《阳歌专栏》苹果首次登顶中国智能手机市场销售冠军

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**苹果首次抢占中国智能手机市场榜首地位**

一句话：第四季苹果在中国市场营收大增，得益于iPhone 6上市且苹果与中国移动达成合作关系，不过要保住出货量头名这顶桂冠，苹果仍面临难题。

认为苹果(AAPL.O)可能在中国市场失去光环的持怀疑论者可能要三思了，最新研究季报称，第四季苹果首次登顶中国智能手机市场销售冠军宝座。苹果稍早发布的最新季报称，该公司在中国市场的营收大增70%，较其全球营收增幅高出一倍有余。

眼下苹果正在设法化解中国政府对其产品的安全性以及用户隐私保护方面的疑虑。这是苹果在中国市场面临的长期挑战。

尽管在华开展业务的任何企业都将面临各种挑战，不过在全球最大的移动通讯市场销售业务取得突破的巨大益处在苹果的季报和研究公司Canalys的报告中清晰可见。

中国拥有大约有13亿移动通讯用户，规模列全球之首。同时，中国也是全球最大的智能手机市场，去年的出货量很可能增长20%，突破4亿关口。

在过去两年的大部分时间里，三星电子(005930.KS)一直在中国智能手机市场占据着最畅销品牌榜首，最近小米勇夺得这一名号。但是，根据Canalys的数据，出货量一度下滑的苹果强势回归，四季度首次成为中国出货量最高的智能手机品牌。

上述报告没有提供具体的销售数字，不过说明紧随苹果之后的是小米，而后依次是三星和华为。Canalys的短评指出，苹果手机较其他厂商的可比型号手机价格更高，因此iPhone出货量大增非常引人瞩目。

iPhone出货大增并非那么令人感到意外，毕竟苹果最新型iPhone去年10月上市，之后几个月通常会录得强劲表现。此外，苹果最近与中国移动(0941.HK)(CHL.N)实现合作也有助于提振iPhone出货量。

痴迷大屏智能手机的消费者之前可能还只能购买其他品牌，现在终于有机会入手苹果的大屏幕手机。

苹果的季报显示，在中国的营收较上年同期增长70%，在很大程度上得益于iPhone销售的巨大推动。苹果最新财季全球营收增长了30%，达到746亿美元，完全可以说中国市场是其整体营收增长的主要动力之一。

苹果一名高管表示，在最新财季，中国是iPhone第二大销售市场，也有一些分析师预计中国可能取代美国成为苹果最大的市场。该高管还表示，在当前季度，苹果iPhone 6以及iPhone 6 Plus在华销售并未出现任何放缓迹象，暗示苹果正在从其他厂商手中夺得市场份额，最主要的输家是处于相对细分市场的三星电子。

本周稍早有报导称，苹果已经同意中国政府监管机构对其在华推出的新品进行安全审核，希望以此缓解当局在国家安全和用户因素方面的疑虑。这种让步看似矛盾，表面看来似乎有点令人担心，但是实际上也是正面信号，表明苹果正在逐渐改善其与北京当局时而出现的紧张关系。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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