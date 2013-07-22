《阳歌专栏》华为强硬表态 中兴着眼印度

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**华为强硬表态 中兴着眼印度**

对于西方与日俱增的敌意，中国两家顶级电信设备制造商似乎有点失去耐心了。华为罕见地发表了尖锐评论，中兴通讯则宣布在印度市场推出新的智能手机。我对最新事态的发展一点都不感到意外，因两公司可能都意识到，他们不会很快在美国网络设备市场有任何重大进展。雪上加霜的是，两公司现在还面临着西欧市场的日益排斥，华为此前曾在西欧有过重大进展。

让我们先来看看华为。该公司的最新置评是迄今我看到的其最尖锐的评论之一。过去每次遇到难题，华为的表态总是显得很有礼貌。大约一年前，华为和中兴通讯的国际化扩张脚步均遭遇重创。当时，美国以国家安全为由禁止该公司在美国市场出售网络设备。近来，多名英国政治家也表达了类似的担忧。

今年早些时候，华为执行副总裁徐直军的一番发言成为媒体头条。媒体援引他的话报道称，华为已放弃美国网络设备市场。现如今，华为全球网络安全官John Suffolk对西方批评人士称，如果拿不出华为网络设备存在问题的证据，那么就请闭嘴。

John Suffolk在电邮声明中称：“我们的客户有权利知道这些未经证实的问题是什么。要么现在就拿出证据，要么就闭嘴。”华为态度的转变说明华为或许在抗议美国的禁令和欧洲日益排斥方面愈发主动。但我怀疑这种新策略不会让西方政府的反对中止，或许只会让事态更加恶化。

相比华为，中兴通讯迄今在该争端上一直保持低调。该公司在西欧尚未取得重大进展，因此受到的影响不大。但中兴通讯凭借低成本的智能手机在美国市场取得一些重大进展，因此或许不愿该产品受到影响。

但中兴通讯也悄悄显示出其更加无奈的沮丧之情，公司宣布将在印度推出多款智能手机。根据计划，中兴在印度将推出6款智能手机，4款数据卡，且在未来数月中会推出更多产品。单从战略角度而言，这一举动看似明智，因中兴通讯的低成本智能手机更适合印度等颇具成本意识的新兴市场，而非美国等成熟市场。

尽管中兴通讯没有表达对西方市场的失望，但这一最新声明的潜台词似乎强调，更为友好的新兴市场依然是中兴可预见未来的最大增长来源之一。中兴通讯料将在未来数月更加注重新兴市场，并将继续在与西方的冲突中保持低调，而让华为做强硬表态。

一句话：华为近日的强硬表态和中兴通讯将在印度市场推出智能手机，反映出他们对西方国家抵制其网络产品的日渐失望。

**雅虎欲收回“中国雅虎”**

有报道称，美国互联网搜索企业雅虎(YHOO.O)在与阿里巴巴谈判收回“中国雅虎”。如果报道内容属实，这将是表明雅虎准备重新在中国互联网市场重试身手的最新迹象。如果雅虎这次确实要出手，那它将与eBay(EBAY.O)和谷歌(GOOG.O)等主要美国互联网巨头一道卷土重来，后两家企业此前都曾在中国市场碰壁。

援引匿名业内人士的报道称，雅虎目前正在和阿里巴巴磋商，准备收回“中国雅虎”。这两家公司在2005年曾结成战略伙伴关系，不清楚阿里巴巴目前对“中国雅虎”拥有哪些权利。当时，阿里巴巴接管了雅虎在中国市场的多数资产，其中包括在华搜索业务。

浏览“中国雅虎”的网站发现，该网站由阿里巴巴集团旗下的阿里云业务部门运营。但是，阿里巴巴将大量资源投入到研发其他搜索网站，特别是专注于电子商务搜索业务的一淘网。今年稍早些时候，阿里云也启动了自己的搜索服务阿里云搜索（s.aliyun.com），媒体报道称该搜索旨在成为主流搜索引擎，能够与“中国雅虎”竞争。

我猜测若双方确实在进行磋商，其焦点可能有关“中国雅虎”的权利。阿里巴巴一名发言人拒绝就此置评。就在上述磋商传言出现前几天，雅虎宣布在执行长梅耶尔(Marissa Mayer)领导下进行了在华的第一宗收购案。梅耶尔一年前上任，肩负着扭转公司不利局面的重任。

根据上周宣布的这宗交易，雅虎收购了北京一家在线创业公司智拓通达（Ztelic），后者的主要产品是一款软件，能够帮助用户追踪社交网络平台流量。目前来看，这宗交易是雅虎放出的一个矛盾信号，今年稍早雅虎宣布将关闭在中国的电子邮箱服务，看似是其撤出中国市场的前奏。

最新报道称雅虎收回“中国雅虎”资产和品牌的计划，是其重新进军中国市场努力的一部分，这次的重点在移动互联网。根据雅虎收购智拓通达和最近有关收回“中国雅虎”的报道，雅虎新的着力点可能包括社交网络服务和搜索业务，重点在移动服务，后者正在快速超越传统的桌面互联网服务。

雅虎当然不是唯一当初在中国碰壁后重新看好中国市场的美国互联网企业。谷歌2010年撤出中国大陆搜索市场，但是随后大举推广其安卓移动操作系统，并可能正在准备重新进入中国电子商务市场。

eBay多年前在与阿里巴巴竞争失利后大体撤出了中国市场，但是最近通过几宗新的合作重返中国，其中可能包括寻求与腾讯(0700.HK)的合作。综合考虑有关雅虎的最新报道及其稍早进行的并购，梅耶尔看似想在中国市场再展拳脚。这促使我猜测该公司在未来一年内可能还会进行一两次重要的行动。

一句话：报道称雅虎欲收回“中国雅虎”，这是其准备在中国市场再次一展身手的最新信号。（完）

编译：王凤昌/靳怡雯 发稿：程芳

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