《阳歌专栏》通用汽车瞄准中国豪华车市场

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**通用汽车瞄准中国豪华车市场 微软推广必应搜索引擎**
中国的豪华车与网络搜索市场都已经很成熟且竞争激烈，这让新的参与者很难攫取机会，即便是通用汽车(GM.N)和微软(MSFT.O)等国际巨头。通用汽车希望借助旗下凯迪拉克品牌发动攻势，挑战奥迪(NSUG.DE)和宝马(BMWG.DE)等中国豪华车市场的成熟参与者。而微软则发起必应搜索引擎的推广活动。尽管必应进入中国市场已有数年，但并未赢得太多用户。
通用汽车和微软的核心产品在中国都非常成功，前者的汽车以及后者的软件目前在中国都非常畅销。不过在打入诸如豪华车与网络搜索等较新领域上，二者又都面临很大挑战。与微软相比，我认为通用汽车的最新计划成功率会更高。
通用汽车在上海的一家新厂刚刚破土动工，建成后将大幅提升凯迪拉克的在华产能。该工厂计划总投资13亿美元，规划年产能16万辆。去年，通用在华售出3万辆凯迪拉克，其中绝大多数为进口车，在强力的营销活动支持下，凯迪拉克品牌今年呈现很高的双位数增长速度。通用表示，希望到2020年凯迪拉克在中国的年销量达到约25万辆，从而占据中国豪华车市场10%的份额。
为实现这一目标，通用肯定会面临不少困难，需要同其他也在进行巨额投资扩充产能的豪华车厂商竞争。受中国要求政府机构增加国产品牌采购和经济增长放缓影响，中国豪华车市场正表现出明显的放缓迹象。
不过，鉴于通用过去在中国市场的表现，我认为该公司新计划成功的机会相对较高。对于通用旗下别克品牌在中国的成功，我一直感到惊讶。别克在美国的形象很平凡，在中国则成为中端的时髦品牌。凯迪拉克在美国也非常平凡，但也像别克一样，在中国的形象更加正面。通用如果能够利用这种正面形象，并增加一些强力的营销活动，则可借助其强大的分销及售后网络，将凯迪拉克打造成中国豪华车市场的真正竞争者。
再来看微软，该公司刚刚宣布把“Bing It On”活动带到中国。该活动的网址是www.bingpk.com，用户能够在此将中文必应和谷歌(GOOG.O)的搜索结果进行对比。
将搜索结果与谷歌进行对比，展现出微软在这一最新活动中多么地不用脑子。所有人都知道，谷歌自从2010年高调退出中国后，已经成为中国这一市场的一个很小角色，目前该市场由百度(BIDU.O)以及360搜索和搜狗搜索等主导。
微软在中国正式推出必应搜索是在大约一年前，而之前则经历了整整三年的beta测试。尽管拥有这一相对较长的历史，必应在中国并未收获太多追随者，这与其在世界其他市场试图从谷歌攫取份额时的命运一样。微软最新活动看起来思虑很是不周，不太可能产生多大效果，凸显了该公司在其核心的软件业务之外开发产品时表现不佳。
一句话：通用汽车增加旗下凯迪拉克品牌在华产能，以夺取豪华车市场份额的计划或许会取得一定的成功，而微软针对必应搜索推出的最新活动则像一颗哑炮。
**万达集团加速全球扩张**
万达集团宣布收购一家英国游艇生产商，并计划在纽约和伦敦建设高端酒店。有些计划看起来还不错，但我觉得万达钱太多，而野心更大，进军不熟悉的产品和地域的速度有些操之过急。现在猜测成功与否还为时尚早，不过我要建议万达放缓全球扩张速度，否则将来可能面临一些大问题。
大连万达是中国非常成功的商业地产开发商，将一些购物中心运营得相当好。去年，万达出资26亿美元收购了美国第二大院线公司AMC Entertainment，这是中国企业收购美国企业规模最大的一单。
万达集团近期宣布，出资3.2亿英镑（5亿美元）收购英国游艇生产商圣汐(Sunseeker)，并将投资约10亿美元在伦敦核心地段建设超五星级酒店。万达集团董事长王健林还透露，今年下半年有可能宣布在美国纽约建一个超五星级酒店。
王健林在接受采访和其他场合中一直谈论其海外项目，希望在海外复制其国内的巨大成功。他显然钟情奢侈产品，收购圣汐和建设豪华酒店都是针对富人客户。他还表示，计划未来10年在海外建设8-10个高端酒店，目标城市包括巴黎和悉尼。
报道并未提到万达打算自己运营还是委托希尔顿Conrad或万豪MAR.N等高端品牌进行运营。从王健林的话语中可以猜测，万达似乎想以自有品牌管理。这和万达此前的行事方式类似，拥有并管理自有品牌的购物中心、电影院和其他娱乐设施。
尽管万达拥有丰富的购物中心管理经验，迅速进军如此多的领域看起来还是有些过于激进。其他地产商通常倾向于拥有物业，雇佣专业公司进行管理。既拥有又管理如此多的资产可能面临疲于奔命的风险，在与更加专注的竞争对手角逐时落下风。
万达选择伦敦和纽约也似乎有问题。王健林表示，这些市场有吸引力的地方在于比较成熟。不过他很快会发现，很多对手已经抢先一步，这些市场的竞争非常激烈。
我会建议王健林放缓节奏，专注于拥有物业而非管理物业，并尝试其他发展中国家。当然，他还没有咨询我的意见。如果他继续如此，我认为未来10年他的很多资产会表现不佳，因为国际竞争对手经验更为丰富。
一句话：万达集团迅速进军不熟悉的市场和新的业务领域，这种激进的全球扩张可能遇到很多困难。（完）
编译：张家伟/李富强 发稿：王凤昌/王燕焜
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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