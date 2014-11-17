《阳歌专栏》如家从去哪儿网下架产品

**如家从去哪儿网下架产品**

一句话：如家从去哪儿网下架产品，可能给去哪儿网带来短期损失，其开放平台商业模式容易出现这样的问题。

报导称，经济型连锁酒店集团如家HMIN.O将其酒店产品从去哪儿网QUNR.O全部下架。消息如果是真实的，失去这样的大客户将对去哪儿网造成很大冲击。携程网(CTRP.O)近期也从去哪儿网下架产品，但原因和如家不同。

此事凸显去哪儿网为第三方商家提供开放平台的商业模式与直接销售客房和机票等产品的传统旅游网站相比，更容易出现问题。

报导并未对去哪儿网的股票构成多大影响，该公司股价周五上涨了1.1%，目前比大约一年前的IPO价格高75%，尽管仍处于大幅亏损的状态。未来几个月，这样的报导料缓慢地对去哪儿网股价造成拖累。近期上市的中国互联网股票今年涨幅很大，2015年料出现整体回调。

报导称，如家将酒店产品从去哪儿网下架的原因是去哪儿网以低于协议的价格售卖如家酒店产品。实际上不只是如家面临这样的问题。旅游行业竞争激烈，一些公司为了提供低价，不惜牺牲部分佣金。如家不满的原因是这样的行为打乱了公司价格体系。

我看到去哪儿网上仍有一些如家酒店产品。我猜测如家正在悄悄要求所有经销商从去哪儿网上下架产品。去哪儿网将失去如家这样一个大客户，显然不是什么好事。

我确信去哪儿网会试图解决问题，因为不想失去这样一个重要的客户。但由于其商业模式的复杂性，这并容易操作，去哪儿网对第三方商家提供的价格控制力有限。

两个月前，携程网将全部酒店产品从去哪儿网下架。这样的结果并不出人意料，因为两家公司是直接的竞争对手，而近期两家公司的一系列合作有出问题的迹象。携程网称，去哪儿网让支付更高价格的商家获得更好的搜索结果显示位置。

这些问题表明去哪儿网的开放平台商业模式容易出现问题，一些来自于去哪儿网自己，一些来自于第三方商家的把戏。当问题发生时，去哪儿网必须迅速采取行动进行解决，因为失去如家这样的重要客户可能严重影响其长期形象。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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