《阳歌专栏》携程网或将牵手去哪儿网

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**携程网或将牵手去哪儿网**

报道称，携程网(CTRP.O)和去哪儿网QUNR.O可能合并。去年秋天去哪儿网上市前，我曾预测这两家公司有可能合并，不过当时并没有发生。最新的报道称两家公司的合并进入后期探讨阶段，百度(BIDU.O)准备控股携程；百度也控股去哪儿网。

新浪报道称，百度将控股携程，随后将携程和去哪儿网合并。此举将催生行业龙头，市值在100亿美元左右；携程目前的市值约70亿美元，去哪儿网的市值为30亿美元。而该行业仅剩的另外一家上市巨头艺龙旅行网LONG.O市值仅有5.5亿美元。

我比较看好携程，因为该公司专注于核心旅游业务，并增加构成补充的新产品，用户接受度很好。美国旅游巨头Expedia(EXPE.O)支持的艺龙是携程多年来的主要对手，但艺龙似乎一直无法追得上携程。

去哪儿网、同程旅游和途牛旅游网是后起之秀。去年上半年，携程和去哪儿网展开了激烈的价格战，但紧张局势下半年有所缓和。去年秋天，携程意外地开始推广一些去哪儿网的产品，引发我猜测携程可能成为去哪儿网上市的战略投资者。

去年秋天，携程发行可转债募集8亿美元，年底坐拥20亿美元现金，但战略投资的举动并未出现。携程上周意外宣布回购高达6亿美元的股票，此前该公司股票出现波动，因一些用户的信用卡信息被泄露。

虽然合并报道的消息来源不太可靠，我仍然坚持携程和去哪儿网可能合并的判断。两家公司已经显示出他们能够合作，两家公司的管理人都认识到合作胜于各自独立经营。百度作为其共同的母公司应该也是不错的。

两公司合并最大的风险可能是监管，因为携程和去哪儿网已经是行业的两大巨头。目前为止，中国监管机构对互联网行业的整合采取的是放手策略，或许对携程和去哪儿网的合并也采取类似态度。但监管部门也有可能决定给整合降温，否决两家公司的合并，这对两家公司的股价都可能造成冲击。

一句话：携程网和去哪儿网可能合并，百度成为新公司的控股股东，但反垄断监管机构可能否决两家公司的合并。

**奇虎、搜狗赚钱能力远逊于百度**

奇虎360QIHU.N和搜狗所占的搜索市场份额或许能挑战百度(BIDU.O)，但他们自广告客户录得的营收能力则要逊色得多，这是我看到三家公司最新数据得出的主要结论。

奇虎来自搜索的广告营收不佳并不令人意外，因为360搜索2012年夏季才推出，最初的扩张阶段主要专注于市场份额。搜狗的广告营收不佳则更加令人失望，因为搜狗的历史有10年左右了。

阿里巴巴旗下互联网数据统计分析服务提供商CNZZ的数据显示，百度占中国搜索市场的份额3月约为60%，大幅低于一年前的70%。奇虎则成为大赢家，其市场份额翻番至约25%。搜狗的市场份额也从8%迅速增长至12%左右，但增长主要来源于去年搜狗与腾讯(0700.HK)旗下搜搜的合并。

百度的营收几乎全部来源于搜索业务，去年第四季度营收增长约50%至16亿美元。搜狗的搜索业务营收增长66%，但也只有6,400万美元。奇虎甚至都没有公布季度搜索业务营收，因为太少了，只是说搜索业务仍处于初步实现盈利的阶段。

去年第四季度，百度的市场份额大约是搜狗的五倍，但营收大约是搜狗的25倍，这意味着百度从搜索业务中获得收入的能力是搜狗的五倍。我认为这方面奇虎应该比搜狗强，因为该公司赚钱的能力更强，尽管有时手段值得商榷。

奇虎未公布搜索业务的业绩以及搜狗搜索业务的不佳表现都令人有些失望，可能会对两家公司的股价造成负面影响。虽然两家公司的搜索份额上升，但从搜索业务中获得营收的能力不足，这意味着百度仍是广告商的首选。

奇虎股价在过去一年里大涨两倍，因为市场预期该公司的搜索业务能很快带来获利；如果奇虎不能很快展示出搜索营收，则面临的风险更大。奇虎目前的市盈率超过100倍，该公司股价在过去一个月里回撤了30%，因为投资者开始意识到搜索业务的获利可能不会这么快到来。

搜狐股价上个月的跌幅与奇虎类似；中国互联网股票2013年大涨后，整体都在回调。预计未来几个月随着投资者缓慢意识到对奇虎搜索业务的期望可能过高，奇虎的股价会领跌。搜狐的股价料也会疲软，但投资者对其搜索业务的预期没有那么高，应能限制跌幅。

一句话：奇虎和搜狗的搜索市场份额上升，但他们从搜索业务中获得营收的能力仍逊于百度。（完）

编译：李富强 发稿：程芳/王凤昌

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