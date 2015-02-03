《阳歌专栏》上汽集团试水印尼 比亚迪尝试汽车金融

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**上汽集团试水印尼 比亚迪尝试汽车金融**

一句话：上汽集团与通用汽车联手进军印尼有一定的成功机会；比亚迪新成立的汽车金融合资企业不太可能为其迟滞的电动汽车销售带来太大提振。

在中国汽车市场放缓之际，两家中国汽车厂商采取行动以维持销售增长：上汽集团(600104.SS)将与通用汽车(GM.N)合资在印尼建厂，而比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)则获得了政府批准，建立汽车金融合资企业。

中国汽车市场迅速放缓，今年增速预计只有7%左右，与2014年增速类似。此前中国市场汽车以高达两位数的速度成长，并于2010年取代美国成为全球最大的汽车市场。

一些中国汽车企业曾试图出口，并以低价吸引当地消费者，并在最初于发展中国家取得了成功。但吉利(0175.HK)和奇瑞等企业近期发现，由于缺乏售后支持，很难维持销售势头。一些企业还遭受了质量问题引发召回的冲击；俄罗斯汇率危机也凸显出在这些市场开展业务的风险。

上汽集团曾数次尝试在海外生产，但都以失败告终。10年前，上汽集团采取了规模最大的海外行动，收购了一家韩国汽车厂商，但该公司最终破产。三年前，上汽集团突然退出了处于困境中的印度合资工厂，合资伙伴也是通用汽车。消息称上汽集团打算再次尝试和通用汽车合作，在印尼建厂销售五菱汽车。

建设将从今年开始，产品最初将主要在印尼市场销售，最终可能出口到马来西亚和泰国等邻国。我看好上汽集团选择与通用汽车合作，而其他中国汽车厂商则是在海外独立建厂。现在说新厂能否成功显然还太早，但选择东南亚看起来是比较安全的，上汽集团的第三次大规模海外扩张或许能成功。

比亚迪试图通过汽车金融企业为汽车业务注入新的活力，该企业刚刚获得陕西银监局批准。比亚迪去年5月宣布与西安银行合资成立比亚迪汽车金融有限公司，但刚刚才获得批准。

该公司注册资本为5亿元，比亚迪出资比例为80%，西安银行出资比例为20%。该公司可以经营的业务很多，但帮助消费者购买比亚迪汽车将是其主要业务之一。

巴菲特是比亚迪的投资者。尽管中国政府提供相对优厚的补贴，但比亚迪电动汽车销售仍不振，这让比亚迪深陷艰难境地。为电动汽车购买提供贷款可能有助于改善局面，但市场腾飞更需要的是基础设施和消费者信心的提升。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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