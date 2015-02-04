《阳歌专栏》上海迪士尼乐园推迟开园看似谨慎之举

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**上海迪士尼乐园推迟开园看似谨慎之举**
一句话：迪士尼推迟上海迪士尼乐园开园时间的决定看起来是明智之举，应能有助于迪士尼规避大项目推出之初常有的负面报道。
媒体报导称，迪士尼(DIS.N)将上海主题公园开园时间推后半年。至少表面上看，这并非完全出人意料，但显然也不是令人欢欣鼓舞的消息。但我认为这个决定看起来令人振奋，因为这显示迪士尼愿意承受短期负面报道以换取最终开园时的成功。
纯粹从季节角度，我根本无法理解上海迪士尼乐园在今年年底开园的计划。这座主题公园建设时间为四年，有望成为世界最赚钱的主题公园之一。我在上海居住，知道12月到3月这段时间是上海天气很差的时候，气温经常低于10摄氏度，而且空气质量可能不好。
这对前往迪士尼乐园的游人来说不是很理想，因为经常要站在室外排长队。而且大多数游客会带小孩，家长们往往会担心空气质量不佳对孩子健康的影响。
报导称，迪士尼表示投资55亿美元的上海迪士尼无法实现今年底前开园的计划，预计2016年春季开园。迪士尼首席执行官Robert Iger在公司季度业绩电话会上披露上述情况，并称建设将于年底前完工。
其他媒体提到季节因素和追加的8亿美元投资可能也是延迟开园的原因。迪士尼乐园将包括两个酒店、一个购物区域和全球最大的迪士尼城堡。
我经历过2005年香港迪士尼令人不太愉快的开园，也读到了很多有关巴黎迪士尼类似问题的报道，因此我赞赏迪士尼这次的谨慎做法。推出规模这么大的项目总是很困难的，随着各种小差错的出现，开始时出现负面的报道几乎是难以避免的。
媒体会非常关注。中国媒体喜欢报道外国公司在华的动作；外国媒体也非常关注迪士尼等大型跨国企业在华的大动作，喜欢在这些公司出现问题的时候大肆报道。
因此迪士尼将开园时间推迟到2016年初看似明智之举，以确保真的准备好和获得最佳效果。无论上海迪士尼何时开园，早期的问题和负面报道几乎都是无法避免的。除非出现大的公关危机，我认为上海迪士尼会取得很大成功，数以百万的中国游客会慕名而来。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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