《阳歌专栏》华为和中兴“创业易守成难”

**华为和中兴“创业易守成难”**

我对科技行业的追踪报道已经持续十多年，看到很多大公司起起伏伏，现在已经没什么能真正让我大感意外，尤其是手机行业，这一行业的两年就已经相当于永远。这似乎令我适合聊聊智能手机市场的最新数据。根据行业追踪公司IDC的数据，华为异军突起，成为全球第三大智能手机制造商。同时，中国另一家后起之秀——中兴通讯也强化了自己国际排名第五的位置。这意味着中国企业在全球智能手机市场TOP 5中中已经占据两席。去年第四季度，华为和中兴通讯共同拥有约9.2%的全球市场份额，高于一年前的7.5%。

华为和中兴通讯曾是中国最有前途的两家电信企业，凭借电信网络设备的强劲增长而崛起为全球巨擘。他们凭借性价比相对较高的产品迅速吸引到电信设备买家。后者通常从爱立信(ERICb.ST)、阿尔卡特-朗讯(ERICb.ST)等西方知名品牌购买多数网络产品。

但是，华为和中兴都发现部分业务在过去两年里大幅放缓，这部分归因于全球经济普遍走软，同时西方国家出于安全考虑作出的政治排斥也不可忽视。为抵消业务增长放缓的影响，中兴和华为先后投入大量资源开发智能手机。智能手机与传统电信网络设备业务相比争议较少，并因移动互联的快速增长而拥有更大的发展潜力。

跻身世界五大手机厂商之后，华为和中兴面临着一个重大问题，即他们能否保住自己的地位。在我看来，最可能的结果是，这两家公司在智能手机市场闪耀一两年，随后迅速枯萎，最终成为明日黄花。

我或许可以将华为和中兴与摩托罗拉和诺基亚NOK1V.HE等昔日巨擘相比。后两者都曾在手机行业称霸逾十年，而当其未能认清并开发出符合最新市场潮流的产品时，最终不免双双陷入困境。 我甚至可以将华为和中兴比作没那么成功的HTC(2498.TW)。这家台湾企业是最早认识到智能手机重要性的业者之一。

HTC率先涉足智能手机行业，这支撑其跻身全球前五并在全球舞台昙花一现。这种声誉只是暂时的，现在的HTC已经举步维艰。事实上，华为跻身前五很大程度是夺取了HTC的份额，后者在最新季度排名中正式跌出前五名。

摩托罗拉、诺基亚乃至HTC的迅速崛起有赖其创新能力，以及快速认知市场趋势的能力，但在华为和中兴通讯身上还没有看到这些素质，至少现在还没有。相反，这两家中国企业的崛起很大程度上是基于中国企业都很擅长的事情：生产性价比高的产品。

更重要的是，华为和中兴的智能手机业务都在大肆赔钱，它们为获取全球市场份额而牺牲了利润。这种战略至少是中兴通讯2012年大规模亏损的部分原因。不过，该公司近期表示，今年第一季度或将实现扭亏。

最后，华为和中兴通讯其中之一，或两者也仍有可能从一个低成本制造商转型为为一个创新者，并能在未来几年里保持全球前五的位置。但我认为，两家企业都会很快意识到，打入前五比守住前五要容易得多。如果在2014年中期以前，甚至在更早的时间，这两家公司或者其中一个跌出前五，都不会让我感到意外。

一句话：华为和中兴不太可能长期保持全球前五的位置，他们双双或者其中之一很可能在明年中期前跌出前五。

**短信业务风光不再**

有关短信发送量的新政府数据凸显该业务的迅速下滑，迫使中国电信巨头们寻找替代营收来源，该业务一度为他们贡献大量现金。数据也给中国移动(0941.HK)(CHL.N)和腾讯(0700.HK)之间的口水战带来了一些新的视角。

首先来看看最新数据。新的统计数据显示，2012年中国短信发送量同比增长仅2.1%，至接近9,000亿条。一篇报道根据去年中国手机用户增长11%来计算，发现人均短信发送量实际下滑了9%左右。

实际上，对于中国三大电信巨头--中国移动、中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)来说，这一势头在至少过去两年已出现。过去10年里，短信业务的增长多数情况下都是强劲的两位数。2011年，中国移动短信发送量仅小幅增加。中国移动将于3月公布2012年业绩，如果该公司报告短信业务量实际出现下滑也不足为奇。短信业务的营收数额仍很大，约占中国移动去年5,280亿元营收的9%左右。

行业观察人士都知道，偷走短信业务的是新一代移动应用程序，包括新浪(SINA.O)微博和腾讯微信。新浪微博目前拥有超过3.5亿注册用户，很多都使用手机登陆；微信虽然只推出两年，其用户数量也有3亿左右。

我个人就是行业发展的良好实例。今年早些时候，我在手机上装了微信，一年前我在手机上装了一个类似的应用WhatsApp，现在我一半的信息都通过这两个平台发送。这两个平台不仅比传统的短信便宜很多，而且功能更好，能查看历史对话记录，并发送照片和视频等。

短信用户使用其他平台导致三大电信巨头失去巨大的业务机会。很大程度上，失去业务也反映出这三家国企行动缓慢和缺乏创新。

中国移动意识到正在迅速丧失这个重要营收来源，因此上个月指责腾讯更像是个电信运营商，两家公司低调展开谈判，我猜测两家公司最终将达成营收分享协议。估计未来两年短信业务将加速下滑，到2015年，短信业务占中国移动总营收的比例或降至5%甚至更少。同时，预计腾讯和新浪等企业的市场份额进一步扩大，尽管少不了三大电信巨头的一些强力阻挠。

一句话：今年短信业务将由增长停滞演变为迅速下滑，迫使中国三大电信巨头与新浪和腾讯等企业合作。（完）

编译：靳怡雯/李富强 发稿：王凤昌/程芳

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