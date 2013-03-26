《阳歌专栏》易居中国将私有化？

**易居中国将私有化？**

易居中国EJ.N增发完成，管理层增加持股，或是私有化的前兆。安博教育AMBO.N私有化计划搁浅，因审计机构和三名董事突然辞职，引发对该公司信用的质疑。这些消息都凸显出在美上市中国企业私有化的难度，因常常面临大规模融资需求。

越来越多的在美上市中国企业试图私有化，因会计问题疑虑导致投资者在过去两年抛弃了这些企业。易居中国的股价过去两年下跌了三分之二。

易居中国宣布，已完成向管理层发行新股的计划，管理层持股增至31%左右。公告并未指出管理层之前持股的比例，但是基于6,260万美元的收购价以及该公司5.6亿美元左右的市值，可以推测管理层持股数大概增加了50%。

易居中国表示，增发所得将用于回购股份。这则消息的亮点在于公司管理层目前持有约三分之一的股权，理论上私有化更容易通过。我曾预测易居中国有长期买入价值，因该公司的收入来自营销代理和房地产信息及咨询业务等服务，因此无论房价涨跌，该公司都有利可图。

尽管长期前景正面，而且存在私有化和回购股份的可能性，投资者仍对易居中国的公告无动于衷，周一该公司股价大体持平。投资者的无动于衷是推动近期私有化潮流的原因，过去几周，柯莱特信息系统有限公司CIS.N和先声药业SCR.N都宣布了私有化计划。

3月15日，安博教育收到私有化要约，给该公司的估值为7,400万美元，该公司随后为私有化安排了融资。但是数名前雇员指控该公司存在不当财务行为，导致为该公司聘任的审计师普华永道以及三名董事突然辞职，私有化计划搁浅。这则消息显示即使是规模很小的私有化也可能失败，并凸显困扰在美上市中国企业的信用问题之深。

此类调查是引发两年前信任危机的原因，更多类似调查肯定无助于投资者人气的恢复。如果指控没有依据，安博教育料在未来几个月重启私有化计划。如果问题确实存在，该公司股价或大跌，最后被监管机构强迫退市。总之，安博教育作为美国上市企业的时日估计都不多了。

一句话：易居中国管理层增加持股或催生私有化要约，而安博教育则可能遭强制退市而完成私有化。

**中石化收购母公司海外油气资产**

中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)(SNP.N)收购母公司海外资产，凸显中国上市企业与国有母公司之间非同寻常的关系。这种关系有些像家庭关系，父母可能向子女提供无息无期贷款。中石化等中国上市企业经常利用这种关系从母公司获得资产或其他收益，相关收购的条件在公开市场上是无法获得的。

中石化周日晚间公布，通过其与集团母公司的合资公司以交易总对价30亿美元，收购母公司所持三项海外资产的权益，中石化的资本承担为15亿美元，预计其油气探明储量将因此增加2.582亿桶油当量或6.5%，油气当量产量则升8.6%。由于不清楚这些资产的实际市值，无法衡量中石化将有多少实际获益。我估计归属中石化的资产价值远不止15亿美元。

中石化是中国石油三巨头中处境最不利的一个，因主要依赖外购原油，而中石油(0857.HK)(601857.SS)(PTR.N)和中海油(0883.HK)(CEO.N)的原油自产比例则高得多，帮助他们避免遭受全球油价波动的影响。

依赖外购原油经常让中石化的获利承压，特别是油价处于高位的时候。而中国严格的成品油定价机制也给中石化转嫁原油价格上涨带来了麻烦。中石化上周公布的2012年获利下降13%，称成品油定价机制是部分制约因素，而其他两家巨头也认为成品油定价机制是其获利下降的原因。中石化收购母公司资产至少将增强该公司抵御全球油价变动的能力。

该交易显示出了中国上市企业与母公司关系紧密的利弊。中石化通过收购母公司资产，在提高资产原油比例上迅速迈进，而对于真正商业化的企业，这可能需要几年时间。而且中石化的母公司也替中石化承担了所有潜在的风险。不过这种关系也可能导致上市企业掉以轻心，甚至不负责任，因为相信母公司在困难时期总会出手相助。而且中石化等企业可能被迫执行政府的政策，即使并不最符合其商业利益。

一年前，中海油在中国与越南有争议的水域开采石油，卷入外交争议。大多数真正商业化的企业绝不会选择在这种地方开采石油，因为存在很大的冲突风险。中石化收购母公司资产看起来像是接受礼物，但总是有代价的，中石化作为真正商业化企业的形象将受到影响，而且未来可能会被迫采取更多政治原因驱使的行动。

一句话：中石化收购母公司海外油气资产，应有助于中石化实现一些目标，但是最终将影响其真正商业化企业的形象。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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