伴以求得长期生存。报道称，金山软件(3888.HK)入股迅雷，而奇虎360洽购窝窝团。

我认为这两宗并购都不十分符合逻辑，因为金山软件和奇虎的核心软件业务与迅雷和窝窝团提供的互联网服务并不十分吻合。但是在目前的整合中，任何有钱的科技企业都在争相进行并购，这两宗看起来也没那么不寻常。

当投资者大举投资视频分享网站的时候，迅雷一度炙手可热。该公司至少两次尝试赴美上市，但由于市场不瘟不火以及侵权问题而搁浅。上个月有报道称，小米向迅雷投资2,500万美元，迅雷计划今年二三季度赴美上市。

报道称，金山软件斥资9,000万美元购买了迅雷29%的优先股，如果全部转换为普通股，将占迅雷约10%的股份，暗示迅雷的估值在9亿美元左右。

小米联合创始人兼首席执行官雷军也是金山软件的股东，小米和金山软件都入股迅雷暗示雷军有收购迅雷或与迅雷进行战略合作的计划。小米正在强力进军互联网电视，因此迅雷可以提供重要的内容支持。一切还要走着瞧，我猜测迅雷年底前就不再是独立的企业。

大多数小规模团购网站和很多中等规模团购网站去年都关门大吉了，美团网和大众点评成为了行业龙头。报道称，奇虎正在洽购窝窝团。

奇虎去年试图收购搜狐(SOHU.O)旗下的搜索引擎搜狗，但最终败给了腾讯(0700.HK)。奇虎收购搜狗更为合理，收购窝窝团则没多少协同性可言，团购对奇虎现有的主要业务没什么补充。

去年秋天，奇虎通过发行可转债融资6亿美元，去年底座拥约10亿美元现金。或许窝窝团资金短缺，频临关门，因此低价出售。但我觉得奇虎最终不会收购窝窝团，建议窝窝团寻找其他买家。

一句话：金山软件入股迅雷，可能暗示小米有意与迅雷进行战略合作；报道称奇虎360洽购窝窝团，但可能不会达成并购协议。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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