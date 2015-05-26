《阳歌专栏》滴滴快的或开启IPO进程 上市地点引人猜想

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

*滴滴快的或开启IPO进程 上市地点引人猜想*

一句话：滴滴快的可能最快在第四季度实施首次公开招股（IPO），上市地点选择香港、中国内地和纽约的概率不相上下，并有可能成为年内中国互联网行业IPO之王，筹资规模或高达20亿美元。

据传，就在推出“滴滴快车全民体验月”这个重磅级营销活动数天后，滴滴快的正在启动IPO进程，最快于年底上市。这种进展可能不是什么大的意外之举，之前滴滴和快的实现“联姻”，从残酷的竞争对手，成为了“一家人”，合并后据传估值高达90亿美元，是当之无愧的行业领先企业。

但同样令人感兴趣的是，这家高速成长的公司将选择在何地上市？一年前，这个答案几乎必然是纽约，中国大部分顶尖的互联网公司都在那里上市。但最近中国A股市场走牛，加上“沪港通”开启，令中国互联网公司开始认真考虑在香港和A股市场上市的可能性。

去年亦有大批中国互联网公司上市，最引人瞩目的是去年9月电商巨头阿里巴巴(BABA.N)创纪录的250亿美元IPO。所有这些IPO几乎都在纽约进行，只有蓝港互动(8267.HK)和飞鱼科技(1022.HK)等一小撮较小的移动游戏公司选择赴港IPO。

对纽约的偏爱很大程度上是一个历史问题，因为大多数中国互联网公司都很难满足A股市场和香港市场的上市要求，加之A股市场传统上偏爱国有企业，而香港则有严格的盈利要求。但随着香港和大陆投资人对中国科技股的兴趣愈发浓厚，这种情形最近已开始转变。

中国的创业板已成为这些科技公司的沃土。许多公司都在试图效仿一度登上创业板市值头名的乐视网(300104.SZ)。乐视网仅今年即飙涨了五倍，市值一度达230亿美元。香港也一直对本土上市巨头腾讯控股(0700.HK)态度友善，腾讯今年股价涨了40%，目前市值近2,000亿美元。

媒体报导仅简单提及滴滴快的IPO，称滴滴快的集团正在筹谋启动上市，IPO的时间点或在今年第四季度。有趣的是，这个消息是在这篇题为“滴滴快的合并后遭遇司机抗议”的长文章的末尾，暗示着滴滴快的IPO进程很可能仍在极早期阶段。

滴滴快的最近一项重磅策略，是推出“全民免费坐快车”活动，投入10亿元请客户免费体验滴滴快车，因滴滴快的欲从美国巨头优步手中夺取市场份额。这种激进的策略或许部分是因滴滴快的急于IPO，所以才使用“烧钱”快速杀出一条血道，以拿下更多市场份额。滴滴快的最大的竞争对手是优步和易到用车，而易到也与百度传出了收购绯闻。

如果是我来预测的话，我得说滴滴快的在纽约、香港和中国大陆进行IPO的概率相同。滴滴快的IPO或高达20亿美元，可能是年内中国科技企业的IPO之冠。香港最大的优势在于最近推出的“沪港通”，这项计划可允许滴滴快的同时向国际和中国国内投资者发售股票。

中国内地的优势在于最近狂飙突进的股市，中国A股去年夏以来已“无明显理由地”飙涨了一倍多。A股的大涨引起了越来越多海外上市中国企业的关注，曾在纽约上市的分众传媒正是这一波想回归A股的中概股之一。

最后来讲纽约，这里应有吸引滴滴快的IPO的合理机会，理由有许多个，主要的原因是这样一个事实：滴滴快的可能仍处于亏损阶段，这或将令其在港IPO增加难度，并可能需要豁免。同样重要地是，纽约给予百度和阿里巴巴等行业领袖的估值仍然较高，而在快速发展的专车服务领域，滴滴快的无疑符合行业领袖的定义。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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