《阳歌专栏》达能与中粮集团及蒙牛联姻

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**达能与中粮集团及蒙牛联姻**

两次试图进军中国市场失败后，法国食品巨头达能(DANO.PA)再次尝试通过联姻方式打入中国市场，当中包括与中国乳品巨头蒙牛(2319.HK)组建合资公司和获得后者股权。达能选择的合作伙伴及联姻方式，让我这次不得不大加赞赏，这似乎表明该公司吸取了前两次与中国地方企业合作的教训。因此，这次最终或许可让在中国食品市场寻求成功的达能得偿所愿。中国食品市场规模巨大，但却问题频出。

达能与蒙牛的合作将通过与中粮集团的一系列交易实现。交易本身看起来相当复杂，达能与蒙牛组建生产酸奶的合资公司是中心环节之一，达能将持有合资公司20%股权，剩余80%由蒙牛持有。

中粮集团和达能还将组建自己的独立合资公司，中粮将向该合资公司转让蒙牛部分股权，达能通过合资公司在蒙牛乳业的首期持股将为约4%。中粮集团将依然是蒙牛的最大股东，持有该公司28%股权。达能对这项新合作交易的投资总额约为3.25亿欧元，该公司还表示若合作成功，希望最终能增持蒙牛股份。

那么，我们来看看为什么我觉得这次合作对达能有利，以及这次合作与之前的合作有何区别。最为重要的原因是，中粮集团和蒙牛对达能而言都是不错的合作伙伴，尽管其中涉及的原因不尽相同。与达能之前合作伙伴不同的是，中粮集团是一家大型国企，有着很强的政府背景，而之前的合作伙伴则都是地方企业。

这一点之所以重要，是因为其意味着一旦达能面临任何冲突，都能直接与中央政府搭上话以寻求解决方案。经验表明与中央政府关系密切的企业虽然相对较为官僚，但由于身负政府厚望，因此也是比较可靠的商业合作伙伴。相比之下，地方企业的合作伙伴通常对尽快赚钱更感兴趣，常常不惜牺牲外国合作伙伴的利益来为自己谋取利益。

与中粮集团一样，蒙牛也是不错的商业合作伙伴，但原因却迥然不同。蒙牛是中国乳业巨头之一，拥有一支相对专业的管理团队。但受乳制品丑闻频发影响，蒙牛及多数国内同业过去五年一直身处困境。

还有一个重要因素，即达能这次的身份是合营伙伴，这可帮助蒙牛改善产品质量，以避免今后出现类似的问题。此外，达能还能帮助蒙牛赢回一些本土消费者的信心。面对各种乳制品丑闻，中国的消费者更加信赖进口乳制品。投资者无疑十分喜欢这项交易，交易宣布后蒙牛H股一度上涨近9%。

这项新的合作交易似乎表明，达能已从与娃哈哈和光明食品不太成功的交易中吸取了教训。娃哈哈和光明食品都是很有名的品牌，这仅限于我对他们知名度的了解。总之，最新的合作对达能似乎是很不错的交易，可令该公司在中国市场获得热切渴望的成功。

一句话：达能与中粮集团和蒙牛的最新合作看似为明智之举，由于选择的商业合作伙伴十分不错，这次合作的成功几率很高。

**IPTV新进展 虚拟运营商将出世**

中国政府试图给由国企主导的媒体和电信行业注入生机，从不同方面给予新的推动。中国中央电视台与上海广播电视台建立交互式网络电视（IPTV）合资企业，中国工业与信息化部最近出台了虚拟运营商试点计划。

过去10年，中国建成了非常先进的电信网络，认识到通讯和信息共享对未来发展的重要作用。但是，投资巨大的网络提供的服务却非常有限，主要因为运营这些网络的国有电视台和电信企业缺乏创新。在这种背景下，中国政府试图通过引入更多民间资本和创业型企业为行业带来生机。

报道称，央视和上海广播电视台通过旗下公司联合投资设立IPTV合资公司爱上电视传媒有限公司，其中央视占股55%，百视通(600637.SS)占股45%。投资者显然乐见双方的合作，百视通股价过去两天上涨16%。

我也认为双方的合作不错，央视比较古板但关系网络很好，上海广播电视台更有创业精神，IPTV潜力很大。通过IPTV，消费者可以利用平常上网的宽带网络观看电视或其他视频流媒体。

央视是中国唯一的IPTV集成播控总平台，爱上电视将负责该平台可经营性业务的运营。上海广播电视台虽然是国有的，但是却更有创业精神，试图通过旗下的百视通发展IPTV业务，但是成效不大，因为受限于上海市场。双方的合作可能综合上海广播电视台的创新精神和央视的关系，打造出面向全国的强力产品。

报道援引分析师基于工信部公布的《关于开展移动通信转售业务试点工作的通告》及其附件《移动通信转售业务试点方案》的预测，工信部应能在10月前颁发虚拟运营商牌照。虚拟运营商在国外相当普遍，指从拥有移动网络的基础电信业务经营者处购买移动通信服务，重新包装成自有品牌并销售给最终用户的移动通信服务。这种方法能够让虚拟运营商迅速进入，避免投巨资建设和运营自己的网络。

工信部去年底就开始谈论虚拟运营商计划，因此最新的消息是这件事的最新发展。此前的报道暗示，试点项目中三大电信巨头各自需转售两个新的虚拟运营商牌照，也就是说年底前会有六家新虚拟运营商出现。

还有报道称，试点项目中所有的虚拟运营商都面向国内企业，对外资持股比例有严格的限制。报道指出，这可能严重限制腾讯(0700.HK)、百度(BIDU.O)和阿里巴巴等互联网巨头的参与，因为这些企业的外资持股比例都不小，或通过境外上市，或通过外资企业的投资。

这种限制有些许令人失望，因为这些企业是中国媒体和电信行业中最具创新的企业。不过有新的企业与大型国企竞争对行业来说应是好事。我预计，明年随着IPTV和虚拟运营商计划的推进，市场将出现更多竞争和新产品。

一句话：央视和上海广播电视台设立IPTV合资公司爱上电视以及新的虚拟运营商指导原则的出台应能有助于促进未充分利用的中国电信网络。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌

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