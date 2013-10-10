《阳歌专栏》联想看上HTC

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**联想看上HTC**

中国个人电脑(PC)巨头联想集团(0992.HK)多年来的并购目标一直集中在处于困境的竞争对手，现在终于有所改观，报道称联想正在洽购台湾智能手机生产商HTC(2498.TW)。两个月前，媒体还猜测联想可能试图收购黑莓(BB.TO)。黑莓也曾是知名智能手机厂商，但因不能紧跟潮流而迅速陨落。联想明智地决定避开黑莓，因文化和其他结构性问题等因素令扭转黑莓的困境比较困难。

很多类似的问题不会在HTC身上出现，作为一家台湾公司，HTC与联想的文化更为接近。联想整合HTC面临的技术性问题也更少。HTC对更传统智能手机的未来重要性的认知帮助其崛起为知名企业。两年前，HTC的市值升至300亿美元左右。但是该公司因未能跟上市场趋势，下滑的速度也很快。过去两年里，HTC股价大跌，目前市值仅35亿美元左右，这样的规模对联想来说已不难消化。

《苹果日报》称，HTC和联想从8月起就在谈判。一则报道指出，HTC董事长王雪红反复称不会出售公司，王雪红拥有公司3.8%股份。王雪红的态度可能部分源于自尊，因为HTC较早进军智能手机，一度被认为是天才企业。如果她真的反对出售公司，我要建议她好好想一想。我认为合作对双方都有好处。

联想进军智能手机市场很晚，但凭借强劲的销售渠道和廉价产品，迅速在大陆市场获得份额。HTC的技术要比联想好得多，定位是高端品牌，比苹果(AAPL.O)的iPhone和三星(005930.KS)的Galaxy差不了多少。尽管过去两年HTC的品牌吸引力下降，在智能手机市场仍有一定的影响力。当然，时值品牌吸引力迅速下降之际，HTC考虑与联想合作才是明智之举。

如果联想确实在竞购HTC，其并购策略看似更加有选择性。今年早些时候，有报道称联想洽购IBM(IBM.N)低端服务器业务，随后因价格谈不拢而搁浅。我看好这项并购，因其能够与联想现有产品线形成互补。同样，我也认为收购HTC对两家公司都好，有助于联想强力进军高端智能手机领域。

一句话：联想收购HTC看起来对两家公司都好，HTC获得新的资源，而联想获得高端智能手机品牌。

**携程网将大规模发债 可能投资去哪儿**

携程网(CTRP.O)成为最新一家宣布发债的中国互联网企业，利用自身的市场领先地位融资不超过5亿美元。该公司发行债券本身就很有意思，而发债收益将作何用则是更令人更感兴趣的地方。携程网表示，收购是可能的用途之一，由此我揣测该公司可能收购去哪儿股权，甚至还会全盘接手该公司。

经历多年沉寂后，中国互联网领域今年突然涌起一波并购热潮，少许资金充裕的行业领头企业，对前景不错、但亏损且急需资金的较小公司发动收购，阿里巴巴、百度(BIDU.O)及腾讯(0700.HK)今年在国内外市场均进行了大规模并购，其中百度和腾讯通过发行债券为并购进行部分融资，阿里巴巴则通过引入新的投资者来融资。

如今，携程网似乎也加入了这波并购热潮，宣布将发行可转换债券。该公司的公告以发债相关内容为主，这里无需再做重复。携程网债券的主要买家似乎为对冲基金，他们认定该公司股价会延续近期反弹走势，从而会令其债券在最终转化成股票时更有价值。

不过，更值得关注的是，携程网在公告中称发债收益可能用于收购。这就引出了去哪儿，百度是去哪儿的大股东，曾在2011年斥资3亿美元收购了该公司62%的股权。假设去哪儿的估值自百度入股后每年大致翻一番，那么其目前则价值20亿美元左右。

与此同时，去哪儿一直在焦急地等待上市机会，该公司很有可能为了快速发展业务而大把烧钱，而且据报还处于亏损状态。去年，该公司曾试图在纽约进行首次公开募股（IPO），但由于投资者对亏损的中国互联网企业兴趣寡然，该公司不得不搁置上市计划。上月有报道显示，去哪儿重启IPO计划，希望能在年底上市。

携程网与去哪儿曾是冤家对头，双方借助不同的业务模式，曾在去年发动了一连串价格战，携程网的利润因此锐减。但此后，两家公司的关系变得密切，甚至在今年8月宣布合作，携程网的一些度假产品登陆去哪儿平台。根据以上种种，再结合最新的发债计划，不禁令我揣测这两家公司可能在酝酿股权合作交易，从而在中国在线旅游领域打造一家强有力的企业。

最有可能出现的情形是携程网收购最多30%的去哪儿股权，从而为哪儿的IPO进一步造势。如果携程网全盘接手去哪儿，那么则会是更令人振奋的情形。不过，鉴于百度可能保留去哪儿的部分持股，我觉得这种情况出现的可能性不大。不论如何，携程网的最新发债举动，都是一项令人振奋的合作交易将要出现的前兆，这项合作有望打造一家中国的行业龙头企业，而且该企业最终还可能挑战像Expedia(EXPE.O)、Priceline(PCLN.O)这样的国际化企业。

一句话：携程网将发行5亿美元债券，此举或许是该公司大规模入股去哪儿或者全面接手后者的前兆。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王燕焜/王凤昌

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