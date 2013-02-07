《阳歌专栏》王朝酒业预警昭示葡萄酒泡沫破裂

本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**王朝酒业发布盈利预警 葡萄酒行业泡沫破裂**

春节临近，就连空气中都弥漫着节日气氛，此刻传出王朝酒业(0828.HK)发布盈利预警的消息，促使我在本周再次谈及酒业话题。但上次我说的是白酒行业蕴藏着巨大潜能，这次我的看法则较为悲观，葡萄酒市场的泡沫开始破裂。中国的葡萄酒市场增长飞快，但也变得日渐拥挤。

葡萄酒行业与其他热门新兴行业走过的路并无区别，我之前就说过该行业将出现泡沫。新兴行业往往吸引数百家企业一拥而入，随即出现过热的行业竞争，所有企业都将陷入亏损，最终的行业整合成为必然，行业大佬通常在这时开始收拾残局。

中国大多数葡萄酒企业经营时间不长，上市者寥寥，但王朝酒业却是这为数不多的几家老牌企业之一，而且也在香港上市，成为观察行业健康状况的重要窗口。因此，该公司刚刚发布的2012年净亏损预警很有代表意义。该公司此前报告，去年上半年亏损约60万美元，一改上年同期的盈利局面。

新入行企业带来的竞争效应，是导致王朝酒业陷入亏损的主要原因，这些企业中的多数进口知名的外国葡萄酒，而且售价通常比国产葡萄酒高出很多。王朝酒业在盈利预警中没有透露具体亏损金额，但我怀疑该公司下半年的亏损可能比上半年严重，意味着其全年亏损可能达到200万美元或者更多。

值得一提的是，王朝酒业是中国最老牌的知名葡萄酒厂商，该公司出现亏损意味着其他几乎所有同业的亏损可能更为严重。王朝酒业在盈利预警中指出，去年公司的销量实际上较2011年下降，受到国内经济不景气、国产葡萄酒需求与进口葡萄酒相比下降等因素冲击。

由于过去两年有大量新企业涌入葡萄酒市场，王朝酒业销量下降似乎很难避免。有分析报告预计，2012年国产葡萄酒的销量仅增长4%，进口葡萄酒的销售情况也不是特别好，增幅相对温和为9%，较之前几年强劲的两数位增速明显下滑，而销售增速放缓肯定无法支撑这么多新入行的企业。

在像上海这样的大城市，这些刚进入葡萄酒行业的企业可以说是随处可见，当中也包括传统的零售商，而像酒仙网和酒美网等风投支持的酒水零售在线商城也是越来越多，就连光明食品这样的大企业，在去年收购了一家法国葡萄酒厂商后也加入了该行业。鉴于竞争如此激烈，预计2013年亏损加重的将不止是王朝酒业，整个行业都将会亏损一片。在2013年下半年，该行业或将出现初步整合迹象，2014年则可能全面洗牌。

一句话：王朝酒业发布盈利预警，表明中国发展过热的葡萄酒行业泡沫破裂，今年下半年可能出现重大整合。

**中芯国际和网易业绩是个好兆头**

本周稍早百度(BIDU.O)和搜狐(SOHU.O)公布的业绩显示线上广告业务持稳，随后出炉的网易(NTES.O)和中芯国际(0981.HK)(SMI.N)业绩表现更显强劲，这一切表明中国经济出现更大范围的企稳回升。中芯国际的消息令我感到振奋，这家公司多年来都有很大潜力，但是受到管理和其他内部问题的拖累，始终未能在反映在业绩上。2011年，该公司出现内斗，之后争斗双方均被扫地出门，新任CEO经验丰富，最终将公司带出泥潭。

中芯国际新任CEO任职一年有余，通过关闭运营不佳的工厂和夯实客户基础等举措，已经从公司最新财报反映出收获改革果实的趋势。最重要的是，中芯国际报告的去年第四季实现了4,000万美元获利，一改前任领导人治理期间多年亏损局面，连续三个季度实现盈利。

此外，最新季度获利表明公司步入积极的成长通道，这次的4,000万美元获利远高于前两季的1,200万美元和700万美元。中芯国际第四季还创纪录地实现了4.86亿美元营收，同比增长近70%。

业绩公布后，中芯国际在纽交所的股价大涨了近8%，在香港联交所的股价自去年7月以来也上涨了一倍有余，接近该公司首次公布获利报告的水平。最新业绩显示，中芯国际正在逐步缩小与全球第二大晶圆代工厂商台联电(2303.TW)的差距，后者第四季营收增长7%至8亿美元左右。若依当前发展趋势，中芯国际的股价仍有很大上升空间，并有可能在未来三年超过台联电，成为全球第二大晶圆代工大厂。

接下来再看网易，网易第四季业绩恢复增长，摆脱上一季的停滞局面，给投资者带来意外惊喜。网易第四季营收和获利均实现了10%左右的增长，核心网游业务也取得类似增幅。网游业务营收占公司总营收的85%左右。

网易第四季业绩环比表现改善很明显，当时营收和获利为持平或小幅下降。网易公布最新业绩后，股价也出现上扬，在盘后交易中上涨3%。这些业绩连同本周稍早百度和搜狐的乐观表现都表明，中国经济似乎已经走出谷底，今年稍晚些时候似将出现反弹。从个股角度来看，中芯国际似将更加受益于经济回升。同时，消费者信心回升，增加在网游等非必需品方面的花销，也将令网易从中受益。

一句话：中芯国际最新业绩预示其今年可能会迎来强劲增长，网易业绩恢复增长也预示2013是个好年景。（完）

编译：侯雪苹/王凤昌 发稿：王燕焜

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