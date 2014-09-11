《阳歌专栏》华为开展内部反腐或弄巧成拙

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**华为开展内部反腐或弄巧成拙**

如果中国通讯设备巨头华为努力让外界确信其与北京当局并无密切关系，该公司最新开展的内部反腐行动无疑是一个糟糕的战略举措。当然，我这么说也略显轻率，毕竟任何好企业都应该对内部腐败保持警惕。但是，从公众的认知来看，这次华为进行的内部反腐与中国政府两年来掀起的反腐浪潮颇有类似之处。

如果我是华为的一名高管，我无疑会担心此时启动内部反腐将令人认为华为领受了北京当局的指令，或至少是遵照了北京当局的号召。华为要宣传这种廉洁形象实际却是个错误的做法，毕竟华为急于让外界确信其独立私营企业的身份，且公司运营完全基于商业考量而非政治因素。

据媒体报导，华为在反腐大会上披露，百名左右涉嫌腐败的华为员工中，大部分为内部坦白，一些主动申报的员工也被内部处罚；数名被查出来的问题员工已被移交司法处理。这次反腐实际上是华为企业BG今年7月启动的。到目前为止，腐败案件涉及的金额已超过1亿元。报导援引消息人士的话称，经销商为及时拿货、争取更多折扣等，主动向相关华为员工行贿；有员工视“好处费”为“潜规则”，甚至主动索贿。

商业贿赂在中国很常见，常有制造商向客户行贿的事件发生。收受贿赂的经销商会订购更多产品，并更卖力地进行销售。无论贿赂资金流向哪一方，这种商业贿赂行为在中国司空见惯，是当地商业文化的一部分。

英国制药厂商葛兰素史克(GSK.L)即因此在去年招来大麻烦，中国分支多名高管受到商业贿赂指控。葛兰素史克一名内部人士举报了中国业务分支以向医务人员行贿方式推销药品。这起案件还没有公布最终结果，葛兰素史克中国企业负责人已经被限制离境。

葛兰素史克的案子从一个角度说明了我最初的观点，也就是说华为推行内部反腐与中国政府的反腐运动在时间上高度一致，绝非巧合。葛兰素史克是在中国反腐运动中倒下的为数不多的外企之一，这场反腐运动的主要目标是在中国的国企方面，比如中石油(0857.HK)(601857.SS)和华润。

北京当局看似决心铲除国企腐败，但是中国大多数私营企业却没有跟进开展内部反腐。这可能是因为腐败在私营企业内部并非如其在国企内那么严重。私营企业也比国企更加独立，很少唯中央政府马首是瞻。

虽然华为自行开展了内部反腐，但这个行动却令其看似追随着中央政府的指令。欧美国家政府怀疑华为与中国当局有紧密联系，因此这时候华为给人留下这个印象不是件好事。在极端情况下，美国政府甚至禁止所有美国电信企业进口华为生产的设备，唯恐华为被中国政府利用从事间谍活动。

中国私营企业也涉及到与大型国企商业类似的贿赂问题，因此华为能够发起内部反腐或许值得欣赏。但是，从公关角度来看，这次内部反腐的时机和高调行事让我感到这是个错误，只会进一步让人怀疑华为确实与北京当局有紧密的关系。

一句话：华为的内部反腐行动可能是个聪明的商业举措，但是其开展的时机给人的印象是该公司接受了中央政府的指令，即使华为对此矢口否认。

**携程网、去哪儿网分道扬镳**

报导称，携程网(CTRP.O)正式从去哪儿网QUNR.O下架酒店产品，双方接近达成的合作泡汤。两家公司无法合作可能对所有人都是最好的结果，因为即使两家公司合并，前路也将坎坷。下架酒店产品的原因是携程认为去哪儿网不再是中立的第三方。

两家公司的业务模式不同，非常有互补性。携程网的业务模式和全球大多数竞争对手类似，直接与酒店谈判价格，然后在网上出售酒店产品，获取佣金。去哪儿网则是为第三方商家提供平台，因此去哪儿网上同样的酒店可能有不同的价格，携程只是报价的商家之一。

携程称，去哪儿网向支付额外费用的商家提供优先排序。我不知道情况是否如携程所言，不过去哪儿网的母公司百度(BIDU.O)是这么做的。

在两家公司的关系密切时，携程可能希望获得类似的优先待遇，但却以失望告终。投资者似乎对此有些担忧，携程的股价一度下跌2.2%，最终收低近1%。去哪儿网则一度下挫3.4%，最终收低1.2%。

4月出现两家公司可能合并的消息。但谈判随后搁浅，原因不明，估计可能是控制权问题。百度可能希望控制合并后的企业；但携程管理层可能也希望获得控制权，因认为携程经验更加丰富，获利能力更强。

失去携程显然不利于去哪儿网实现盈利。去哪儿网二季度净亏损扩大近10倍至6,800万美元，营收增速大幅下降至127%。携程给去哪儿网带来的佣金可能不多，但估计也会给去哪儿网的季度营收带来100-200万美元的影响。

分手可能对大家都好。去哪儿网显然拥有很多长期生存所需的资源，因为母公司百度资金实力雄厚，去哪儿网自己也拥有约2亿美元现金。两家公司合并可能也很难通过中国政府的反垄断审查，两家公司分道扬镳将确保该领域的竞争性。

一句话：携程网从去哪儿网下架酒店产品，标志着两家公司正式分道扬镳，短期内可能对去哪儿网构成一些影响，但对该行业的长期前景有利。（完）编译：王凤昌/李富强 发稿：王燕焜/王凤昌《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。