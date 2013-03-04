《阳歌专栏》格力集团总裁周少强落马

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**格力集团总裁周少强落马**

格力电器(000651.SZ)的新闻通常与该公司董事长董明珠有关，她去年入选《福布斯》杂志亚洲50名最具影响力女性。可是这次的新闻却是格力集团总裁周少强因工作晚餐严重超标被免职。

即将上任的习近平宣布了一系列主要目标，包括反腐和反铺张浪费。铺张浪费看似是周少强落马的主要原因。

我们来看看相关报道。据报道，周少强邀请17人参加晚宴，共计消费人民币37,000元左右。参加晚餐人员中有人将12个空红酒瓶的照片传到网上。晚宴在网络上曝光以后，据报道周少强伪造了一份金额低得多的虚假结算单。

网民抨击腐败和政府官员挥霍的情况越来越普遍，导致很多官员落马。格力事件显示国企高管可能很快也将成为矛头所指。

中国官员经常在政府与大型国企间来回调任，因此反腐和反铺张浪费开始针对大型国企高层也不足为奇。其他大型国企的领导也可能面临类似的问题。那么投资者面对的风险是什么呢？

答案是大多数情况下这种风险相对比较小。很多国企高管本就经常轮换，因此一两个高管因腐败或铺张浪费落马或许不是什么大问题。较大的风险可能是企业形象方面的，因为如果数名高管被指控在这些方面有问题，企业形象可能受到很大冲击。如果落马的高管确实在企业中发挥重要作用，可能对企业运营和形象都造成很大影响。

周少强事件还是偶然的。但是习近平正式上任后，中国政府可能会加大反腐力度，或许更多企业高管会因此落马。

一句话：格力集团总裁周少强落马暗示中国反腐和反铺张浪费的矛头可能很快指向大型国企。

**凡客诚品扭亏为盈 或重启IPO计划**

在长期沉默后，凡客诚品因一次内部重大会议重新成为关注焦点，该公司在那次会议上披露了最终于去年四季度扭亏为盈的消息。至于究竟是实现净利润还是经营利润，相关报道语焉不详。但对于像凡客诚品这样年轻的互联网企业，不论实现了什么样的利润，无疑都会受到投资者的欢迎，而投资者对像当当网DANG.N、优酷土豆YOKU.N等亏损企业一直都是避而远之。凡客诚品召开重大会议以及其首次实现利润的消息，意味着该公司可能重启一拖再拖的赴纽约首次公开募股（IPO）计划，如果该公司在接下来的两个月首次申请上市，也不足为奇。

我们先来看看关于凡客诚品高层会议的消息。该公司高级经理汇聚北京郊区，参加由CEO陈年主持商讨公司近况的会议。对于该公司而言，2012年可谓是痛苦的一年，为了加快实现利润，凡客诚品在这一年进行了大量的调整。

实际会议内容其实并非都很有意思，会议针对的是高级经理而非普通会议，因此也并非出乎意料。根据媒体报道，陈年表示将给予旗下经理更多自主权，以实现他们各自的目标，包括他们个人负责部门在今年底实现利润的目标。

报道补充称，凡客将聚焦于羽绒服、雪地靴、卫衣和针织衫四大主要才产品线，而避免成为普通大而全的服装销售商，因后者的竞争颇为激烈。

凡客诚品原先希望能在近两年前赴纽约IPO，但受一些会计丑闻影响，美国投资者突然就对在美上市的中国企业失去了兴趣，导致该公司不得不放弃上市计划。在美上市中国概念股经历了近两年的清理后，投资者的信心最终似乎改善，而以营销为业务重点的社交网站YY(YY.O)去年年底成功登陆美国股市。如今，YY的股价已较IPO价格高出近一倍。

去年在美国上市的两家中国互联网企业仅有两家，另一家是唯品会(VIPS.N)。该公司近期发布首个季度盈利报告后股价上涨，目前其股价已是首发价的四倍。当前的普遍问题是，投资者希望中国互联网企业有一个持续且盈利的业务模式，这样他们才会进行投资。企业若能到达这样的标准，则会得到股价大涨的不错奖励。

至少从表面看，凡客诚品扭亏为盈很是鼓舞人心。如果该公司继续盈利，在该公司首次申请IPO时，投资者或许会作出积极反应，而该公司可能会在4月底申请IPO。

一句话：凡客诚品通过致力于细分服装领域盈利的举动，应当能令该公司在首次申请IPO时成为吸引投资者的一个选项，而该公司可能会在4月底申请IPO。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜

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