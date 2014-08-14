《阳歌专栏》上海通用汽车卷入中国反垄断调查

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**上海通用汽车卷入中国反垄断调查**

报导称，通用汽车(GM.N)与上汽集团(600104.SS)的合资企业上海通用汽车也卷入反垄断调查。这则消息说明谁都跑不了，即使是通用汽车这样入华多年且与上汽集团拥有长期合作关系的企业。如果中国反垄断监管机构惩罚上海通用汽车，可能损害上汽集团的获利和增长，减缓通用汽车未来对上海通用汽车的投资。

我长期关注中国，认为正在进行的反垄断与反腐相结合的调查是中国过去30年来向市场经济迈进过程中前所未有的。通用汽车的卷入是某种转折点，显示任何外企都可能遭到调查。说到调查的原因，乐观者可能说这是中国防止产品与服务价格不合理的努力，悲观者可能说这代表了中国新一轮排外情绪。

我的观点是兼而有之，更偏向前一种观点。过去20年里，中国对前来投资的外资企业非常宽容，对他们的定价政策管理相对宽松。这些企业从中国获利颇丰，中国领导层可能觉得现在是让它们对消费者更加负责的时候了。

消息称，上海通用汽车间接确认发改委与其联系。消息的来源似乎是上海通用汽车的间接声明，该公司称2012年以来一直向发改委提供其定价政策的数据。

和其他外资汽车厂商类似，调查的焦点是售后零部件和服务的定价行为。梅赛德斯奔驰也遭到类似调查，该公司约一周前将售后零部件价格大幅下调15%。汽车和飞机等产品的生产商以较低的利润率销售新产品，但是在消费者更换零部件时，生产商能获得不错的利润，这样的做法在很多行业都很常见。

这一轮调查和去年外资奶粉企业所受的调查类似。那时发改委指责美赞臣和达能BN.PA等大企业奶粉售价过高，利用了本土乳制品企业受食品安全丑闻冲击的机会。调查持续了一两个月，发改委开出的罚单相对不大，这些企业则同意降价。

我猜测针对汽车厂商的调查可能会出现类似的结果，罚单不大，汽车厂商同意降价。表面看起来这是和平解决，但会对汽车厂商未来几年的获利构成很大影响。利润下滑以及对未来类似不确定性的担忧可能令很多汽车厂商大幅减缓未来几年的投资。

一句话：上海通用汽车卷入反垄断调查，显示外资企业在此轮调查中都无法置身于外，而调查可能扩大到其他行业，料损害企业获利，减缓未来投资。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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