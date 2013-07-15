《阳歌专栏》葛兰素史克遭行贿调查

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**葛兰素史克遭行贿调查**

越来越多针对外资企业的调查可能导致在华跨国企业未来几个月日子不好过，这是我对欧洲制药巨头葛兰素史克(GSK.L)遭到调查得出的结论。这种时而发生的抵制外资企业的行为在中国比较常见，常常发生在开放和迅速扩张之后。我猜测近期针对外资企业的行动可能也意在转移对中国经济突然放缓的注意力，很多中国人突然对未来比较担忧。

媒体报道称，调查人员发现葛兰素史克严重商业贿赂和逃税的证据，而且葛兰素史克的高管也认罪。报道还指出，30名葛兰素史克中国雇员被软禁和监视。

这和三年前澳大利亚矿业企业力拓(RIO.AX)一案有些相似。最终包括一名澳大利亚公民在内的四名力拓高管被判受贿罪和侵犯商业秘密罪，入狱服刑7-14年不等。该案件政治意味较浓，中国和力拓经常就铁矿石价格等问题发生分歧。

显然需要更多信息才能判断葛兰素史克案件是否出于政治原因。以我对制药行业的了解，大型制药企业通过昂贵的礼物和假期等方式促使医生和医院采购其产品的行为很常见。我个人也不赞同这种行为，主要出于道德考虑，但中国以外似乎没有人认为这种销售策略违法。

过去几周，针对外资企业的行动很多。本月初，中国政府对五家外资奶粉生产商展开反垄断调查。这些奶粉企业很多都在接受调查后降价，美赞臣(MJN.N)本周宣布对其产品降价7-15%。

随后的调查涉及约30家制药企业，也是和定价政策相关。葛兰素史克是其中一家。上周，瑞典包装巨头利乐也遭到了反垄断调查。

这些调查看起来没有很强的共同点，不过都是针对外资企业，而且看起来意在让这些企业在中国消费者面前名誉扫地。从这个角度看，此次行动和之前中国政府打击在国内市场过于强大的外资企业的做法类似。预计今年接下来的时间里这种打击行动将继续，因为中国政府需要替罪羊，转移对国内经济和外资企业影响力增强的注意力。

一句话：中国政府正在调查葛兰素史克行贿案，而针对外资企业的调查料持续到年底。

**搜狐和奇虎的搜索联姻好事将成**

两个月前，有消息称搜狐(SOHU.O)寻求出售旗下搜索引擎搜狗，现在看来搜狗可能很快会被出售给奇虎360QIHU.N。如果最新消息属实，奇虎将是这项交易的大赢家，该公司可将旗下搜索服务业务so.com与搜狗合二为一，打造一家在中国搜索市场占四分之一份额的新公司。对于像我这样的科技行业观察人士而言，目睹了搜狐创始人张朝阳自5月初以来不断放出各种信号的情景后，也乐于看到此类消息最终从媒体头版头条消失。

根据各种最新报道，搜狐很快就会最终签署将搜狗出售给奇虎的协议，交易金额将达12亿美元或14亿美元。其中有则消息称，奇虎董事长周鸿祎近期飞往美国会见搜狐首席财务官余楚媛进行最终磋商，奇虎可能将增发30%股票来支付相应对价。报道还称，交易完成后，张朝阳将出任奇虎的联席董事长。

从各自市占率看，这项交易相当有意思，so.com和搜狗目前是中国搜索市场仅次于百度(BIDU.O)的第二和第三大搜索引擎，市占率分别为16%和9%，合并后能打造一家市占率约达25%的企业，可一举成为百度的劲敌。百度在中国搜索市场占有约三分之二的份额。昔日对百度构成如此严峻挑战的企业是谷歌(GOOG.O)，该公司曾在中国市场占有约三分之一的份额，后来因与中国政府在审查政策上的分歧高调退出了中国市场。

从市场估值看，这项交易也很有趣。搜狐目前市值约25亿美元，交易金额相当于其市值的一半左右。搜狐旗下的另一家上市公司畅游(CYOU.O)目前市值约为18亿美元；除此之外，搜狐麾下还拥有门户业务和快速增长的在线游戏业务。粗略算算，便会发现光这四大业务的总值就轻松超过搜狐的市值，意味着该公司股价可能仍有一些较好的上升潜力。

意识到存在这样的上升潜力后，投资者在传出搜狐出售搜狗消息后便稳步地推高搜狐股价，导致该公司股价在过去三个月就上涨近40%。与此同时，奇虎可能叫板百度的消息令投资者十分兴奋，奇虎股价因此一路走高，同期涨幅更是高达80%。

看了过去几个月的各种传言后，我想说的是搜狐和奇虎7月底前最终达成交易的几率相对较高，大约为80%。我之前就曾说过，这一交易对奇虎和搜狐来说都是好事，他们通过合并搜索业务，可打造一家吸引力十足的新搜索公司。

据说张朝阳很难共事，这是交易面临的最大不确定因素。不过，周鸿祎在中国互联网行业的名声也不是很好。如果报道属实，这两人将共同担任合并后的搜索公司董事长，他们可能会在管理公司方面发生冲突，从而令新公司面临一些麻烦。最后，我觉得在此类冲突中获胜的一方会是周鸿祎，而so.com和搜狗合并后的公司则有望在未来两年成长为中国在线搜索市场的重量级企业。

一句话：搜狐可能在月底前达成将搜狗出售给奇虎的交易，这将打造一家可与百度叫板的重量级企业。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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