《阳歌专栏》IBM深圳工厂罢工事件应成为中资企业的警钟

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**IBM深圳工厂罢工事件应成为中资企业的警钟**

IBM深圳工厂工人罢工的最新进展凸显出中国企业和西方企业在吸引劳动力方面依然存在的巨大差距。事态的最新进展是，这家工厂有半数工人决定接受遣散费离职，而不是继续为联想集团(0992.HK)效力。此前，联想集团宣布收购IBM低端服务器业务，这间深圳工厂也将被联想接管。

中国的大型企业或许能够在世界舞台上与西方知名企业抗衡，就像近几年崛起的中兴(000063.SZ)(0763.HK)和华为一样，他们成为世界数一数二的电信网络设备供应商。但这些企业在员工眼中的形象仍远远落后于西方企业，就像这场最新罢工所揭示的一样。此案应该成为中国企业的一种警示，即他们需要改善员工的工作条件，否则就会面临让优秀员工流失到西方竞争对手那里的风险。

IBM深圳罢工事件始于上周。当时，IBM深圳工厂的1000多名员工因不满工作关系转入联想时的薪资和补偿条款，展开了罢工。IBM坚称员工待遇在转入联想后基本持平，联想自己也表示，不会降低员工薪资。但员工们对这一保证并不满意，而且对提供的遣散费也不满，于是进行了罢工。

现在有媒体报道称，大约500名工人选择接受离职补偿，而另有20名工人因违反中国劳动法被开除。这就意味着这家工厂损失了大约一半的劳动力，这无疑会让联想在接管工厂时遇到更多头疼事儿。如果其他工厂发生更多类似罢工，流失这么多工人可能会导致协议被推迟。

当罢工刚开始时，我说过，中国工人需要明白，在市场经济下不存在终身雇用制，即便IBM这样的知名企业也需要不断调整其经营策略，以保持竞争力。但最新案例说明，中国企业也需要进行调整，在这起罢工案例中，是需要调整他们的内部经营管理。

这起罢工案例更为深刻，因为联想被视为是中国数一数二的用人单位，一向以相对较高的工资和待遇良好而知名。所以如果联想都不能留住这些原来IBM的员工，那么可想而知中国的其他用人单位会有多难。我经常会听到，中资企业的员工经常加班，华为就是经常会被提到的这种单位。

一些规模较小的单位更是苛刻，员工经常是有假不能休。IBM深圳工厂的罢工事件应该给中国具有全球思维的企业敲响警钟，即他们在扩张之际应给予员工更好的待遇。否则他们会有被贴上“不受欢迎雇主”这一标签的可能，而且最终也会让最好的员工流失到跨国企业。

一句话：具有全球思维的中国企业应该把IBM深圳工厂的罢工事件作为一个警钟，即他们需要改善工作条件。

**腾讯洽购手机厂商**

我对腾讯(0700.HK)可以说是崇敬有加，该公司不仅是中国最大的互联网公司，如今还是全球最有价值的网络公司，这从其股价过去几年的快速上涨便可见一斑。但面对该公司突然向许多陌生领域进军，譬如有报道称寻求收购手机厂商，让我开始对腾讯的今后发展有了些许担忧。有点讽刺的是，腾讯收购手机厂商的消息，距谷歌(GOOG.O)通过折价出售摩托罗拉移动手机业务、承认自己进军手机业务失败仅时隔两个月。

中国互联网三巨头腾讯、百度(BIDU.O)和阿里巴巴去年在并购领域身影活跃，随着中国互联网行业进行急需的整合，这三家企业纷纷大规模斥资进行并购。但在这三大巨头中，腾讯的举动一直相对保守，直到近期才仅在与核心业务密切相关的领域进行了有限的收购。

也许是担心落后于百度和阿里巴巴，腾讯从去年末以来开始打破保守立场，大刀阔斧地向金融服务领域迈进。百度和阿里巴巴近期在并购领域斩获不少，已将触角伸向在线地图、金融服务、应用商店等各行各业。

如今又有报道称，腾讯与多家公司洽商收购手机厂商，以便通过多方位的举措打入该市场。报道援引的是未具名消息人士，还提到了一些可能的收购目标，包括创立不久的一加科技，以及锤子科技和魅族科技。腾讯未对报道置评，但从报道所提的收购目标看，该公司可能收购规模较小、成立不久的公司，这些公司的主要资产是知识产权，而非实际的制造业务。

正如我之前所言，如果这项并购交易真的发生，则可能与谷歌灾难性进军手机业务的遭遇相似。谷歌两年前斥资125亿美元收购了摩托罗拉移动手机业务，但却在今年1月宣布以29亿美元将该业务出售给联想。谷歌在出售时并没有将摩托罗拉的专利组合卖给联想，但大多数观察人士认为，谷歌在摩托罗拉的这笔交易中仍损失不小。

面对种种不利的记录，很难知道腾讯为何想进行类似交易，即便其收购目标规模较小，并未遭遇像摩托罗拉那般的艰难经历。那么，原因之一便是该公司可能正在推进该项交易，还有就是与市场预期有关。简而言之，为了证明目前1,400亿美元的市值名副其实，腾讯或许面临着难以置信的压力。过去两年，腾讯股价上涨四倍，目前是全球最有价值的互联网企业之一。

显然，一个公司需要向核心业务以外的领域拓展以保持增长，而且互联网三大巨头也都在这么做以证明他们的高估值名副其实。谷歌也采取过此类举措，借助大受欢迎的安卓操作系统，从发迹的搜索业务转型成为智能手机领域的“微软Windows”。但这三家中国公司的扩张策略并不是很有侧重点，而且高度依赖大型并购，随着这些投资转变成与谷歌收购摩托罗拉后遗症类似的情况后，这在今后都会成为头疼的问题。

一句话：据报腾讯洽购手机厂商，这表明该公司向核心业务以外拓展以证明其高估值名副其实的同时，越来越缺乏业务侧重点。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：王琛/程芳

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