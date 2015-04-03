《阳歌专栏》工行入股永丰事项再次延期

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**工行入股永丰事项再次延期 光明完成收购以色列Tnuva**

一句话：中国工行也许最终能获准入股台湾永丰；而光明食品完成收购以色列食品企业Tnuva，则应有助其成为中国首家全球性的食品集团。

当我读到中国工商银行最新公告的时候，有点似曾相似的感觉。公告中称，已与永丰金控和永丰银行签署补充协议，将认购永丰金控或永丰银行股份事项的交易选定等待期延长。这让我想起当初中国移动寻求入股台湾运营商远传电信，在达成股份认购协议后亦曾延期，但最终因未获审批通过而终止协议。这两宗入股案中，政治敏感性都是不利因素，但也许在工行入股永丰案中，政治因素的影响会比较小。

此外，上海光明食品完成收购以色列Tnuva的消息也让我有点惊讶。这宗交易是大约一年前宣布的，之后有说法称以色列可能因国家安全顾虑而否决此宗交易。但光明食品最终完成收购Tnuva的77.7%股权。

我们先来看看工行寻求入股永丰案。2013年4月工行宣布与永丰金控和永丰银行达成协议，拟认购永丰金控或永丰银行以私募方式发行的新股，认购完成后将拥有其20%的股份。但许多人注意到根据台湾相关规定，个别大陆商业银行持有单一台湾地区金融机构已发行有表决权股份总数或资本总额的比例不得超过5%。当时双方寄望于限制规定能放宽。

但工行公告称，交易选定等待期于2015年4月1日到期后，已延长至2015年10月1日。声明中未谈到如果到时候交易仍无法推进，是否还会进一步延期。那么我们回顾下当初的中国移动寻求入股远传电信案，或许能有参考意义。

当初中国移动2009年宣布将购买台湾远传电信12%股份，但此宗交易未获台湾监管部门批准，最终双方在2013年终止股份认购协议。

我个人认为，工行入股永丰案的希望会大些，因为银行业不像电信业那么敏感，而且两岸关系也在继续改善。更何况，台湾银行业的竞争性更强，不像电信业只有三家主要运营商。

我们再看下光明收购Tnuva股权案，这是光明大宗海外并购交易之一。以色列有政界人士曾出于国家安全顾虑，对此宗交易表示持保留态度，且此宗交易也曾延期至少两次，等待监管当局批准。如今，有报导称交易终于完成。我对以色列当局批准这宗交易有点惊讶，我估计政治因素在这宗交易中可能发挥了一点作用，因为以色列可能希望向中国示好。但无论如何，这宗交易对光明食品意义重大，有助其成为中国首家全球性的食品集团。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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