《阳歌专栏》万众团倒闭 行业洗牌接近尾声

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**万众团倒闭 团购行业洗牌接近尾声**
万众团因缺乏资金关门，数据显示中国团购行业过去一年来经历了大幅收缩。很多从业者退出，倒闭团购公司数量最终也开始减少。预计今年还会出现至少一两宗倒闭或整合案，其中可能看到拉手网的身影。此外，预计今年还可能看到两三家主要团购网企业浮出水面，具有进行首次公开募股（IPO）和长期强劲增长的潜力，正如国际巨头Groupon (GRPN.O)最近的不俗表现。
过去一年里，中国团购行业已不再热门，万众团的消失或许也不足为奇。该公司上周正式宣布关门谢客，并承诺在未来三年内偿还负债。实际上，任何债主都可能永远也得不到偿付，万众团料已经无钱可还。
该公司网站上的一则通知称“由于业务关系已无法正常为大家提供服务，将从即日起暂停服务”。通知还为客户和供应商留了联系电话和电子邮箱地址，不过我怀疑这也解决不了什么问题。
一则报道引述了团购公司倒闭数字，从中可以清楚地看出团购业去年的收缩情况。团购业发展高峰时相关网站数量超过6,200家，中国领先的互联网企业纷纷加入这个市场，此外还有Groupon和独立团购网站运营商拉手和美团等。但是，2012年业者数量开始减少，截止到去年年中降至约1,500家。自此以后，团购业者进一步减少，到今年年初已经仅存800家左右。
我记录了很多大型团购网站的倒闭或重组，其中包括2012年Groupon和腾讯(0700.HK)合资成立的高朋与腾讯旗下F团的合并。其他退出团购行业的还有24券和团宝网。仍在坚守的团购公司包括拉手网、美团、大众点评网、窝窝团和千品网等。
这些公司都非上市公司，很难说清楚其中任何一家的财务状况，我怀疑其中多数都还在亏损，一些可能接近损益两平。依靠饭店评级名声鹊起的大众点评网可能是盈利能力最强的一家，美团网也可能保持盈利状态。对拉手网和窝窝团的长期前景则不太确定，这些天来这两家网站展品不多，或许是在努力节约资金。
Groupon股价近期的反弹无疑为来年团购业带来一缕曙光。该公司2011年上市以来，股价最初曾高达每股25美元以上，但到2012年末已经跌至3美元左右的低点。去年，Groupon股价反弹，现在接近10美元水准，公司实现盈利且分析师预计2014年获利将增长逾一倍。
综上所述，在团购行业终将逃离下跌通道之时，谁将是值得关注的团购网站，我最看好美团网和大众点评网，腾讯整合的高朋网从长期看也可能是一个不错的选择。我对拉手网和窝窝团的看法不太乐观，认为其中之一甚至这两家今年年底前可能都不再能够独立运营。
一句话：中国团购行业的洗牌今年可能结束，大众点评网、美团网和高朋网可能成为行业龙头企业，具有长期获利潜力。
**家电巨头美的欲办民营银行**
中国传统家电生产商突然对多元化产生了兴趣，有报道称美的集团(000333.SZ)正在申请成立民营银行。海尔电器(1169.HK)和格力电器(000651.SZ)也都采取了进军非传统市场的类似举措。在我看来这些都是中国比较常见的羊群效应。
家电生产商多元化的紧迫性似乎不大，因为我不认为短期内空调和冰箱等大家电的需求会下降。这和传统零售行业的多元化差别较大，电子产品卖场国美电器(0493.HK)和超市运营商物美商业1025.HK正在面临来自京东商城和1号店等新一代电子商务企业前所未有的挑战。
不过我还是要赞扬这些传统家电生产商，他们的多元化举措显示出创新和扩大业务与获利的愿望，有利于股东。不过我对美的集团开展全新业务的能力还是有质疑的，这与他们的核心生产业务差别很大。
报道援引一名美的集团工作人员称，公司已经递交民营银行申请。中国为了促进金融业自由化，开始民营银行试点。中国目前的银行大多为国有，大多数业务面向其他国有企业，对民间行业的借贷不多。中国希望通过民营银行改变这种局面。
很多企业都对民营银行感兴趣，包括互联网巨头阿里巴巴和腾讯(0700.HK)以及零售商苏宁(002024.SZ)。去年有报道称，格力电器也对进军银行业感兴趣，但其方式是与一家银行合作建立新的民营银行，而不是单干。
海尔也很积极进行多元化，过去两年里进行了一些并购和合作。去年12月，海尔宣布与阿里巴巴合作，阿里巴巴投资30亿元入股海尔在香港的上市企业，双方建立一家合资企业发展大家电的分销渠道。
我曾说过，海尔的做法看起来不错，格力电器与珠海横琴村镇银行的合作看起来没那么令人振奋。海尔选择强力合作伙伴进军核心业务相关的领域，这种策略很明智，与阿里巴巴的合作也是这样。格力电器看起来似乎是进军不熟悉的领域，而且是与小公司联手，成功的希望没那么大。
一句话：美的集团计划进军民营银行业，看起来会有问题，因为缺乏经验，如果该公司获得民营银行牌照，我觉得不会做得非常好。（完）
编译：王凤昌/李富强 发稿：王燕焜/王凤昌
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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