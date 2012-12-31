《阳歌专栏》：Facebook未弃中国梦 新浪或将一分为二

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**Facebook未弃中国梦 新浪或将一分为二**

Facebook(FB.O)与中国公司合作的消息无疑将再度引起人们的猜测，这家社交网络巨头2013年可能会最终进入中国市场，扎克伯格也将实现自己长久以来的目标。同时，有报道称中国互联网老牌门户网站新浪(SINA.O)正在进行新一轮整合，预计明年将出现重大变化。

这两家公司的计划大体上都得益于社交网络的快速崛起，Facebook是这个领域的先行者，新浪则凭借其火热的微博业务搭上了这班车。此外，新一代智能手机的出现和高速电信网络令移动上网更加容易，成本更可负担，也促进很多传统的互联网服务向移动网络快速转移，并推动这两家公司进一步发展。

首先来看Facebook，一项新的广告合作计划令其在几个月后再次见诸中国的报端。Facebook全球网站无法在中国登陆，但其创始人扎克伯格多次表示希望进入中国市场，并数次来华寻找商机。

尽管Facebook全球网站在华遭屏蔽，该公司将与中国品友互动信息技术有限公司合作，寻找希望在Facebook全球网站上刊登广告的中国公司。这类协议并非那么不同寻常，实际上，百度(BIDU.O)今年早些时候宣布了一项类似合作，寻找欧洲广告主在百度中国网站上做广告。

上述交易看似确实凸显Facebook开拓中国市场业务的决心，并始于与其未来在华发展有重要关系的广告主建立联系。Facebook早在2011年就曾与包括百度在内的众多中资公司洽谈，通过合作方式进入中国市场，但是却未能达成协议。

中国政府将会更希望Facebook以合作关系而非独资方式在中国发展网站，这可能会方便中央政府对其加强管控。2012年，扎克伯格也确实太忙了，先是公司首次公开发行（IPO），然后是公司股价重挫，以至于他没有精力推动进军中国市场的计划。现在Facebook已经完成上市，2013年或将更积极地推动进军中国市场的计划。

接下来看看新浪。过去两个月来有关新浪各种合作和重组的消息不断，该公司欲令其广受欢迎的微博业务成为一项盈利的业务。最新报道称，新浪正在进行一项内部重组计划，公司将一分为二，一个将专注原先的门户业务，另一个将专注以微博为主的移动社交网络业务。在这个消息之前，曾有报道称新浪总裁曹国伟欲将其首席执行官的职位交予另一位高管，仅保留董事长头衔。这再次暗示新浪的内部重组计划。

与此同时，坊间频繁传出的消息称电商巨头阿里巴巴与新浪微博商谈战略合作，通过为逾4亿微博用户提供电商服务，帮助提升新浪微博的商业化程度。预计2013年上半年相关动向将变得更加清晰，新浪很可能在明年年底正式一分为二，并推动新浪微博在纽约或香港上市。

一句话：Facebook的新动作表明其努力在2013年开设一家中国网站；新浪明年年底前可能正式分为两家公司，新浪微博将独立上市。

**中国互联网新规**

中国政府上周末宣布的互联网新规引发热议，对网民和网络服务提供者而言均意义重大，因此我也觉得有必要谈谈我个人的解读。简而言之，这项新规目的似乎是要对许多企业和个人的已有行为和做法进行规范，从这个意义上看，此举并非代表中国政府对互联网及新媒体的立场发生了巨变。

通过立法，中国政府可引入正式机制惩治网络造谣中伤、欺诈等行为。这项新规似乎还含有保护个人信息的目的，以免落入推销员和不法分子之手。不过，具有讽刺意味的是，这项规定还可能要求网络服务提供者提供个人信息以供政府调查之用。

依我之见，这些基本都属于不错的进步，目的是清理鱼龙混杂的互联网行业，当然也反映了政府重拳管制互联网的方式。不过，目前也许就是需要这样的方式，来治理一下过去两年乱象丛生的中国社交媒体领域。中国社交媒体限制不多，造成网友、不法分子及商人纷纷利用这些新平台谋利。

本文开头其实应谈谈上述新规的宣布方式，而不是看实际的法规。这项新规以相当透明的方式宣布，新华社刊登了新规的详细条例。新规要求主要电信企业及含有网民发布内容的网站承担起维持互联网秩序守门人的角色，比如像中国移动(0941.HK)(CHL.N)和中国联通(0762.HK)(CHU.N)、以及新浪(SINA.O)微博和腾讯(0700.HK)微信、开心网、人人网(RENN.N)等。

根据新规，网络服务提供者为用户办理网站接入服务，办理固定电话、移动电话等入网手续，或者为用户提供信息发布服务，应当在与用户签订协议或者确认提供服务时，要求用户提供真实身份信息。网络服务提供者应当加强对其用户发布的信息的管理，发现法律、法规禁止发布或者传输的信息的，应当立即停止传输该信息，采取消除等处置措施，保存有关记录，并向有关主管部门报告。

实际上，中国主流电信运营商已经要求几乎所有办理电话和宽带业务入网的用户提供真实姓名，所以没什么新东西。同样，大多数网站已经部署团队审查敏感内容，即使稍有争议也会立即删除。

新规看起来有些强力，或许会抑制人权等话题的网上讨论；不过中国政府表示，将继续允许网上反腐。这似乎意在让公众放心，新规不会影响既定计划。这种差别很重要，因习近平曾暗示社交媒体可以发挥一些重要作用，包括反腐和纠正其他社会不正之风。

总的来说，我认为新规用意很好，确实针对互联网欺诈、诽谤和恶意造谣，这些行为破坏社会稳定，没有任何正面意义。同时，新规的直言不讳和未经公众讨论即推出反映中国政府监管的强力。这种做法常常导致出乎意料的结果，比如抑制创新和催生新的官僚主义。

我预计各家公司选择性地执行新规，因为他们要为自己的目标服务，会遵循新规精神而非执行所有复杂的新规定。监管机构将密切关注事态的进展。如果监管机构认为电信运营商和网站运营商打击欺诈、诽谤和恶意造谣的力度不够，可能迅速采取行动。

一句话：中国互联网新规看起来意在打击欺诈、诽谤和恶意造谣，但也可能抑制网络创新和催生新的官僚主义。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：程芳/王凤昌

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