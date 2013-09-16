《阳歌专栏》腾讯试水金融产品业务

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**腾讯试水金融产品业务**

媒体报道称，腾讯(0700.HK)紧跟竞争对手阿里巴巴的步伐，计划推出与核心在线业务毫不沾边的投资产品。作为中国最大的上市互联网企业，腾讯市值已经触及1,000亿美元的心理大关，是中国联通(0762.HK)市值的两倍多，是联想(0992.HK)市值的十倍还多。这么大的规模，加上资金实力雄厚，促使该公司向核心业务以来的领域拓展，其中也包括一些大型国企主导的领域。

在中国互联网领域厮杀多年之后，腾讯和阿里巴巴双双脱颖而出，成为中国两大举足轻重的企业，市值均达到1,000亿美元左右，同时也开始涉足众多不同的领域。阿里巴巴一直通过并购大刀阔斧地向前发展，该公司今年在进行一连串大型收购的同时，还在推进规模达数十亿美元的首次公开募股（IPO）。

腾讯选择内生性成长道路，积极开发新业务并与其他公司进行合作。该公司似乎再次按照这种方式出手，有消息称，腾讯将推出一项允许财付通用户向其他金融产品投资闲散资金的全新服务。该计划与阿里巴巴今年早些时候推出的余额宝看起来十分相似，后者允许支付宝账户进行类似投资。

报道称，据业内人士称，腾讯将与四家基金管理公司合作，在本月推出上述新产品，想必会提供从股票基金、债券基金到更保守的货币市场基金等众多投资选择。

据报，腾讯曾考虑过允许用户直接向金融市场投资的更激进投资产品，但最终选择了与财付通账户闲散资金有关的上述保守产品。阿里巴巴宣布推出余额宝时，我曾预测该产品可能会遇到麻烦，因为很多用户还没有意识到他们通过余额宝的投资可能会亏损。腾讯的新服务也面临同样的问题，而且我觉得这两项服务都会遇到一些挫折。

从更广泛的角度看，余额宝的推出和财付通类似的服务表明，阿里巴巴和腾讯希望进军眼下由国企主导的领域，从而为这些领域引入一些新的竞争。在这方面，腾讯已经通过微信在电信领域颇有作为，让国企巨头中国移动(0941.HK)(CHL.N)感到恼火。阿里巴巴也是类似争议的源头，该公司的一些举动让国有银行和其他金融服务公司感到不悦。

作为一名相对公正的观察人士，我个人认为这些互联网大鳄进军其他领域的举动给人耳目一新的感觉。过去30年来，多数这些领域都是国企在主导。我觉得，腾讯和阿里巴巴需要谨慎行事，在涉足传统业务以外的领域时，由于缺乏经验且可能遭到大型国企的攻击，两家公司或许会遇到诸多问题。不过，他们的行动至少应有助于推动金融、电信等一些领域的发展，打破这些行业的垄断。

一句话：腾讯进军投资产品领域，表明该公司将在核心互联网业务以外，益发有意挑战大型国企。

**知名投资公司抛弃文思海辉和优酷土豆**

报道称，私募股权巨头黑石下调了私有化IT外包企业文思海辉PACT.O的报价，而新加坡主权基金淡马锡计划出售所持优酷土豆YOKU.N股份。这是两起个案，但也显示出知名投资公司既能为吸引他们的企业带来一定程度的声望，也会带来一定的风险。

消息公布后，文思海辉股价下跌近5%。优酷土豆的股价一度跌幅相近，不过随后反弹，日内收高近9%。黑石和淡马锡都被看作是长期投资者，因此很多人认为这些负面行动暗示未来几个月这两家公司可能下滑，尽管优酷土豆的股价最终上涨。

5月，文思海辉收到黑石每股美国存托股份（ADS）7.5美元的私有化报价，较当时的股价溢价43%。媒体现在报道称，黑石将收购价下调至7美元，因文思海辉财务表现疲弱。

文思海辉目前的股价为6.47美元，仍远低于私有化报价。这意味着投资者仍不确信私有化会以7美元的价格发生，可能认为私有化最终会以失败告终。文思海辉和柯莱特等公司一度炙手可热，有望成为印度外包巨头Infosys(INFY.NS)的翻版。但由于竞争激烈，这些企业未能发挥出潜力，黑石的不信任举动看起来暗示这些企业可能无法成为全球巨头。

报道称，淡马锡计划以每股23.80-24.00美元出售770万股优酷土豆股份，价值最高达1.85亿美元。出售价格较之前的收盘价折价3.3%，引发起初的抛售。

和文思海辉类似，优酷土豆所处的视频分享行业竞争也非常激烈。但和文思海辉不同的是，优酷土地未实现盈利，也没有暗示何时能够实现。优酷土豆的很多竞争对手都被互联网巨头收购，包括百度收购PPS以及阿里巴巴接近收购PPTV。

我推测，一些投资者可能期待潜在收购者买入了淡马锡所持的优酷土豆股份，以进一步收购优酷土豆。优酷土豆市值约40亿美元，淡马锡出售的股份占4%左右，这意味着收购优酷土豆还需要很多钱。

我认为，优酷土豆被收购的机会渺茫，因为其首席执行官古永锵非常希望向世界展示他能够将公司带入盈利。优酷土豆可能卖出一小部分股权，尽管未来几个月不大可能。预计未来几周该公司股价回落，因没有迹象显示其会在短时间内实现盈利。

一句话：业务下滑可能导致文思海辉私有化失败；淡马锡出售优酷土豆股份，优酷土豆股价料回落。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌

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