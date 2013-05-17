《阳歌专栏》华为与中兴在欧盟再次遇阻

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**华为与中兴在欧盟再次遇阻**
我尽量避免在本周谈论中国与欧洲关于电信设备的贸易纠纷，但一点也不提又有些说不过去。本文将先以这场纠纷背后推手这个不太明显的话题谈起，然后再谈涉及的各种详情及可能引发的后果。
简而言之，我也不确定这场最新纠纷的幕后推手是谁。欧盟本周发出正式警告称，已启动对中国政府向本国电信设备制造商提供不公正支持的调查，调查主要针对华为和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)的电信设备产品。过去五年，这两家公司大举挺近国际市场，华为则在英国、荷兰等多数欧洲市场取得不俗的成绩。
华为和中兴的崛起，几乎完全建立在欧洲竞争对手衰落的基础上，首当其冲的有瑞典的爱立信(ERICb.ST)、法国的阿尔卡特-朗讯ALUA.PA、以及芬兰和德国合资企业诺基亚西门子网络。因此，有人可能认为这些企业是欧盟调查的幕后推动力量，原因是他们的大量业务正流失给中国竞争对手，而后者目前在欧洲市场控制着约四分之一的份额。
但这些欧洲企业称他们强烈反对这一调查，我个人也认为情况确实如此。这些企业反对的原因很简单，即他们担心华为和中兴在欧洲遭到任何限制，都可能引发中国政府采取报复举动，而如今又恰逢中国准备授出数百亿美元4G无线网络建设合约之际。欧盟宣布调查消息后，中国政府立即表示强烈反对，甚至还威胁称会采取报复行动。
这就将话题引到了本文开头提到的问题上，即谁才是这起最新贸易纠纷的幕后推手。我怀疑真正推动此事的是欧洲的政客，这些人对中国政府大规模出资扶持重点发展行业感到厌烦。
中国政府的支持的确令本土企业获得不公正的优势，导致欧洲的电信设备行业受到伤害。最近几周，欧洲具有同等重要性的光伏行业也出现了类似情况，欧盟对中国政府向本土光伏企业提供不公正支持进行调查，这种支持已令许多西方光伏企业濒临破产。
今年早些时候，欧盟贸易执委卡瑞德古特（Karel de Gucht）采取出乎意料的举措，公开要求华为将欧洲产品售价提高29%，并要求欧洲企业在中国电信设备市场获得至少30%的份额，由此可对欧盟的心态进行难得一见的窥探。这似乎表明欧洲政府官员对本地企业面临的困境日感担忧，特别是对于阿尔卡特-朗讯等企业的严重亏损问题。
中国方面已采取措施试图谈判解决问题，但仍是按照惯例等问题演变成危机后再提出谈判。本次纠纷的很多问题以及类似争端都根植于中国的体制，因此对于中欧能否就此事达成解决方案我并不是很乐观，而该问题最终则会令所有人都受影响。
一句话：中国与欧洲电信设备纠纷的幕后推手很可能是欧盟的政客，此事不大可能得到解决，最终或许会演变成贸易战。
**腾讯、沃尔玛出新招**
腾讯(0700.HK)和沃尔玛(WMT.N)正在给中国电子商务大战继续增温，这一竞争正迅速演化为谁更能烧钱。两家公司的新举措看起来都耗资巨大，特别是腾讯推出的速递服务。而沃尔玛旗下的1号店推出自有服装品牌也耗资不菲。
目前的趋势有些令人担忧，因为这意味着持续约两年的电商价格战短期内不会缓解。主要的问题是投资者看好电商概念，愿意投入巨资，尽管大多数电商目前都在亏钱。
媒体报道，腾讯旗下的易迅网将在成都、济南等地新建10余个仓储配送基地，并将推出两小时送达物流服务。这种服务无疑需要腾讯进行大量投资。
一周前，京东商城宣布在北京试运行“极速达”配送服务，将某些订单配送服务的时间缩短至三个小时甚至更短。如此迅速的物流服务不只会对其他电商施加压力，也会对传统零售商构成挑战，可以立即拿到所购商品原本是传统零售商相比电商的主要优势之一，网上购物往往需一天或者好几天才能到货。
媒体报道，电商1号店计划推出自有服装品牌“Bestluck”。自有品牌在西方零售商比较常见，不过大多数中国电商仍以第三方供应商产品为主。沃尔玛可能对一号店给予了巨大支持，沃尔玛在其实体店和网店中已经将服装作为重要的产品线。
此举也会对其他电商构成压力，不过大家都明白，如果操作得好，长期会盈利，不过开始和发展的过程都非常消耗资金。
未来几个月，其他大型电商或许也会推出类似的快递和自有品牌举措，各家企业都将进行大规模支出，令竞争继续白热化，直到一些巨头被迫退出市场、与竞争对手合并或资金耗尽。
一句话：腾讯和沃尔玛的新举措将迫使竞争对手如法炮制，推高大家的支出，中国电商大战继续白热化。（完）
编译：侯雪萍/李富强 发稿：张家伟/王燕焜
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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