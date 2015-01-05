《阳歌专栏》复星国际收购Club Med交易前景光明

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**复星国际收购Club Med交易前景光明**
一句话：复星国际及其合作伙伴提高了报价，但收购Club Med看起来仍是不错的交易，后者在接下来五年可能会在中国市场大举扩张业务，并可能在香港上市。
我通常对竞购战不怎么感兴趣，因为这趋向于抬高资产价格，但看到复星国际(0656.HK)及其合作伙伴似乎最终在针对法国度假村运营商Club Med CMIP.PA的竞购战中胜出的消息时，我得承认自己大受鼓舞。我之所以对此持乐观看法，既有资金方面也有Club Med成长前景方面的原因。如果这场并购交易最终完成，届时Club Med或许会迎来强劲增长。
包括复星国际在内的财团最初在2013年中期向Club Med提出并购要约，当时报价为每股17欧元，但后来半路杀出了意大利大亨Andrea Bonomi牵头的财团，于是引发了过去一年来的竞购战。
去年12月底，复星国际所在财团开出了每股24.60欧元的报价，较原先报价提高44%，超过Bonomi牵头财团每股24欧元的报价。Bonomi牵头财团直到上周才作出回应，表示不会提高报价，并且正式撤销其之前报价。
Bonomi牵头财团的决定让投资者感到意外。Club Med股价在过去一周涨至25.10欧元，主因是投资者预料Bonomi牵头财团会提高报价。随着该财团的退出，Club Med股价可能回落，在复星国际所在财团最终完成交易前可能在24.60欧元下方附近徘徊。最终的交易对Club Med的估值为9.4亿欧元左右（11亿美元）。
此类激烈的竞购战对胜出一方而言通常并非好事，在这起交易中，复星国际所在财团的出价几乎比当初设想的高出50%。然而，这宗交易对复星国际而言仍不失为不错的交易，投资者原以为这场竞购战或会变得更激烈即是其中部分原因。
从基本面而言，复星国际及其合作伙伴应当能利用各自实力，为Club Med带来一些重要的生机。Club Med是全球资历最老的度假村运营商之一，最近才深陷困境。除了复星国际，其他合作伙伴包括Club Med的管理团队以及来自巴西和葡萄牙的合作伙伴。
该财团重组计划的重点是中国和巴西旅游市场。随着中国和巴西经济快速增长，这两个国家的旅游市场也在快速发展。Club Med发布的数据显示，2013年其度假村接待的2.5万新客户中，有80%来自中国或巴西，这凸显了两个市场的增长潜能。
我对巴西旅游市场不是很了解，但却可以肯定地说中国国内的旅游市场正在快速增长，高品质度假需求旺盛。这已经让中国国内邮轮业繁荣发展，而我所在的城市上海在这个市场更是一马当先。
中国旅游市场为高品质度假游经营者留有充足的发展空间，而且Club Med作为知名海外品牌似乎也已准备好借助这股东风。复星国际本就是中国老牌的民营企业，同时也是雄心勃勃的投资企业，该公司应当可以借助其在本土的关系和对本土市场的了解，帮助Club Med实现其中国梦。如果一切进展顺利，复星国际及其合作伙伴会在五年内让Club Med重新上市，而上市地点则可能是香港。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。