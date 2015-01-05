《阳歌专栏》复星国际收购Club Med交易前景光明

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**复星国际收购Club Med交易前景光明**

一句话：复星国际及其合作伙伴提高了报价，但收购Club Med看起来仍是不错的交易，后者在接下来五年可能会在中国市场大举扩张业务，并可能在香港上市。

我通常对竞购战不怎么感兴趣，因为这趋向于抬高资产价格，但看到复星国际(0656.HK)及其合作伙伴似乎最终在针对法国度假村运营商Club Med CMIP.PA的竞购战中胜出的消息时，我得承认自己大受鼓舞。我之所以对此持乐观看法，既有资金方面也有Club Med成长前景方面的原因。如果这场并购交易最终完成，届时Club Med或许会迎来强劲增长。

包括复星国际在内的财团最初在2013年中期向Club Med提出并购要约，当时报价为每股17欧元，但后来半路杀出了意大利大亨Andrea Bonomi牵头的财团，于是引发了过去一年来的竞购战。

去年12月底，复星国际所在财团开出了每股24.60欧元的报价，较原先报价提高44%，超过Bonomi牵头财团每股24欧元的报价。Bonomi牵头财团直到上周才作出回应，表示不会提高报价，并且正式撤销其之前报价。

Bonomi牵头财团的决定让投资者感到意外。Club Med股价在过去一周涨至25.10欧元，主因是投资者预料Bonomi牵头财团会提高报价。随着该财团的退出，Club Med股价可能回落，在复星国际所在财团最终完成交易前可能在24.60欧元下方附近徘徊。最终的交易对Club Med的估值为9.4亿欧元左右（11亿美元）。

此类激烈的竞购战对胜出一方而言通常并非好事，在这起交易中，复星国际所在财团的出价几乎比当初设想的高出50%。然而，这宗交易对复星国际而言仍不失为不错的交易，投资者原以为这场竞购战或会变得更激烈即是其中部分原因。

从基本面而言，复星国际及其合作伙伴应当能利用各自实力，为Club Med带来一些重要的生机。Club Med是全球资历最老的度假村运营商之一，最近才深陷困境。除了复星国际，其他合作伙伴包括Club Med的管理团队以及来自巴西和葡萄牙的合作伙伴。

该财团重组计划的重点是中国和巴西旅游市场。随着中国和巴西经济快速增长，这两个国家的旅游市场也在快速发展。Club Med发布的数据显示，2013年其度假村接待的2.5万新客户中，有80%来自中国或巴西，这凸显了两个市场的增长潜能。

我对巴西旅游市场不是很了解，但却可以肯定地说中国国内的旅游市场正在快速增长，高品质度假需求旺盛。这已经让中国国内邮轮业繁荣发展，而我所在的城市上海在这个市场更是一马当先。

中国旅游市场为高品质度假游经营者留有充足的发展空间，而且Club Med作为知名海外品牌似乎也已准备好借助这股东风。复星国际本就是中国老牌的民营企业，同时也是雄心勃勃的投资企业，该公司应当可以借助其在本土的关系和对本土市场的了解，帮助Club Med实现其中国梦。如果一切进展顺利，复星国际及其合作伙伴会在五年内让Club Med重新上市，而上市地点则可能是香港。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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