《阳歌专栏》工行出招打压支付宝 其他银行或效仿

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**工行出招打压支付宝 其他银行或效仿**

中国的银行业者与互联网企业之间的纷争与日俱增，并且出现明显的转变，有消息称工行(1398.HK)可能准备正式中断与阿里巴巴旗下支付宝的合作。此举目标明显剑指余额宝，那么紧随其后的更大问题是其他银行是否会效仿跟进，而且我认为许多银行可能真会这么做。

阿里巴巴去年夏季推出投资产品余额宝，允许用户通过他们的账户将闲散资金投资进入货币市场。此类投资产品收益率通常比银行存款利率高出许多，因此许多消费者和企业开始使用余额宝，从而令这款产品面世仅数月便成了中国规模最大的基金。为了在市场占一席之地，腾讯(0700.HK)、百度(BIDU.O)等其他互联网企业也纷纷推出类似产品。结果是，随着消费者纷纷将存款投入此类收益率更高的新生互联网金融产品，银行发现他们的存款资金突然就大规模外流。

中国四大银行很快就作出回应，对每天转入余额宝的额度进行严格限制，已在近期将每天转入额度从之前的5万元调低至5,000元。人行同时也采取措施迫使余额宝调降收益率，以缓解这种局面。

工行的最新举措或许是迄今最严厉的举动，而且可能禁止用户向支付宝和余额宝转账。相关报道称，工行虽未完全切断与支付宝的合作，但该行已因技术问题，将支付宝快捷接口交由其浙江分行统一管理维护。报道在消息来源及详情方面语焉不详，但似乎表明工行会进行一些重大调整，以便对向余额宝转账加以限制。阿里巴巴对此事不予置评，建议让咨询工行。

对我而言，此举无疑不足为奇，甚至似乎是银行限制存款流入此类产品的合理方式。鉴于此，我认为其他银行也会效仿工行，禁止或者对转入支付宝或其他类似服务的额度加以严格限制。

那么，阿里巴巴及其他互联网企业会如何应对呢？人行是否会出手干预呢？依我之见，工行面对这种情况采取此举也无可厚非，只是调整政策保护自身业务而已，而且还必须承担后果。当然，此举可能遭到用户的强烈反对，许多用户或许最终还会销户以示抗议。但这恰恰就是自由市场的运作机制，即如果对一家企业的所作所为感到不满，那便可以选择其他企业。

当然，以上所说只是理论而已，如果所有银行都禁止向支付宝及其他类此服务转账，市场可能会陷入一片混乱，用户会在工行各个网点排队销户并将存款转入其他账户，这恐怕是人行最不希望出现的情况。因此，如果最新报道属实，我认为监管机构很快就会介入调解。

一句话：据报工行采取措施对向余额宝和类似产品转账严加限制，其他银行可能会效仿跟进，这可能促使人行介入调解。

**信而富或赴美上市 柯莱特退市在即**

近期赴美上市的中国企业几乎都来自科技行业，不过P2P贷款平台信而富可能成为一个例外。报道称，该公司正在接洽投行，今年晚些时候可能赴美上市。这可能给投资者提供一个与中国民间金融服务业有关的投资标的。

与金融的炙手可热不同，中国IT服务业并不景气，有报道称柯莱特CIS.N的股东批准了私有化协议。三周前，文思海辉PACT.O的股东也批准了类似的私有化协议。这些可能预示着目前仅存的一家大型在美上市中国IT企业软通动力ISS.N也会走上退市之路。

信而富运营一个P2P贷款平台，为持有资金的富裕人群和私营企业牵线达成借贷服务。中国大多数银行主要和国企进行业务往来，缺乏与私营企业合作的经验和技巧，这导致后者通过P2P平台的贷款需求很大。

报道援引匿名消息人士称，信而富正在与投行接洽赴美上市事宜，该公司拒绝进行置评。报道指出，信而富面临的最大风险是政策，缺乏监管让P2P贷款平台面临巨大不确定性。

中国正在鼓励更多民间企业进入金融服务业。阿里巴巴和腾讯(0700.HK)等互联网巨头都已经推出金融服务，大多针对存款和消费而非贷款。

衡量信而富是否是好的投资标的需要看该公司的财务状况，以及考虑监管的不确定性。如果该公司能够盈利并且迅速增长，就可能成为投资中国私营金融服务业的良好标的。

IT外包服务曾一度是中国科技行业的明星，很多人预计中国会出现Infosys(INFY.NS)和TataTeleservices这样的企业。但IBM(IBM.N)等西方巨头的快速进入导致竞争非常激烈，大多数中国大公司面临艰难的成长前景。

柯莱特和文思海辉都曾是股市的明星，但过去两年里这两家公司都无法交出让投资者满意的增长答卷，因此股价下跌。如果这两家企业都退市，软通动力就成为最后一家在美上市的中国IT服务企业了。软通动力最新一个季度净亏损，营收增速只有13%，这种状况或许意味着该公司也会很快选择私有化。

一句话：信而富可能成为中国金融服务业的良好投资标的；软通动力今年晚些时候可能选择私有化，纽约股票市场将由此不再有中国IT服务企业。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王燕焜/王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。