《阳歌专栏》苹果就安全问题在华再做让步

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**苹果就安全问题在华再做让步**

一句话：苹果允许中国监管机构对其产品进行安全审核，以让步来化解当局在国安方面的关切，这也表明中国在这方面的做法开始变得更加透明。

有消息称苹果(AAPL.O)已经同意其在华销售的产品接受安全审核。不到一年前，苹果亦曾罕见地将其收集的中国用户信息转移到中国境内的服务器上，以此安抚北京当局的疑虑。

苹果和当局的配合益发紧密，而谷歌(GOOG.O)则拒绝遵守北京方面的规则，其广受欢迎的互联网产品和服务也就依然被拒之门外。其他全球科技巨擘对此也在谨慎应对，各自采取的措施略有差异，不过都在努力保护用户隐私的同时，也满足监管当局获取信息的要求。

作为一名中立的观察者，我能够理解苹果和谷歌的处境。如苹果一样的企业认定中国是个无法忽视的大市场，为了进入这个市场，对当局的安全疑虑，必须采取措施作出回应。微软(MSFT.O)采取了类似行动，而Facebook(FB.O)也表现出愿意遵守规则，最近积极谋求在中国市场开启服务。

谷歌则采取更具挑衅性的立场，拒绝在用户隐私和言论自由上做出让步，这也导致其大量产品和服务无法进入中国市场。2010年，谷歌关闭了在中国内地的网络搜索业务。去年，中国用户开始益发难以登陆谷歌很多全球网站以及Gmail电邮服务业务。

苹果没有采取类似上述做法，最新消息称苹果已经同意接受中国国家互联网信息办公室对其产品和服务的安全审核。报导称，国家互联网信息办公室主任鲁炜去年12月访美期间会见了苹果公司执行长库克，后者同意了中方的审核要求。去年中国政府网站发布了鲁炜访美的照片，他当时到访了Facebook、苹果和亚马逊(AMZN.O)等企业。

报导称，鲁炜告诉库克中国需要确信苹果的iPhone、iPad和其他流行产品能够保护用户的隐私，同时也不损害中国的国家安全。和其他个人电脑及手机制造商只向用户销售产品不同，苹果还积极地在远端服务器保留用户的记录及其一些使用习惯及其他的相关信息。

去年夏季，苹果同意将中国用户的信息存放在中国境内的服务器上。那也是为了缓和北京当局的国家安全疑虑，苹果的做法令当局在进行安全相关调查时能够更方便地获得这些数据。

耐人寻味的是这次的消息来自中国的官方媒体，相当于以半官方的方式披露当局在这件事上的做法。这可能表明北京当局想要采取更加公开的措施，应对诸如恐怖主义在内的国家安全威胁。这种更开放的态度可能有助于国内外企业更好地适应中国的网络环境，不过对类似谷歌这样的企业可能帮助不大，它们更倾向于保护用户隐私和言论自由。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。