《阳歌专栏》华为和中兴通讯掀起聘用外籍员工热潮

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点） -

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**华为和中兴通讯掀起聘用外籍员工热潮**

有消息称，中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)正在从黑莓(BB.TO)和摩托罗拉移动挖人。另有报导称，华为正在欧洲展开新一轮招聘，计划增聘数千员工以满足该市场需求。看到这两则消息，我的感觉是这两家公司不仅寻求引进外国技术，而且还试图引入外籍人才，从而让公司看起来更有国际范儿。

依我之见，这样的策略看起来很不错，对华为和中兴通讯的国际化肯定会有帮助。过去五年，华为为其中高层招纳了许多非中国面孔的人才，但从我认识的大多数人来看，中兴通讯基本上仍以中国员工为主。

在像电信这样的敏感行业，对于华为和中兴通讯涉足的市场，形象是形成公众舆论的关键元素。在美国和欧洲市场，这两家公司均被视为怀疑对象，通常被认为是有政府背景的企业。鉴于华为已经聘用了许多外籍员工，而中兴通讯如今也颇受欧美专业人士赏识，由此可以看出聘用更多外籍员工，有助于改变前述看法。

先来看看中兴通讯从黑莓和摩托罗拉挖人的消息。对于不了解黑莓和摩托罗拉的人而言，黑莓可是智能手机领域的先锋，但如今却在为生存挣扎；摩托罗拉昔日也是手机领域的领军企业，过去五年则一直处于艰难境况，如今已被联想(0992.HK)收购。

有报导援引未具名消息人士称，中兴通讯人力资源部组建特别小组，专门负责从黑莓和摩托罗拉挖人。迄今为止，该特别小组仅招聘到大约20人，但目标是在接下来几个月加大力度继续挖人。

此外，还有报导称，华为计划在欧洲再招5,500人，以满足日益增长的欧洲业务需求。该公司一位高层在采访时对招聘计划进行了介绍，称招聘计划包括让华为欧洲研发团队的人力在未来三年后翻一番。华为目前在欧洲的员工人数为7,700人，这样的人力规模虽然挺大，但仍只占15万总员工人数的一小部分。

虽然华为在欧洲市场肯定会需要更多员工，但我对市场增长是该公司增聘人手的主要原因却略表怀疑。华为去年在欧洲、中东、非洲市场的销售额相当大，达到136亿美元，但增幅却只有9.4%。

因此，这轮招聘几乎可以肯定带有政治诉求，为明智举动。去年华为在英国也采取了一些重大举措，旨在提升自身形象，表明其是优秀的企业公民和全球化公司。华为在当地之所以这么做，起因是一些英国政客像美国一样，对该公司表示担忧。美国出于安全考虑，禁止销售华为和中兴通讯的网络设备产品。

正如我在本文开头所言，华为和中兴通讯的这些招聘举动乃明智之举，不仅有助于他们引入专业技术，还能提升公司形象。当然，在两家公司努力让这些西方新员工融入他们非常中国化的文化中时，可能会出现文化冲突。但如果他们能够这么做，那么这些新一代的员工很快就能变化洋面孔，而这正是每家企业在形象国际化方面所需要的。

一句话：华为和中兴通讯聘用外籍员工似乎是明智之举，两家公司在西方市场面临认可困境之际，此举不仅能引入新技术，还有助于他们的形象国际化。

**中投前高管余斌自立门户**

数周前刚有消息称多位民营大佬在上海创建一家大型基金公司，眼下又有报导称一位顶尖基金经理准备自立门户，成立一家基金公司，他就是中投(CIC)前高管余斌。余斌是过去十年崛起的新一代中国基金经理人，他们往往有海外背景，不仅在西方接受教育，同时也有效力于全球大型基金公司和投行的经历。

中投在全球投资领域并非绝对一流，这就意味着余斌或许要努力吸引投资者。去年，中投的全球投资回报率超过8%，远低于标普500指数和纳斯达克指数30%-40%的涨幅。但余斌的政府人脉应该至少会让部分投资者认为，他在中国容易有不错的投资机会。

最新报导称，余斌今年早些时候因个人原因从中投公司辞职。他将继续留在北京，他创立的基金将专注投资中国地区股票，偏重长期投资，押注那些预计价格会上涨的股票。此外，报导没有提供其他细节，说明这家基金公司依然处于早期阶段，可能最早要到明年才能正式亮相。

余斌的资历跟很多当前自立门户的中国基金经理人相像。他们多数年龄在35-40多岁之间，在西方呆了很多时间，并在西方企业工作过。余斌曾在美国哥伦比亚大学和布兰代斯大学就读，2009年加入中投前，他曾在纽约一间基金管理公司和麦肯锡工作。

数周前，多名中国民营企业大佬宣布成立一家基金公司--注册资本高达500亿元的中国民生投资股份有限公司，其中很多创始人来自中国民生银行。

中国新近崛起的两家私募股权基金上周成为媒体头条。当时，中粮集团中粮肉食投资有限公司与厚朴基金和博裕资本等联合组成的财团6日宣布结成战略合作伙伴。中国最近几年崛起的其他大型私募股权基金包括复星国际(Fosun International)和中信资本。

每个基金经理都有自己的策略，但很多人都遵循类似的模式，即从外国投资者手中筹钱，然后将其中的绝大部分投入中国市场。余斌的方法看似也是这样，很可能利用他的政府人脉，给予其进入中国内地股市的某些权限。目前，多数外资仍不能直接投资中国股市。

至于余斌或者说其他自立门户的经理人的成功的机率，我们不得不拭目以待，再给予评判。基金管理业不乏能人，但很少有人能像巴菲特那样创造出业绩持续跑赢市场的表现。我不认为余斌能成为下一个巴菲特，但他的人脉或许可以让他接触到一些内幕消息和有吸引力的投资。

一句话：由余斌创建的新公司是面向西方投资者的新一代基金公司，但不太可能创造出优于市场的回报。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：王琛/王凤昌

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