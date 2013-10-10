《阳歌专栏》联想看上HTC

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**联想看上HTC**
中国个人电脑(PC)巨头联想集团(0992.HK)多年来的并购目标一直集中在处于困境的竞争对手，现在终于有所改观，报道称联想正在洽购台湾智能手机生产商HTC(2498.TW)。两个月前，媒体还猜测联想可能试图收购黑莓(BB.TO)。黑莓也曾是知名智能手机厂商，但因不能紧跟潮流而迅速陨落。联想明智地决定避开黑莓，因文化和其他结构性问题等因素令扭转黑莓的困境比较困难。
很多类似的问题不会在HTC身上出现，作为一家台湾公司，HTC与联想的文化更为接近。联想整合HTC面临的技术性问题也更少。HTC对更传统智能手机的未来重要性的认知帮助其崛起为知名企业。两年前，HTC的市值升至300亿美元左右。但是该公司因未能跟上市场趋势，下滑的速度也很快。过去两年里，HTC股价大跌，目前市值仅35亿美元左右，这样的规模对联想来说已不难消化。
《苹果日报》称，HTC和联想从8月起就在谈判。一则报道指出，HTC董事长王雪红反复称不会出售公司，王雪红拥有公司3.8%股份。王雪红的态度可能部分源于自尊，因为HTC较早进军智能手机，一度被认为是天才企业。如果她真的反对出售公司，我要建议她好好想一想。我认为合作对双方都有好处。
联想进军智能手机市场很晚，但凭借强劲的销售渠道和廉价产品，迅速在大陆市场获得份额。HTC的技术要比联想好得多，定位是高端品牌，比苹果(AAPL.O)的iPhone和三星(005930.KS)的Galaxy差不了多少。尽管过去两年HTC的品牌吸引力下降，在智能手机市场仍有一定的影响力。当然，时值品牌吸引力迅速下降之际，HTC考虑与联想合作才是明智之举。
如果联想确实在竞购HTC，其并购策略看似更加有选择性。今年早些时候，有报道称联想洽购IBM(IBM.N)低端服务器业务，随后因价格谈不拢而搁浅。我看好这项并购，因其能够与联想现有产品线形成互补。同样，我也认为收购HTC对两家公司都好，有助于联想强力进军高端智能手机领域。
一句话：联想收购HTC看起来对两家公司都好，HTC获得新的资源，而联想获得高端智能手机品牌。
**携程网将大规模发债 可能投资去哪儿**
携程网(CTRP.O)成为最新一家宣布发债的中国互联网企业，利用自身的市场领先地位融资不超过5亿美元。该公司发行债券本身就很有意思，而发债收益将作何用则是更令人更感兴趣的地方。携程网表示，收购是可能的用途之一，由此我揣测该公司可能收购去哪儿股权，甚至还会全盘接手该公司。
经历多年沉寂后，中国互联网领域今年突然涌起一波并购热潮，少许资金充裕的行业领头企业，对前景不错、但亏损且急需资金的较小公司发动收购，阿里巴巴、百度(BIDU.O)及腾讯(0700.HK)今年在国内外市场均进行了大规模并购，其中百度和腾讯通过发行债券为并购进行部分融资，阿里巴巴则通过引入新的投资者来融资。
如今，携程网似乎也加入了这波并购热潮，宣布将发行可转换债券。该公司的公告以发债相关内容为主，这里无需再做重复。携程网债券的主要买家似乎为对冲基金，他们认定该公司股价会延续近期反弹走势，从而会令其债券在最终转化成股票时更有价值。
不过，更值得关注的是，携程网在公告中称发债收益可能用于收购。这就引出了去哪儿，百度是去哪儿的大股东，曾在2011年斥资3亿美元收购了该公司62%的股权。假设去哪儿的估值自百度入股后每年大致翻一番，那么其目前则价值20亿美元左右。
与此同时，去哪儿一直在焦急地等待上市机会，该公司很有可能为了快速发展业务而大把烧钱，而且据报还处于亏损状态。去年，该公司曾试图在纽约进行首次公开募股（IPO），但由于投资者对亏损的中国互联网企业兴趣寡然，该公司不得不搁置上市计划。上月有报道显示，去哪儿重启IPO计划，希望能在年底上市。
携程网与去哪儿曾是冤家对头，双方借助不同的业务模式，曾在去年发动了一连串价格战，携程网的利润因此锐减。但此后，两家公司的关系变得密切，甚至在今年8月宣布合作，携程网的一些度假产品登陆去哪儿平台。根据以上种种，再结合最新的发债计划，不禁令我揣测这两家公司可能在酝酿股权合作交易，从而在中国在线旅游领域打造一家强有力的企业。
最有可能出现的情形是携程网收购最多30%的去哪儿股权，从而为哪儿的IPO进一步造势。如果携程网全盘接手去哪儿，那么则会是更令人振奋的情形。不过，鉴于百度可能保留去哪儿的部分持股，我觉得这种情况出现的可能性不大。不论如何，携程网的最新发债举动，都是一项令人振奋的合作交易将要出现的前兆，这项合作有望打造一家中国的行业龙头企业，而且该企业最终还可能挑战像Expedia(EXPE.O)、Priceline(PCLN.O)这样的国际化企业。
一句话：携程网将发行5亿美元债券，此举或许是该公司大规模入股去哪儿或者全面接手后者的前兆。（完）
编译：侯雪苹/李富强 发稿：王燕焜/王凤昌
《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。