《阳歌专栏》英国调查劳斯莱斯 中国反腐进入新阶段

2008年11月20日在英格兰中部的德比郡拍到的劳斯莱斯工厂。 REUTERS/Darren Staples

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**英国调查劳斯莱斯 中国反腐进入新阶段**

中国的反腐败运动可能正在步入新阶段，同时有报道称，英国反腐败监管机构已经证实对飞机引擎生产商劳斯莱斯展开调查。在北京当局大力根除国企腐败之时，劳斯莱斯案标志着外企在华业务再度成为受调查对象。尽管最新调查无疑是肃清中国商业环境的令人乐见之举，但是反腐面加速铺开也可能在短期给外企在中国的商业活动造成混乱。

劳斯莱斯公布了自身接受反商业贿赂调查的消息，称英国严重欺诈监管局(SFO)正式对该公司涉嫌违反英国海外商业贿赂和腐败行为法案进行调查。相关报道称，劳斯莱斯涉嫌在中国和印尼进行商业贿赂活动。

报道指出，劳斯莱斯今年年初对其海外业务可能存在的腐败问题进行了自查，并将调查结果上报给SFO。他们指出印尼一名高官之子可能与一宗贿赂案有关，但其中没有指出在中国的具体案例。

鉴于中国市场商业活动中贿赂行为时有发生，我怀疑劳斯莱斯在其中国业务活动中也发现了行贿证据，且很有可能是向中国航空行业官员行贿。该公司是全球两大航空发动机制造商之一，客户包括波音(BA.N)和空客EADS.PA。中国过去十年来一直是波音和空客的全球大买家之一。

今年稍早，美国也对大型银行摩根士丹利和摩根大通的海外业务发起类似调查。

中国国内的反腐调查已经从最初针对外企转向大型国有企业高管。今年夏季，外资乳品企业因涉嫌价格垄断受到调查。之后，反腐目标开始转向大型国企，中国石油、中铝和中国远洋等多家大型央企的高管被带走调查。

英国反腐监管机构的最新调查是否值得关注？对于拥有在华业务的英国公司和跨国企业来说，答案很可能是肯定的。我猜测欧美监管机构可能还会发起一两宗调查，也就是说西方任何一家大型企业未来几个月都有可能成为下一个被调查对象。

依我来看，这些调查无疑是大家乐见的，也将给在华开展业务的外企传递重要信号，警告它们不得再实施行贿及其他不法手段。不过，调查案件愈发增多也可能给这些企业造成负面影响，因相关人员变得更加谨慎，导致很多此前开展业务的“渠道”突然间被切断。在这个转型期间，某些行业可能出现一时的混乱，甚至可能发生明显的临时性放缓。

一句话：英国当局对劳斯莱斯的调查标志着中国反腐脚步较快，从长期看将有助于肃清中国商业环境，而短期却可能造成一定的混乱。

**中国联通再掀高层调整**

如果有人今后写一本关于中国电信行业发展史的书，那么就可将2008-2013年这段时间称为“中国联通(0762.HK)(CHU.N)的失落时期代”，因为该公司在那段时期浪费掉了大量机会。有消息称，中国联通的这段“失落时期”可能延长至2014年，甚至还会更长；另据报道，该公司高层将再次出现重大调整。过去五年间，该公司高层经常变动。

鉴于中国电信行业在这方面十分隐晦，加上中国联通尤其缺乏透明度，因此很难知道该公司当前的内部情况。2008年中国电信行业重组后，高层震荡几乎成了中国联通的常态。公司消息人士试图为最近的高层调整说好话，称此举会令中国联通充分利用刚刚发放的4G牌照。但依我之见，最新调整会令外界对该公司的看法更加悲观。

先来看看最新报道。据报，中国联通高层5年来最大规模调整，目的是明确高层分工，以便为推出4G服务做准备。行业观察人士应当记得，2008年中国电信行业重组时，中国联通由原中国联通与中国网通合并而成，原中国联通为无线运营商，中国网通则是固话运营商。

两家如此规模的企业合并所产生的整合问题，令合并后的中国联通与中国移动(0941.HK)(CHL.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)相比处于不利地位。不过，合并后的中国联通也得到了很大的好处，即成为唯一获得WCDMA制式3G牌照的运营商。

尽管获得了这样的技术优势，但中国联通在过去五年中却并未就此奋起，反而成为三大运营商中毫无创新而极其官僚的一个。那段时期中，该公司高层经常变动，想必与原网通与联通高层在合并后的新公司中争权夺利有关。导致的结果是，中国联通错失了从中国移动手中抢夺市场份额的大好机会。而中国移动目前仍控制着三分之二左右的市场份额。

如果我是乐观主义派，可能会觉得在中国联通准备推出4G业务之际，最新的高层调整应该是件好事。毕竟在4G时代中，视频数据流之类的复杂应用会有较大增长，因此数据服务可以轻易赶超传统的语音服务。相应地，中国联通应该调整管理结构以适应这一新变化。

可惜我对此事并不乐观，而且还觉得随着4G时代的来临，中国联通高层变动情况还会继续。

中国联通的股价过去五年没有太大变化，当然，在这段时期内没有一家电信企业的股价一直都表现良好。而最新报道令我确信，中国联通在4G时代也不会有任何令人兴奋的表现。相比之下，中国电信和中国移动在未来2-3年最终会出现明显增长，届时他们的数据服务将开始产生可观的收益。

一句话：中国联通在准备推出4G服务之际调整高层并非好迹象，预示其管理混乱局面将延续到4G时代。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：王燕焜/王琛

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。