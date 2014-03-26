《阳歌专栏》工行出招打压支付宝 其他银行或效仿

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**工行出招打压支付宝 其他银行或效仿**
中国的银行业者与互联网企业之间的纷争与日俱增，并且出现明显的转变，有消息称工行(1398.HK)可能准备正式中断与阿里巴巴旗下支付宝的合作。此举目标明显剑指余额宝，那么紧随其后的更大问题是其他银行是否会效仿跟进，而且我认为许多银行可能真会这么做。
阿里巴巴去年夏季推出投资产品余额宝，允许用户通过他们的账户将闲散资金投资进入货币市场。此类投资产品收益率通常比银行存款利率高出许多，因此许多消费者和企业开始使用余额宝，从而令这款产品面世仅数月便成了中国规模最大的基金。为了在市场占一席之地，腾讯(0700.HK)、百度(BIDU.O)等其他互联网企业也纷纷推出类似产品。结果是，随着消费者纷纷将存款投入此类收益率更高的新生互联网金融产品，银行发现他们的存款资金突然就大规模外流。
中国四大银行很快就作出回应，对每天转入余额宝的额度进行严格限制，已在近期将每天转入额度从之前的5万元调低至5,000元。人行同时也采取措施迫使余额宝调降收益率，以缓解这种局面。
工行的最新举措或许是迄今最严厉的举动，而且可能禁止用户向支付宝和余额宝转账。相关报道称，工行虽未完全切断与支付宝的合作，但该行已因技术问题，将支付宝快捷接口交由其浙江分行统一管理维护。报道在消息来源及详情方面语焉不详，但似乎表明工行会进行一些重大调整，以便对向余额宝转账加以限制。阿里巴巴对此事不予置评，建议让咨询工行。
对我而言，此举无疑不足为奇，甚至似乎是银行限制存款流入此类产品的合理方式。鉴于此，我认为其他银行也会效仿工行，禁止或者对转入支付宝或其他类似服务的额度加以严格限制。
那么，阿里巴巴及其他互联网企业会如何应对呢？人行是否会出手干预呢？依我之见，工行面对这种情况采取此举也无可厚非，只是调整政策保护自身业务而已，而且还必须承担后果。当然，此举可能遭到用户的强烈反对，许多用户或许最终还会销户以示抗议。但这恰恰就是自由市场的运作机制，即如果对一家企业的所作所为感到不满，那便可以选择其他企业。
当然，以上所说只是理论而已，如果所有银行都禁止向支付宝及其他类此服务转账，市场可能会陷入一片混乱，用户会在工行各个网点排队销户并将存款转入其他账户，这恐怕是人行最不希望出现的情况。因此，如果最新报道属实，我认为监管机构很快就会介入调解。
一句话：据报工行采取措施对向余额宝和类似产品转账严加限制，其他银行可能会效仿跟进，这可能促使人行介入调解。
**信而富或赴美上市 柯莱特退市在即**
近期赴美上市的中国企业几乎都来自科技行业，不过P2P贷款平台信而富可能成为一个例外。报道称，该公司正在接洽投行，今年晚些时候可能赴美上市。这可能给投资者提供一个与中国民间金融服务业有关的投资标的。
与金融的炙手可热不同，中国IT服务业并不景气，有报道称柯莱特CIS.N的股东批准了私有化协议。三周前，文思海辉PACT.O的股东也批准了类似的私有化协议。这些可能预示着目前仅存的一家大型在美上市中国IT企业软通动力ISS.N也会走上退市之路。
信而富运营一个P2P贷款平台，为持有资金的富裕人群和私营企业牵线达成借贷服务。中国大多数银行主要和国企进行业务往来，缺乏与私营企业合作的经验和技巧，这导致后者通过P2P平台的贷款需求很大。
报道援引匿名消息人士称，信而富正在与投行接洽赴美上市事宜，该公司拒绝进行置评。报道指出，信而富面临的最大风险是政策，缺乏监管让P2P贷款平台面临巨大不确定性。
中国正在鼓励更多民间企业进入金融服务业。阿里巴巴和腾讯(0700.HK)等互联网巨头都已经推出金融服务，大多针对存款和消费而非贷款。
衡量信而富是否是好的投资标的需要看该公司的财务状况，以及考虑监管的不确定性。如果该公司能够盈利并且迅速增长，就可能成为投资中国私营金融服务业的良好标的。
IT外包服务曾一度是中国科技行业的明星，很多人预计中国会出现Infosys(INFY.NS)和TataTeleservices这样的企业。但IBM(IBM.N)等西方巨头的快速进入导致竞争非常激烈，大多数中国大公司面临艰难的成长前景。
柯莱特和文思海辉都曾是股市的明星，但过去两年里这两家公司都无法交出让投资者满意的增长答卷，因此股价下跌。如果这两家企业都退市，软通动力就成为最后一家在美上市的中国IT服务企业了。软通动力最新一个季度净亏损，营收增速只有13%，这种状况或许意味着该公司也会很快选择私有化。
一句话：信而富可能成为中国金融服务业的良好投资标的；软通动力今年晚些时候可能选择私有化，纽约股票市场将由此不再有中国IT服务企业。（完）
编译：侯雪苹/李富强 发稿：王燕焜/王凤昌
《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。