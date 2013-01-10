《阳歌专栏》汇丰出售平安股份受挫

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**汇丰出售平安股份受挫**

本周，汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)出售平安保险(601318.SS)(2318.HK)股份受挫，凸显在涉及重要中资公司的交易中政治所能产生的巨大作用。尤其引人关注的是，这宗交易显示政治高层的行动可能令投资者迅速蒙受数十亿美元损失。这宗交易益发可能夭折的预期令平安股价大幅下挫。有关该交易可能失败的消息出来后，在香港上市的平安保险股票本周初下跌了逾6%，尽管随后收复了部分失地。

在深入讨论之前，先快速看一下这宗交易的背景情况。去年12月，汇丰控股宣布以94亿美元向泰国正大集团出售所长期持有的平安保险股份。这个消息对平安并非好事，失去汇控这类顶级投资者，换来知名度偏低的买家，绝对不是很正面。然而，汇控和平安能够为这个巨额交易找到接手的投资者，这一事实有助于维持投资者信心，并支持平安的股价。

然而，本周开始，有消息称为这宗交易提供大部分融资的中国国家开发银行正在重新审核这笔贷款。有传言称，正大集团联合了一家主要中国投资者，后者利用其与国开行驻香港分支机构的关系，确保获得融资贷款。

现在，国开行北京总部的官员看似已经了解到香港分支的这层关系，开始对贷款进行更严格的审核，并决定撤回贷款。再来看最新发展，媒体目前的报道称中国保监会将因项目缺乏融资而否决这项交易。不过，汇控和平安方面表示交易仍在推进中。

那么究竟发生了什么？我只能凭借自己在中国多年来的经验和听到的消息做个猜想，我并不了解任何内情。汇控可能找不到接手平安股份的买家，这迫使平安动用关系网创造一个买家。平安确实找到了一个中国实体运作这项交易，利用国开行的资金为该交易提供支持，正大集团则在前台扮演正式买家的身份。

平安所做的这一切很可能并未听取北京官方的意见，北京方面的银行高层和官员了解到相关情况后可能感到很不安，迅速出手阻止国开行的融资计划。我要再次重申，以上完全都是我的猜测。

最后，唯一真正重要的事实是，这宗交易很可能夭折，这将对平安长期股价走势造成负面影响，因为此事凸显没有哪家主要的全球机构投资者想买入平安股份。我此前曾经说过，中国保险业者目前不是合适的投资对象，因其持有风险投资。而且，平安是这个行业中最积极行动的公司，很可能在这方面的风险最高。

最后，此类交易的重要信息是看谁将为交易提供融资。如果主要资金来自中资银行，则意味着可能存在政治因素，投资者在考虑交易的较长期成功前景时，应该将这个因素纳入考量范围。

一句话：汇控出售平安股份的最新进展反映了中国政治在此类交易中所起到的巨大作用，给少数权益股东平添风险。

**小米迅速成长 中兴另辟蹊径**

手机行业两则消息显示，后来者小米迅速增长，而中兴通讯(0763.HK)另辟蹊径开拓海外业务。两则消息的共同点是都凸显出智能手机行业的迅速变革，一家手机厂商从创立到辉煌再到衰落的过程可能就发生在很短的时间内。

小米2011年夏天推出首款手机，表现卓越而价格相对可接受，目前仍处于从创立到辉煌的发展阶段。该公司一名高管曾表示，去年小米售出约720万部智能手机，以小米手机1和1S为主，并实现126亿元人民币（合20亿美元左右）收入，每部手机售价约1,750元。该公司的第二代手机小米手机2刚刚上市，销量已经突破100万部。这在很大程度受益于小米科技联合创始人雷军高超的市场营销手法。

这些数据看起来确实不错，不过上个月苹果(AAPL.O)的iPhone 5手机在大陆上市仅一周的时间里就卖出了超过200万部。小米在产品研发和市场营销上做得相对不错，并意识到如果想继续高速增长，就需要开发精通互联网的年轻粉丝以外的用户。因此，小米计划今年开始进入传统零售店，而不是像最初那样通过互联网销售大部分产品。小米还暗示，可能开始开拓香港和台湾等与大陆类似的市场。

我预计小米今年的营收至少将翻番至超过40亿美元，甚至可能达到50-60亿美元的水平。如果小米的营收不能翻番，很多投资者可能很快失去兴趣。

消息称，中兴通讯与澳大利亚Telstra(TLS.AX)合作开发一款看起来专门针对老年人的智能手机。手机生产商与电信服务商紧密合作屡见不鲜，不过中兴通讯强调合作的深度，确实看起来有些不寻常。

根据声明，Telstra与中兴通讯在手机设计上紧密合作，而通常情况下，电信服务商只是对手机生产商的现有机型进行微小改动以适应其网络和服务。这种合作方式无疑会吸引想满足特定客户需求的电信服务商。唯一的问题是，如果每个电信服务商都想要订制机型，可能导致人力需求大幅增加，因此无法真正规模化。不过我仍要称赞中兴的尝试，如果中兴通讯想成为全球巨头并扭转下滑趋势，确实需要寻找差异化道路。

一句话：小米今年的营收至少要翻番，否则投资者可能失去兴趣；中兴通讯与Telstra的合作是一种创新，但是潜力有限。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：程芳

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