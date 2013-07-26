《阳歌专栏》达美乐准备在中国大干一场

**达美乐准备在中国大干一场**

西方快餐连锁店在中国的表现参差不齐，反映出在注重形象的中国市场，感觉和推广与产品质量往往一样重要。我不常写这个行业，不过乐见美国比萨企业达美乐(Domino)准备大力发展中国市场。

我是在和一名西方快餐企业高管吃饭聊天时知道这个激进扩张计划的。这位高管指出，未来两年，达美乐在上海的门店数量将增加到150家左右，而目前只有35家。

说实话，我对达美乐已经有35家店都感到吃惊。我在上海住了四年，也就看到过一两家达美乐的店。达美乐是美国最大的比萨连锁店之一，只提供外卖，以控制成本。

这位高管表示，达美乐进军上海已经10多年了，但之前的商业推广模式并非专门针对中国市场，因此进展不大。他的公司近期接管了达美乐在上海的运营，准备大干一场。

外卖食品在上海和北京等大城市显然有巨大潜力，因为高人口密度和廉价的劳动力成本意味着比萨和汉堡等低成本产品有利可图，而且可以快速送达。我的朋友们几乎都叫过麦当劳(MCD.N)或肯德基的外卖，而这两家企业在美国并不提供外卖服务。很多本土连锁店也提供外卖服务，甚至催生了Sherpa's这种专门为其他餐厅提供送餐服务的上海企业。

外卖服务的崛起是电子商务兴起的一部分，依靠自行车、摩托车和卡车为消费者运送网上和电话上预订的产品。随着物流体系的完善，运输时间缩短到了几个小时，电子商务潮甚至扩展到日常用品。

不过达美乐的扩张计划仍将面临品牌知名度不高的问题。星巴克(SBUX.O)、肯德基和麦当劳等西方连锁企业都在中国取得了巨大成功，但也都是在经过了数年的品牌推广后。除了那些成功者，棒!约翰比萨、卡乐星汉堡和卡卡圈坊等仍因品牌知名度不高而处于困境中。

比萨在中国显然是有市场的，必胜客的巨大成功就是证明，在中国各城市，光顾必胜客的消费者主要是中国人。中国消费者对外卖食品的喜爱应能有所帮助。不过达美乐还是要找到推广和品牌形象的契合点，这对中外快餐企业来说都是巨大挑战。

一句话：达美乐如果能够找到推广和营销的正确契合点，其在上海市场大力扩张的计划有一半的成功机会。

**苹果在华再遭官媒抨击**

苹果(AAPL.O)在中国的麻烦似乎还不够多，该公司刚刚发布了逊色的财报，如今又因未完成芦山地震捐款遭到抨击。坦白说，我并不是很同情苹果及其它遭到类似批评的公司。这些企业争相宣布为灾区捐赠，我发现他们其实有些言不由衷，而且含有很多宣传作秀的成分。不过，更多外企遭到抨击，令我更加确信中国方面近期正在发动抹黑外企的行动，以转移公众对其他国内问题的关注。

苹果行事作风高调，加上产品广受中国消费者欢迎，这令该公司在中国很容易成为受抨击的目标。今年早些时候，中央电视台曝光了苹果的售后服务问题，《人民日报》随后也发起抨击，批评苹果傲慢，此事促使苹果对中国消费者发出难得一见的道歉。

如今，《人民日报》再次抨击苹果，这次批评的是该公司不愿透露承诺向芦山地震捐款5,000万元的进度。平心而论，《人民日报》在文章中指出苹果已经提供了2.6万个卫生包，还称吉利(0175.HK)尚未完成全部捐款。

企业在灾难发生后纷纷承诺捐款在中国已变得十分普遍，他们在这方面经常相互竞赛，以对比谁出手更大方。与其他很少能引起关注的慈善活动不同，企业对这种免费宣传方式可谓乐此不疲。我觉得，大多数企业没有完成承诺的捐赠，部分与很难找到可靠的渠道进行捐赠有关。不过，这些企业知道没人关注他们是否完成承诺，因此对能否完成承诺的捐赠也不是很担心。

在这样的背景下，我对《人民日报》曝光企业捐赠的伪善一面拍手叫好。不过，文章重点点名苹果似乎有失公允，我觉得大多数宣布慷慨捐赠的企业可能都没有完成捐赠。最新抨击会令苹果在中国的声誉进一步受损，该公司早些时候已经遭到了炮轰，刚刚发布的最新业绩又显出其在华销量锐减。

外资药企和乳企在华遭到价格垄断调查，令外企在本月突然就成了媒体关注的焦点，在中国遭到的类似抨击也越来越多。过去两周，英国药企葛兰素史克(GSK.L)备受媒体关注，该公司在中国涉嫌贿赂遭到调查。肯德基和麦当劳(MCD.N)因冰块细菌超标遭到抨击，如今则又是苹果被点名批评。我之前曾说过，早前的一连串抨击预示外企在接下来几个月的日子不好过，苹果遭到的最新抨击则表明等待这些企业的仍将是一个漫长的夏季。

一句话：外企近期在华连连受挫，苹果则是最新遭到抨击的企业，而整个夏季可能还会有更多外企遭到抨击。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/王凤昌

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