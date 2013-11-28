《阳歌专栏》巨人网络私有化 中国4G牌照发放在即

图为北京一家手机零售店内中兴通讯的一款手机，背景为中国移动的广告。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**巨人网络私有化收购可能吃官司**

感恩节假期的美国可能很平静，但巨人网络GA.N股东的律师却在紧张地忙碌着，埋头审查这份管理层牵头的收购要约。至少有两家律所暗示可能提起诉讼以争取更高的要约报价。这已经是我们第二次看到赴美上市中资企业的退市要约遭受律师质疑，之前一宗涉及电信软件开发商亚信联创ASIA.O。这两个案例凸显这种收购可能面临的风险，尤其是收购方与目标公司拥有紧密关系。

巨人网络稍早宣布已经收到公司创始人和董事长史玉柱牵头财团的初步收购要约。该财团的出价是每单位美国存托股份(ADS)11.75美元，较声明发布前的收盘价溢价16%。但是，上述收购价仍远低于巨人网络2007年在纽约首次公开招股(IPO)时的发行价15.50美元。

现在，至少有两家律所发表声明称收购价可能过低，并威胁要通过法律诉讼争取更高的报价。这两份声明都相对有代表性，并在争取对此感兴趣的股东加入诉讼队伍，证明巨人网络的价值高于收购要约暗示的价格。

这件事的发展过程令人感兴趣，因为我们在过去一年来已经看到有多家在美上市的中资公司收到类似的私有化收购要约，其中盛大网络、分众传媒、7天连锁酒店成功退市，而文思海辉PACT.O和先声药业SCR.N等其他公司仍在等待退市。2011年在美上市中资企业曝出多起会计丑闻，拖累了整个中概股行情，投资者兴致索然促使中资公司接连私有化。

尽管有很多公司启动了私有化进程，但是巨人网络和亚信联创是到目前为止少见的遭到价值被低估指控的两家公司。我在此前的文章中说过，愿以更高价格收购亚信联创的竞购方败下阵来，可能引发了一连串诉讼。该公司最终接受了一个与公司关系密切的中国财团的报价，而这看似是一个内幕交易。

基于我对巨人网络情况的有限了解，我怀疑这次可能出现的诉讼可能也出于类似因素。史玉柱在中国互联网行业是个有争议的人物，今年稍早他辞去了公司执行长职务。2011年，该公司投资一家与其核心游戏业务毫无关系的保险公司，招致批评声音，导致公司时任首席财务官辞职。

在亚信联创和眼下的巨人网络案例中，股东诉讼的目的可能不在于阻止收购，更有可能是要求收购方提高出价。如果事实如此，投资者可能并不确信巨人收购方会提高报价。当初收购声明发布后飙升的巨人网络股价已经回落，现在持在11.25美元，较收购价低4%。如果我要做押注，我认为这次收购成功的几率超过50%，收购方可能将报价提高到12美元，以平息诉讼风险。但是，这可能要等一段时间，如果市场状况发生剧烈变化，收购也有可能以失败收场。

一句话：管理层牵头的财团可能提高对巨人网络的收购价，以平息可能出现的要求提价的诉讼风险。

**中国4G牌照发放在即**

对于大多数关于中国即将发放4G移动通讯牌照的揣测性消息，我基本上是持视而不见的态度。今年有关传言层出不穷，但一直是“只打雷不下雨”。不过，最新的一连串消息似乎表明4G牌照发放在即，甚至有报道称很可能就在周四，也就是今天。对于发放4G牌照的具体时间，我不想多加评论，但与之前报道相比，最新报道言之凿凿，令我不禁猜测也许会在本周或下周就会有新消息出炉。

中国在4G方面较其他国家落后数年，这部分归因于中国的3G应用也落后于其他国家，中国多数3G网络才用了三年。鉴于此，工信部想给国内三大运营商一定时间，以回收在3G网络上大规模投资。

然而，工信部在发放4G牌照上面临的压力与日俱增，中国移动(0941.HK)(CHL.N)一直在苦苦游说，如今就连中国电信(0728.HK)(CHA.N)和中国联通(0762.HK)(CHU.N)也在大力游说。与此同时，中国准备开放高度受保护的电信市场，将向十几家国内企业发放虚拟运营商牌照。

随着这些方面压力的增加，从最新涌出的各种媒体报道看，工信部最终似乎准备发放4G牌照。在最新报道中，甚至有消息称4G牌照最早可能就在周四发放。有报道称，即将发放的4G牌照将只允许三大电信运营商推出基于中国自主研发技术TD-LTE的4G商用服务，而基于国际通用的FDD-LTE技术的4G牌照尚无发布时间表。

有消息称，工信部今日将召集三大运营商高层商讨发牌事宜。此外，据报中国移动计划于12月18日正式推出4G商用服务，中国电信建设基于FDD-LTE技术的4G网络计划也开始提速。我在9月末时也曾说过，中国移动已开始为包括上海在内一些市场的4G预定做宣传。

我在中国已经有很多年，深知一时间涌出这么多消息通常暗示会有重磅消息出炉，而且怀疑也许很快就会有正式消息发布。那么接下来的问题是：当期待已久的4G牌照最终发放时，我们可能会看到什么？对三大运营商的业务又有何影响呢？

答案是发放4G牌照的最大受益方是中国移动，在4G商用服务推出后的前一两个月，该公司的4G新用户可能多达1,000万户。过去三年，中国移动一直在建设其4G网络，如今拥有相对较强的覆盖面和一系列可使用其4G网络的手机。中国移动在4G领域领先一步的同时，中国联通和中国电信则不得不袖手旁观，等待工信部发放FDD-LTE牌照后再发起冲击。FDD-LTE牌照可能会在明年下半年发放。

一句话：工信部可能在未来两周发放有限的4G牌照，中国移动推出4G服务的最初一两个月，很可能获得多达1,000万4G用户。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：王燕焜/王凤昌

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