《阳歌专栏》东风接近入股标致 阿里巴巴提议全面收购高德

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**东风接近入股标致**

虽然我一直在发出警告，东风汽车(0489.HK)还是继续推进投资陷入困境的法国标致(PEUP.PA)的计划，以降低对日本合作伙伴的依赖。这是东风与法国汽车厂商的进一步合作，几个月前东风与雷诺汽车(RENA.PA)在长达一年多的谈判后签署了合资企业协议。法国和日本完全不一样，但是都会给东风带来很大的挑战。东风是选择外资合作伙伴时最没政治头脑的中国汽车厂商。

我可能有点超前，毕竟东风还没有宣布与标致签约。不过该公司周一要求其香港上市股票暂停交易，引发外界广泛猜测协议很快将出炉。东风对记者称，仍在就投资标致进行谈判，尚未达成协议。消息人士此前曾表示，法国政府和标致的官员本周将抵达中国，进行他们期待的最终谈判。

标致是欧洲大型汽车厂商中很弱的一家，多年来一直处于困境中，因法国经济下滑导致市场低迷。标致曾表示，为了维持中期运营，该公司需要新的资金，法国政府曾为标致提供70亿欧元的融资担保。之前的报道称，法国政府和东风将共同注入30亿欧元，并分获20-30%的相同比例股权。如果本周达成协议，2月18日标致召开股东大会时可能进行投票。

去年12月，我表示欣赏东风与雷诺成立合资企业的决定，因为雷诺是相对健康的汽车厂商，可能为东风多元化的努力提供切实帮助。我当时期待东风就此放弃与标致的谈判，专注于建立与雷诺的合资企业。但这个愿望明显落空了，东风似乎执意要与标致联手。

东风选择与两家法国企业联手也是有足够理由的。目前东风销售的很大一部分依赖与日产汽车(7201.T)和本田汽车(7267.T)的合资企业。这两家日本汽车厂商都以质量闻名，但中日领土纠纷引发了政治风险。2012年纠纷升级导致日本品牌汽车在华销量大幅下降，对东风的冲击很大，与日本以外的外资汽车厂商合作势在必行。

我对法国没有成见，虽然该国的劳动法是出了名的严格，在那里开展业务的成本极高，困难很大。政府干预和保护主义在法国也是出了名的，很多法国企业无法取得全球性的竞争力。这些因素让我质疑严重依赖法国的多元化战略。我认为东风与雷诺的合作是明智的，因为主要在中国进行的生产和决策，不在法国。但投资标致则完全不一样，最终可能以失败告终，成为一笔巨额减值。

一句话：东风可能投资逾10亿美元入股陷于困境的法国标致，但这次合作最终料以失败告终，并让东风背负一笔巨额减值。

**阿里巴巴提议全面收购高德**

农历新年后第一周，正在准备上市的阿里巴巴丝毫没有放慢并购脚步的打算。消息称，阿里巴巴提出收购高德余下72%股权，给高德的估值为16亿美元，去年阿里巴巴已经收购了高德28%的股权。媒体还报道，阿里巴巴与风险投资公司IDG共同向网络服装品牌茵曼投资约2,500万美元，茵曼在阿里巴巴的平台上拥有网店。

两宗并购看起来都相对不错，移动和电商都是阿里巴巴目前主要专注的领域。并购暗示去年开始的中国互联网行业并购浪潮今年上半年将延续下来，并由阿里巴巴、百度(BIDU.O)、新浪(SINA.O)和腾讯(0700.HK)等资金充裕的企业领军。

对高德的并购凸显很多小型中国互联网企业面临的两难境地。高德凭借销售地图服务实现了盈利，但去年8月百度推出免费的类似服务抢占市场份额，高德被迫也取消收费，营收和获利面临压力。在此之前该公司就感觉到了竞争压力，2013年前三个季度，该公司的营收同比都是下降的。

百度的主要营收来自与搜索业务相关的广告，因此有能力放弃地图和其他服务的收入。其他巨头也采取了类似策略，用核心业务的较高获利支持免费推出的新服务。这对高德等企业构成冲击，因为该公司大部分收入来源是地图服务，长期免费是做不到的。

阿里巴巴提议的收购价为每股美国存托股份（ADS）21美元，较宣布前高德的收盘价溢价27%。消息宣布后，高德股价大涨24%至20.57美元，暗示投资者认为高德接受报价的可能性很大。

媒体还报道称，阿里巴巴向茵曼投入了约1,000万美元。茵曼从第三方服装销售企业起家，随后成功发展出自己的品牌。该并购的规模显然比第一宗并购小得多，我可能不会单独写。但这宗并购反映出阿里巴巴可能继续进行并购。

既然谈到并购，我以一些可能成为被收购标的的企业收尾。腾讯可能收购大众点评，上个月出现相关传言，而出价可能在几十亿美元。其他可能被收购的企业还包括互联网服装品牌凡客诚品、团购网站拉手网与美团网以及视频分享网站迅雷看看。我预计今年上半年会出现数宗大规模并购，有些规模可能在10亿美元甚至更大。

一句话：今年上半年中国互联网领域的并购料继续快速推进，高德等独立服务提供商是主要并购标的。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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