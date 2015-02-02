《阳歌专栏》阿里巴巴售假争端余波难平

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**阿里巴巴售假争端余波难平**

一句话：媒体报导的和解言论将有助于阿里巴巴和国家工商总局平息双方在假货问题上的争端，但是假货问题将令阿里巴巴今年继续承压。

中国电商巨擘阿里巴巴(BABA.N)和国家工商总局就电商平台售假问题的争论上周达到高潮，随后双方态度趋于缓和，论战似乎也由此降温。最新报导称阿里巴巴和国家工商总局将联手打假，双方的火气也在迅速平息。然而，阿里巴巴现在仍要面对投资者发起的法律诉讼，律所指控阿里巴巴在去年上市前没有披露电商平台上严重的假货问题，以至于对投资者产生误导。

投资者对中国市场的盗版行为并非真的那么在意，但是对阿里巴巴的股价却更加关心。在阿里巴巴和国家工商总局的口水战达到高潮当天，阿里巴巴股价下跌了9%，而上周累计下跌了逾14%，市值由此蒸发逾300亿美元。

中国国家工商总局去年进行的监测显示，淘宝平台上交易的商品近三分之二是假货。监管者去年夏季将有关结果通知了阿里巴巴，但是直到上周才将结果公之于众，因担心这项调查会影响到阿里巴巴去年9月的IPO。

监管者在发布报告的同时批评阿里巴巴没有对售假问题给予足够重视，也对该公司在调查中未能更加合作表示不满。阿里巴巴则对监管方的调查方法提出质疑，其中包括统计方法和采样范围过小，并威胁对国家工商总局采取某种形式的行动。

现在来看，双方的火气已经消散了不少，这可能有利于阿里巴巴，因为即便阿里巴巴针对国家工商总局采取任何法律或其它方面的行动，恐怕也没多大用处。根据最新报导，国家工商总局发布了一份声明称，该局局长张茅会见了阿里巴巴董事局主席马云，马云称阿里巴巴将配合政府打假，加强日常线上巡查和抽检。

同时，国家工商总局发言人强调，此前网监司发布的对阿里巴巴行政指导的“白皮书”，实质是行政指导座谈会会议记录，不具有法律效力。张茅肯定了电子商务对拉动经济增长、带动创业就业等方面的重要作用。马云则表示，“我们一直致力于打击假货，并全力以赴解决假货难题。”

这场争议的峰回路转无疑是张茅和马云之间谈话的结果，实质上并没有真正带来太多改变。这个事件反映的事实是淘宝平台的售假问题远比阿里巴巴所承认的要严重得多。

然而，投资者对阿里巴巴与监管者之间紧张关系得到缓解至少应持欢迎态度。很多人还想知道阿里巴巴的股价是否在周末前还会继续下跌。双方的和解似乎产生了一些正面效应，阿里巴巴股价上周最后一个交易日仅小跌了0.8%。

不过，代表股东的美国律师们对上述和解并不关心，至少六名律师宣布他们正在对阿里巴巴进行调查，判断后者是否瞒报电商平台售假程度并由此对投资者构成欺骗。这种法律诉讼非常常见，我几乎可以肯定阿里巴巴会以最小的代价解决这些问题。但是，阿里巴巴要解决假货问题或许没那么容易，这个问题今年将给阿里巴巴及其股价带来持续困扰。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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