《阳歌专栏》格力进军银行业前景不妙

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**格力进军银行业前景不妙**

近些日子，随着智能电视、社交网络服务等新兴产品和行业突然吸引众多成熟行业企业的关注，我也好像很喜欢用“当下新宠”一词。最新被我称为“当下新宠”的是银行和金融服务业，有消息称格力电器(000651.SZ)寻求进军该领域。对于格力电器，我觉得此举似乎考虑欠妥，而且还是众多企业纷纷涌入、导致银行服务业发展过热的先兆迹象。

在格力被曝涉足银行服务业之前，已有多家公司近期采取了类似举动，且多数则来自互联网领域。领衔这一潮流的是电商巨头阿里巴巴，该集团几年前就推出了支付宝服务，近期又涉足其他新的服务。腾讯也不甘落后，在近期推出了自己的全新投资产品。据报，苏宁云商(002024.SZ)有望很快成为中国首批获得银行牌照的非银行机构之一。

与此同时，许多互联网企业及其他公司纷纷与各种银行合作，推出相应的金融服务。阿里巴巴上周宣布与民生银行(600016.SS)(1988.HK)组建战略合作关系，是这方面的最新举动。民生银行是中国首家民营银行，也是更有企业性质的银行之一。中国政府有意向银行业引入更多民营资本，是这股突如其来的热潮背后隐藏的主要催化剂。

虽然机会肯定不少，但我觉得格力并不像是一家可在该领域取得成功的企业。最新报道称，格力与珠海横琴村镇银行进行接触。格力随后在深圳证交所发布公告证实了此事，并表示双方尚未达成协议。

投资者对该消息并不是很感兴趣，消息传出后格力股价在周四盘中一度下跌5%，而我也认同投资者的做法，后者可能对该公司此举存有顾虑。依我之见，格力几乎不像是一家可能在银行业领域取得成功的企业。阿里巴巴、腾讯还有苏宁，都有通过各自客户支付服务积累的相关经验，但格力是一家制造企业，在这方面几乎毫无经验可言。

更重要的是，与腾讯、阿里巴巴、苏宁这些以市场为导向的民营企业不同的是，格力是一家国有企业。平心而论，格力无疑是一家更具企业性质的国企，该公司总裁董明珠则经常被称为中国最成功的女企业家。尽管如此，格力仍是一家行事作风缓慢的大型国企。

今年早些时候，格力集团党委书记周少强因公款吃喝被免职，便是这些国企作风的真实写照。这种做法在以市场为导向、具有企业性质的公司中几乎不会出现，属于一种国企心态，而在格力可能涉足的银行业务中也有可能会出现。鉴于这样的原因，我对于格力日后可能成立的银行不抱太高期望，而且觉得此举最终只会让格力的资源流失。

一句话：格力计划涉足银行业，若其计划付诸实施，很可能几无成功机会可言。

**农行准备迈向国际舞台**

中国农业银行(1288.HK)(600188.SS)是国有四大行中最后一个上市的，也是最后一个进行全球扩张的。报道称，农行可能考虑收购香港永亨银行0302.HK。我对农行兴趣不大，主要因为农业长期面对农户和农业企业，是四大行中市场导向程度最不高的。不过农行此次准备迈向国际舞台看似是深思熟虑的结果，未来几年也许会迈出更大的步子。

报道指出，农行对永亨银行最感兴趣。永亨银行上周披露，收到一些收购要约，但没有透露收购方。我猜测农行有兴趣的报道很可能是真的，因为最初的消息来自《21世纪经济报道》，这家媒体的消息还是靠谱的。

永亨银行在香港银行业算是规模较大的银行，拥有超过50家分行。传言出现后，永亨银行股价已大涨了约40%，市值超过了40亿美元。五年前，招商银行(3968.HK)(600036.SS)出资25亿美元控股香港永隆银行。过去三年里，中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)收购了东亚银行(0023.HK)的一些北美资产，双方关系密切。东亚银行是香港最大的当地银行。

中国大型国有银行喜欢香港，因为香港与内地的文化和地理位置接近，与国际金融圈关系紧密。因此很多国有银行将香港作为测试全球市场的战略选择和进行全球扩张的起点。

鉴于以上原因，农行的动作看起来合乎逻辑，也计划得不错。永亨银行在香港的实力比较强，规模也不会给农行带来多大负担，尽管近期股价大涨。如果农行成功收购永亨银行，我预计收购价要比目前的价格高10-20%。

农行是四大行里唯一一个不拥有香港零售银行牌照的银行。工行、中国银行(3988.HK)(601398.SS)和中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)都于2006年前后在香港上市，在香港也比较活跃。农行2010年才在香港上市。

工行是四大行里最积极进行国际化的，在非洲、中东和美洲收购资产，开设分行。中行也相对活跃，而建行则不太活跃。农行在农业领域以外的金融经验相对有限，成为国际巨头仍需要克服很多问题。农行此次希望收购香港永亨银行的做法看起来是正确的，未来五年里可能在东南亚和附近其他市场采取类似行动。

一句话：中国农业银行试图收购香港永亨银行，看起来是进军国际市场的第一步，未来五年或采取类似行动。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌/程芳

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