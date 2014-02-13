《阳歌专栏》光明和蒙牛强化国际联系

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**光明和蒙牛强化国际联系**

在中国政府鼓励受丑闻困扰的乳制品行业进行整合，打造乳品巨头以赢回消费者信心之际，光明乳业(600597.SS)和蒙牛乳业(2319.HK)迅速成为两大有看点的企业。报道称，光明接近入股以色列乳制品企业Tnuva，且获得一家国际机构的最新大规模注资。蒙牛向法国达能定向增发，还被纳入恒生指数成份股。

从投资者的角度看，光明与蒙牛的强项和弱项各不相同。光明看起来更加激进，更有创业精神，进行了一系列大规模跨国并购，包括出资超过10亿美元收购英国麦片生产商Weetabix。但光明受到政治的影响比较严重，可能无法总是作出最谨慎的商业决策。蒙牛看起来更加保守，选择了达能这样一家不错的外资合作伙伴。但蒙牛被国企中粮控股，很多方面受控于北京当局。

去年9月，有报道称光明正在初步洽购Tnuva控股股权，规模可能高达16亿美元。最新的报道称，双方的谈判已经进入深入阶段，聘请花旗(C.N)担任并购顾问，并购给Tnuva的估值可能高达26亿美元。从战略角度考虑，该并购看似不错，因为Tnuva和Weetabix一样在其本土市场是知名健康品牌，在光明的帮助下有可能进军中国和其他国际市场。

媒体还报道称，光明正在将所有乳制品业务整合到荷斯坦牧业中，而海外投资机构RRJCapital已经同意向该公司投入15亿元人民币。光明将持有荷斯坦牧业55%股权，其余股权由RRJ Capital持有。

报道称，达能将出资4.86亿欧元增持蒙牛，定向增发完成后达能持有的蒙牛股份将接近10%。去年5月，达能与蒙牛宣布成立合资企业，达能当时获得4%的蒙牛股份。达能当时称，如果合作顺利，将增持蒙牛，此次增持意味着双方的合作很愉快。香港交易所宣布，下月起将蒙牛纳入恒生指数。

蒙牛和光明迅速成为中国乳制品行业整合的领军企业，对希望投资中国乳制品行业的投资者来说是很好的投资标的。但不好的是政治对两家企业都有影响，而且将来出现食品安全丑闻的风险也一直存在。但两家企业都表现出自律的愿望，因此食品安全风险相对不大。

一句话：光明和蒙牛近期的动作显示这两家企业很可能成为中国乳制品行业整合的领军者，不过两者也都存在来自政治面的风险。

**微信与中国联通、王府井联手**

很多人都将腾讯(0700.HK)微信的崛起和2010年新浪(SINA.O)微博的爆发相提并论。新浪迄今还难以从新浪微博中赚到钱，但腾讯却从微信中获得了更大的成功。报道称，微信近期与王府井(600859.SS)及中国联通(0762.HK)(CHU.N)建立了商业合作。我很敬重新浪，但新浪赚钱的技巧不如腾讯。

王府井是中国知名百货运营商，根据合作协议，微信用户可以通过微信帐户直接为购物进行支付。王府井将在微信上运营一个公众平台，微信用户可以查询和购买其产品。这将给电子商务巨头阿里巴巴敲响警钟。

我不太了解王府井，假定该公司大部分的业务在北京。该公司所处的行业是非常成熟的百货业，在当今的电子商务和专卖店时代，前景可能没那么好。但是微信与王府井的合作仍给其他实体零售商树立了榜样，可能很快给腾讯带来新的重要收入渠道。

我上周提到了微信红包，800万微信用户因为该活动绑定了他们的银行卡。虽然腾讯没有获得任何收入，但获得了大规模的用户基础，他们更加可能通过微信购物。他们中的很多人可能成为微信与王府井合作的用户。

报道称，中国联通正在与腾讯协商扩大与微信的合作。去年双方在广东省进行了一个试点项目，中国联通为微信用户定制了一款微信沃卡，最初取得了正面的效果，但报道称微信沃卡随后遇到了一些问题。总之双方对合作很满意，正在商讨扩大合作范围。

过去两年里，新浪也在试图通过多项合作将新浪微博商业化，包括去年向阿里巴巴卖出少量新浪微博股权。我认为腾讯通过一系列创新性的合作，令微信的商业化进展相比之下要快得多。新浪似乎意识到新浪微博的势头正在迅速下降，因此剥离新浪微博单独赴美上市计划的紧迫性更强。我建议新浪尽快让新浪微博上市，因为新浪微博的发展势头可能不如微信。

一句话：微信与王府井合作，并计划扩大与中国联通的合作，其商业化正在加速，进一步盖过新浪微博的势头。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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