《阳歌专栏》谷歌计划在华推出Google Play应用商店

图为使用笔记本电脑的人像投射在屏幕上的谷歌企业标识上。 REUTERS/Dado Ruvic

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**谷歌计划在华推出Google Play应用商店**

一句话：谷歌料获得中国政府的批准在华推出Google Play应用商店，时间或许是明年，为在华推出智能手机铺平道路。

报导称，互联网巨头谷歌(GOOG.O)计划在中国推出Google Play应用商店，重返中国市场，这是谷歌的重大战略调整。谷歌2010年退出中国市场，因与中国政府在内容审查问题上存在分歧。谷歌正在实施多元化发展，从基于台式电脑的互联网服务向移动服务拓展，其中也包括硬件销售。如果上述消息属实，硬件销售可能是谷歌重返中国市场的主要着眼点。

报导指出，谷歌去年与中国官员商讨了推出Google Play应用商店的问题。该应用商店为谷歌旗下免费的Android手机系统提供应用下载。报导的来源是The Information，其中援引了数位匿名谷歌内部人士。

报导称，谷歌并未获得中国的正式批准，也不清楚是否会获批。中国批准的前提几乎肯定是要求谷歌禁止提供政治和色情等敏感内容的应用。谷歌不愿根据中国法律对搜索结果进行自我审查是该公司2010年退出中国搜索市场的主要原因。

谷歌与中国政府进行了高调摊牌，但并没有获得中国政府的任何好感，因为此举让西方觉得中国政府过于干预市场，不愿妥协。此后，谷歌似乎与中国政府达成了某种程度的和平共处，因为双方都发现很需要对方。

中国大多数智能手机厂商使用谷歌的Android操作系统，Android也是小米、华为和中兴(0763.HK)(000063.SZ)等中国企业崛起的关键因素。谷歌也认识到中国市场对其大多数业务都非常重要，因为中国是最大的传统互联网和移动互联网市场。西方互联网巨头们几乎都有中国战略，谷歌也明白不再次开发中国市场是愚蠢的。

Google Play入华的前景如何？我使用Android手机，可以证明Google Play应用商店目前在中国遭到屏蔽。这或许不是因为中国政府有什么特别要求，而是因为谷歌不愿审查该应用商店，防止敏感应用出现。如果谷歌真的获准在中国推出应用商店，料会遭到西方反审查组织的指责，这些组织欣赏谷歌2010年退出中国的行动。

与中国政府发生争执后，谷歌一直低调在华行事，态度不那么敌对。这样的做法以及Android在中国市场应用广泛应能帮助谷歌获得开设应用商店的通行证，时间可能是明年。届时谷歌可能很快在中国市场推出硬件产品，最初为谷歌眼镜和高端的智能手机。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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