《阳歌专栏》复星国际欲收购Club Med

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**复星国际欲收购法国Club Med**

现金流充裕的中国投资者的全球并购脚步开始涉入旅游板块，报道称复星国际(0656.HK)联手AXA Private Equity(AXAF.PA)对共同参股的法国Club MediterraneeCMIP.PA发起要约收购，Club Med经营的是高端度假业务。我对此非常看好，因为Club Med准备在中国进行积极扩张，复星国际能给这家公司带来的不只是现金。

此次收购对Club Med的估值为5.4亿欧元。AXA Private Equity目前持有Club Med公司9.4%股份；而复星拥有9.96%。如果收购成功，复星国际和AXA将各占46%股份，余下的8%由Club Med管理层持有。

收购出价为每股17欧元，较宣布前Club Med收盘价溢价23%。消息公布后，Club Med的股价跳涨23%至17.03欧元。这意味着投资者看好收购，预期收购会成功。

我对此特别看好，因为一些因素看起来利好复星国际。全球金融危机爆发前，Club Med股价一度高见35欧元，不过全球经济下滑对旅游业产生冲击，特别是欧洲市场，导致该公司股价一直在12-17欧元低位徘徊。不过Club Med仍拥有强大的品牌和数十年的经验，在一些战略投资的帮助没理由不能重现夕日的辉煌。

Club Med的一大方向转变在于进军中国等新兴市场，而复星国际在中国拥有很强的关系。Club Med此前已经大举进军中国，计划2015年以前在中国建设五个度假村。Club Med期望中国成为其仅次于法国的第二大全球市场。复星国际也在推进新兴市场的扩张，包括中国、俄罗斯和巴西等金砖国家。

我认为Club Med进军中国是明智之举，因为中国消费者已经显示出花大价钱旅游的意愿，既包括国内游，也包括海外游。中国人喜爱知名品牌，这意味着如果Club Med能够利用其国际知名度和长期历史在中国树立品牌形象，或将获得优势。Club Med的一价全包式服务也应会受到中国游客的欢迎，价格中包含餐饮和住宿等基本服务，避免出现纠纷。

复星国际等中国投资企业利用全球金融危机创造的机会进行全球扩张。2011年，复星国际出资1.2亿美元收购希腊Folli Follie Group的9.5%股权，并称将在欧洲进行更多并购。海航集团、中信集团和中国主权基金中投公司等也在进行海外并购。随着现金流充裕的中国企业继续寻找欧洲市场的并购机会，预计今明两年会出现更多类似投资。

一句话：复星国际联手AXA收购Club Med看起来是明智之举，随着Club Med进军新兴市场，料能获得强劲回报。

**分众传媒完成私有化 拉手网寻求合作伙伴**

我今天想谈谈分众传媒和拉手网的最新情况。这两家公司试图在美国股市大展拳脚，最终发现国际投资者反复无常。他们一度认为境外股市不仅有利可图且会带来高声望，特别是对能够成功完成首次公开募股（IPO）的中国创新企业而言。不过，他们也发现，对于不善于同机构投资者、对冲基金及做空机构打交道的中国企业来说，这些市场其实很残酷。

我们先来看看关于分众传媒最终完成私有化的消息，这距该公司宣布私有化计划已经时隔近一年。分众传媒最早在去年8月表示可能进行私有化，私募股权公司凯雷（Carlyle）是该公司私有化的主要支持者之一。由于分众传媒是相当大型的企业，市值达到40亿美元左右，此后关于该公司私有化遭遇融资难题的传言层出不穷。

与许多中国传媒公司一样，分众传媒2005年在纳斯达克市场上市后，一度成为美国投资者的宠儿，但该公司在与新浪(SINA.O)的并购交易流产后陷入困境，紧接着又传出其之前一些并购交易存在出价过高之嫌的报道。到2011年时，分众传媒已是问题缠身，当时该公司遭到做空机构袭击，后者指控其夸大广告网络规模，该公司股价因此一度大跌。

我之前曾说分众传媒私有化可能因缺乏融资而失败，因此我想借此机会恭喜凯雷完成此事。但接下来的问题是，分众传媒的未来又会如何呢？我之前说过，凯雷会先行清理分众传媒的剩余问题并改善其财务表现，然后在接下来的两至四年内将该公司出售给像JCDecaux(JCDX.PA)这样的大型国际企业，而且我现在仍觉得这似乎是最有可能的结果。

我们再来简单看看拉手网的情况。在中国团购行业鼎盛时期，拉手网也曾是炙手可热的企业之一，该公司两年前在团购行业依然火热时计划进行IPO，但受美国团购网站Groupon(GRPN.O)的糟糕表现影响，投资者对该行业的信心快速降温。此外，中国在美上市企业会计丑闻频出，导致美国投资者对中概股的信心骤降，从而迫使拉手网放弃了上市计划。

如今有媒体报道称，拉手网自去年末以来一直在谈判与人人网(RENN.N)旗下的糯米网合并的事宜。对于究竟谁是收购方，报道语焉不详，这可能是面子因素作祟，双方似乎都不想成为被收购的一方。

我之前曾预测，拉手网可能会因现金不足，在去年秋季前与其他公司合并或者是倒闭，但该公司仍在坚持运营，这令我颇感意外。不过，我怀疑拉手网如今的规模可能已经减半或者已较上年同期缩小，而且该公司可能仍在寻求现金。因此，我猜测糯米网可能是收购方，而拉手网则是被收购的目标。

以上种种表明，拉手网与糯米网能否达成协议尚不得而知，拉手网投资者据报也不愿屈居于人人网之下。不过，我觉得拉手网已没有太多选择，这最终会导致该公司在年底前被糯米网或其他买家收购。

一句话：分众传媒成功完成私有化，可能在接下来两到四年内被一家大型国际广告公司收购，而拉手网也可能在年底前被收购。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/王凤昌

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