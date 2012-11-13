《阳歌专栏》eBay牵手走秀网 阿里巴巴与京东喜事成双

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**eBay牵手走秀网为明智之举**
两周前，有消息称eBay(EBAY.O)通过牵手走秀网重返中国市场，如今则传出了两家公司合作的进一步详情。走秀网是一家在线销售名品的网站。我想说的是，这似乎是一项明智且经过深思熟虑的交易，成功的机率非常高。近十年前，eBay进军中国市场以失败收场，损失高达数亿美元，该公司如今似乎已吸取了一些深刻的教训，并在新的合作交易中学以致用。
最重要的是，眼下eBay关注的重点是自己最擅长的领域，即向电商企业提供更好经营业务的资源；与此同时，该公司让走秀网打理双方将要推出的在线服装店eBay Style的大多数管理业务。如果新业务运作良好，我觉得eBay会将与走秀网的合作关系向其他商品领域拓展，而该公司也可能入股走秀网，甚至会在未来将後者直接收入麾下。
我们先来看看eBay和走秀网宣布的正式合作协议。两家公司表示，新的eBay Style平台将致力於销售时尚品牌，所售商品来自eBay的全球供应链，当中包括5,000个品牌的商品，涵盖服装、手包、鞋类及其他保健美容产品。走秀网将负责实际业务的运作，包括销售、物流和客户服务，同时还将负责eBay Style网站的维护，以确保能满足中国在线购物者日益复杂的需求。
正如我上文所言，这项新的合作交易与eBay之前进军中国市场的做法大有不同。eBay於2003年开始进军中国市场，收购了中国本土一家大型在线拍卖网站，随後该公司解雇了这家网站的大多数高管，改派擅长西方式管理的自己人经营。新的管理层虽然深谙在美国等商业化市场的运作之道，但却不太懂如何在像中国这样的新兴市场经营业务。这导致eBay在与中国本土创新企业阿里巴巴的激烈竞争中落败，最後将其中国业务出售给一家本地的合作夥伴，并从此基本上从中国市场消失。
从许多角度看，eBay这次尝试建立自己的中国业务似乎为明智之举。在新的业务中，eBay主要扮演供应商和顾问的角色，凭借强大的电商供应商发挥自己的最大优势，并借助自己的规模、资源和经验合力提振业务。此外，eBay已经意识到自己不太了解如何在中国经营在线商店，因此将新业务交由走秀网经营。
有些讽刺的是，这与阿里巴巴最终采用的经营模式比较相似，即时下盈利状况十分不错的天猫平台。依我之见，eBay决定与一家单一的网站所有者合作，而且还重点关注细分的产品领域，这些也都是明智之举，可让该公司避免品质控制、运营成本高等目前困扰许多同业的问题。
中国电商领域已是拥挤不堪，而eBay进入的时间相对较晚，是这项新联姻存在的最大问题，意味着该公司需奋起直追，与更多发展成熟的竞争对手一较高下。但整体看，我觉得这项合作令人相当振奋，而且是经过深思熟虑的举动，因此在未来2-3年成功的机率会很高。
一句话：eBay牵手走秀网似为明智之举，这项交易未来2-3年成功的机率应当很高。
**阿里巴巴净利翻番 京东商城完成新融资**
报导显示阿里巴巴借助天猫继续引领电子商务市场，尽管京东商城没有任何放松挑战的迹象。在进一步讨论之前，我首先得说明，这两家公司都没有上市，不需要公开披露任何信息。因此，两家公司都善于战略性的刻意向媒体透露消息，以获得对自身的最大好处。不过他们透露的信息往往至少有一些是真实的，因此值得一看。
我们首先看一下关於京东商城的消息。中国媒体引述未具名消息人士报导称，京东完成了新一轮融资，金额约为4亿美元，投资方为安大略教师退休基金，老虎基金继续跟投，融资估值为72.5亿美元。
这则消息看起来可信。据媒体报导，京东今年早些时候放弃上市计划後一直在寻找新的资金。去年京东融资10亿美元，不过随後的迅速扩张和永不休止的价格战导致大部分资金很快用尽。
72.5亿美元的估值也让报导可信，这比过去一年透露给市场的100亿美元甚至更高的数字低很多。即使72.5亿美元也有些高，不过至少与今年早些时候京东打算上市时投行给出的估值更加接近。
京东能够在相对困难的环境中保持相对高的估值并融到这麽多钱，对该公司来说可能是个好信号。不过我还是怀疑这则消息是京东故意透露出来的，也许有些坏消息我们不知道。
同时，从阿里巴巴传出的消息也非常正面。媒体报导，阿里巴巴集团公布的业绩显示，第二季营收达10.8亿美元，同比增70.63%；净利润为2.7亿美元，同比增99%。尽管阿里巴巴并未上市，不需要公开披露财务信息，这则媒体报导数字详尽，可信度很高。我没有将数据与之前一季进行比较，不过我猜测增速可能低於去年，因为阿里巴巴的业务规模很大。业绩表面上看来确实很不错，特别是其他大型电商大多在亏钱。
媒体还报导，11月11日当天，天猫1111“光棍节”交易额达到191亿元人民币。数周来，一直有报导称阿里巴巴和其他大型电商都在为11月11日进行准备，不过191亿的成交额看起来还是非常高。
总之，这些都显示中国电子商务市场仍在迅速发展，对投资者很有吸引力。不过未来一两年激烈的竞争料仍是电商领域的常态，直到投资者最终厌倦亏钱。
一句话：京东商城完成新一轮融资，阿里巴巴第二季业绩强劲，显示投资者仍对中国电商行业感兴趣，不过该行业的竞争没有缓解的迹象。（完）
编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌/张家伟
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