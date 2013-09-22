《阳歌专栏》华为和小米中秋节都没闲着

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**华为和小米中秋节都没闲着**

当多数中国人享受中秋三天小长假时，华为却在荷兰举办了一场全球IT论坛。华为企业业务总裁徐文伟还用微博造势，这看似是华为让世界相信自己是一家全球公司，而非另一个“中国制造”廉价品企业的最新举措。与此同时，小米科技的雷军也在中秋假期发布言论，暗示小米科技正在研发自己的移动操作系统（OS），未来可能与谷歌(GOOG.O)、苹果(AAPL.O)以及微软(MSFT.O)的OS一决高下。

就在中秋节开始前，华为上周三在阿姆斯特丹召开了华为IT领导人论坛，徐文伟现身论坛。华为希望提升企业业务，改变以往仅服务移动运营商的网络设备企业的单一形象。

徐文伟在个人微博上发帖称，全球逾120名企业首席信息官（CIO）参会，同时在网络上播发论坛情况。徐文伟发布的多数内容事关推销，论坛举办日期恰逢中秋节、举办地为国际城市，这似乎明显有弦外之音。有关论坛时间和地点的决定似乎是华为进一步向全世界表明：自己是一家国际性企业，而非北京当局刺探情报的代理。美国去年决定给华为的产品下逐客令，华为正在努力攻取西欧市场。

今年稍早些时候，华为还宣布在英国进行一连串重要投资，这里是华为历史最久、也是最赚钱的海外市场之一。我赞成华为发起的提升自身全球形象的活动，这不仅包括全球投资和举办活动，还包括雇佣更多外国人士进入公司管理层，以及邀请更多外国企业参与活动。如果华为坚持这方面的努力，最终可能会成功消除外界对自身的疑虑。

再来看看小米科技创始人雷军的言论。最近有传言称这家公司在研发自己的移动OS，未来可能加入与谷歌、苹果以及微软OS的竞争。小米科技对此既未证实也没有否认，但是雷军在其最新微博发帖中似乎暗示该产品可能正在研发中。

实际上，上述发帖是转发小米科技的一名资深工程师的帖子，后者表示中国本土OS好像很受欢迎，同时也质疑多数这些OS是否确实是本土出品。他的想法似乎是指很多所谓中国本土OS实际上仅仅是安卓（Android）系统的变体。

雷军在微博中大体上是重复了该工程师的想法，同时也暗示中国企业尚未推出真正原汁原味的本土产品。开发这样的OS无疑是符合小米科技创造自己产品生态系统的大战略，其中设想将智能手机、智能电视和平板电脑实现互联互通。这些带有暗示性内容的发帖已经成了雷军的标准的营销策略，小米科技可能在明年某个时间正式宣布推出自己的OS。

一句话：华为在欧洲举办的论坛是其提升全球企业形象的努力之一，小米科技最新言论暗示可能在明年推出自主研发的移动操作系统。

**中国发布新规促光伏产业复苏**

中国工信部上周发布《光伏制造行业规范条件》，严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目，这是推动全球光伏产业复苏的一大重要举措。此类政府牵头的举措从短期看是不错的解决方案，能够遏制新增产能供应，从而令因供应过剩在过去两年多大跌的光伏产品价格企稳。

但从长远看，中国需要改变光伏国企心态，教导这些企业基于商业因素做决定，而不是盲目地应对政府目标，这样才能从根本上解决问题。光伏产业当前危机与众多规模较小的企业有很大的关系，而这些小企业又隶属于国企。

光伏行业快速壮大，是中国改革时期出现的一种典型模式，即政府设定的目标通常会引导各个领域为求增长大规模发展。此前的例子从钢铁到汽车，从电视到芯片不一而足。

由于最终出现产能过剩，此类发展通常以大规模工厂倒闭收场，对中国及全球市场造成严重破坏，并导致数以十亿美元计的投资损失。

光伏产业就是这样的典型案例之一。在政府推出的低息贷款、税收优惠等政策扶持下，中国光伏产业快速发展。结果是，中国光伏企业在过去五年取代西方竞争对手，成为该行业的主导力量，如今已在全球市场占据高达80%的份额。

在发展最盛时期，各类光伏产品企业数量大约有400家。根据各种预估，中国的光伏产能在过去五年增长了10倍。受如此迅猛的发展势头影响，全球光伏产业从2011年开始下滑，光伏产品价格此后下跌逾50%，而仅去年的跌幅就达20%。

在这场危机中，许多西方企业纷纷破产，中国光伏产业老大尚德电力旗下的无锡尚德也于今年早些时候破产。在许多大型企业引起关注的同时，多数规模较小的企业也纷纷退出市场，一位行业高管预测，中国光伏企业数量已从之前的400家，减至150家左右。

为了推动光伏产业长期持续增长，工信部上周发布光伏制造行业规范条件，严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目。在以市场为导向的国家，没有企业会进入一个基本面仍十分疲软的领域，因此也就不需要这样的规范。

但在中国，商业因素通常让位于政治因素，国企经常按照政府的优先任务或指示建设几无成功几率的产能。工信部发布的新规应该受到赞许。这项规范严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目，可令光伏行业最终企稳。但从长远看，中国政府需要教导国企加入政府项目时要有商业意识，同时还要在决定中排除政治因素。

一句话：工信部发布新规严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目，是推动光伏产业复苏的首个重大利好举措，接下来应当教导国有光伏企业按照市场原则发展。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：王燕焜/王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。